Quân đoàn 12 khai mạc Hội thi Phòng Hồ Chí Minh năm 2026

Hội thi được tổ chức nhằm đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng, quản lý, khai thác và tổ chức hoạt động Phòng Hồ Chí Minh tại các đơn vị; qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị và cán bộ, chiến sĩ đối với vị trí, vai trò của thiết chế văn hóa này trong công tác giáo dục chính trị, giáo dục truyền thống và xây dựng đời sống văn hóa tinh thần ở cơ sở.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tình, Phó chính ủy Quân đoàn 12 phát biểu khai mạc hội thi.

Theo kế hoạch, nội dung thi gồm: Bố trí, sắp xếp Phòng Hồ Chí Minh; hệ thống sổ sách, văn bản hoạt động; thực hành giới thiệu Phòng Hồ Chí Minh; cảnh quan, môi trường khu vực Phòng Hồ Chí Minh. Công tác chấm thi được tiến hành theo tiêu chí, thang điểm và quy chế thống nhất, bảo đảm khách quan, công tâm, chính xác, đánh giá đúng thực chất kết quả của từng cơ quan, đơn vị.

Quang cảnh khai mạc hội thi.

Phòng Hồ Chí Minh là nơi lưu giữ, giới thiệu những hình ảnh, tư liệu về Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, truyền thống vẻ vang của dân tộc, Quân đội, Quân đoàn và đơn vị; đồng thời là địa điểm tổ chức các hoạt động sinh hoạt chính trị, văn hóa, đọc sách, báo, tuyên truyền, cổ động. Việc xây dựng và phát huy hiệu quả hoạt động Phòng Hồ Chí Minh góp phần bồi dưỡng bản lĩnh chính trị, lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, củng cố niềm tự hào về truyền thống, phát huy phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới.

Phát biểu khai mạc hội thi, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tình yêu cầu Ban tổ chức, Ban giám khảo nêu cao tinh thần trách nhiệm, tổ chức điều hành chặt chẽ, khoa học; chấm thi nghiêm túc, công tâm, khách quan; các cơ quan, đơn vị chủ động chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị, hệ thống sổ sách, tài liệu và nội dung thực hành giới thiệu, chấp hành nghiêm kế hoạch, quy chế hội thi. Sau hội thi, cấp ủy, chỉ huy các cấp tiếp tục quan tâm củng cố cơ sở vật chất, đổi mới nội dung, hình thức hoạt động, khắc phục những hạn chế, đồng thời phát hiện, phổ biến, nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả.