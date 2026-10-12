Tổng duyệt Diễn tập chung về phòng thủ dân sự giữa quân đội ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia

Diễn tập chung về phòng thủ dân sự giữa quân đội ba nước Việt Nam-Lào- Campuchia dự kiến diễn ra ngày 14-10, với sự tham dự của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ba nước. Đây là hoạt động ý nghĩa, góp phần củng cố, phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết, gắn bó giữa ba nước láng giềng; đồng thời nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy, khả năng hiệp đồng giữa lực lượng quân đội ba nước trong hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa quốc tế.

Diễn tập lần này có quy mô lớn cả về lực lượng và trang thiết bị, với sự tham gia hơn 2.200 người và hàng trăm phương tiện, trang thiết bị. Nội dung diễn tập chia làm 3 vấn đề huấn luyện: Ứng phó khẩn cấp nhân dân vùng ngập lụt và triển khai Bệnh viện dã chiến; Ứng cứu sập đổ công trình; Ứng phó sự cố rò rỉ, phát tán hóa chất nguy hiểm.

Sau khi quan sát phần diễn tập của các lực lượng tại buổi tổng duyệt, Thượng tướng Lê Quang Đạo đánh giá công tác chuẩn bị cho diễn tập được tiến hành đầy đủ, chu đáo từ lực lượng, phương tiện, đạo cụ cho đến nội dung kịch bản điều hành. Đặc biệt, lực lượng quân đội ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia đã nêu cao tinh thần đoàn kết, kỷ luật, trách nhiệm, chủ động khắc phục khó khăn, phối hợp hiệp đồng chặt chẽ để buổi tổng duyệt diễn ra nghiêm túc, đúng mục đích, yêu cầu đề ra.

Sau khi kết thúc tổng duyệt diễn tập, Thượng tướng Lê Quang Đạo đã kiểm tra thực địa tại khu vực Bệnh viện dã chiến, khu nhà ăn, các hạng mục công trình phục vụ diễn tập. Thượng tướng Lê Quang Đạo yêu cầu các lực lượng tập trung tối đa, ưu tiên mọi nguồn lực, rà soát lần cuối công tác chuẩn bị về mọi mặt, để diễn tập diễn ra thành công, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí, trang bị và phương tiện.

Dưới đây là một số hình ảnh tại buổi tổng duyệt:

Các đại biểu dự tổng duyệt lần hai Diễn tập chung về phòng thủ dân sự giữa quân đội ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia năm 2026.

Thượng tướng Lê Quang Đạo dự buổi tổng duyệt.

Diễn tập ứng cứu khẩn cấp nhân dân vùng ngập lụt.

Ứng cứu sập đổ công trình.

Ứng phó sự cố rò rỉ, phát tán hóa chất nguy hiểm.

Thượng tướng Lê Quang Đạo tặng quà, động viên các lực lượng tham gia diễn tập.

Thượng tướng Lê Quang Đạo kiểm tra công tác chuẩn bị tại Bệnh viện dã chiến.