Bắc Ninh: Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồng Thái tiếp Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo thành phố

Cùng dự buổi tiếp có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Trần Thị Hằng, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố; Đào Thanh Trường, Phó Chủ tịch UBND thành phố; lãnh đạo một số sở, ngành.

Đồng chí Nguyễn Hồng Thái và Hòa thượng Thích Thanh Phụng trò chuyện.

Tại buổi tiếp, Hòa thượng Thích Thanh Phụng, Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo thành phố Bắc Ninh thay mặt Đoàn đại biểu gửi lời chúc mừng nhân sự kiện Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Hòa thượng nhấn mạnh, đây là niềm vui, niềm tự hào chung của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân, trong đó có đồng bào phật tử đã và đang gắn bó, chung sức xây dựng quê hương Kinh Bắc ngày càng phát triển. Đồng thời, bày tỏ tin tưởng thành phố sẽ phát huy tiềm năng, lợi thế, nắm bắt cơ hội để vươn lên mạnh mẽ trong thời gian tới.

Hòa thượng chia sẻ, Bắc Ninh là vùng đất địa linh nhân kiệt, giàu truyền thống yêu nước và văn hiến, nơi lưu giữ những giá trị lịch sử, văn hóa đặc sắc của dân tộc. Đặc biệt, đây còn là một trong những cái nôi của Phật giáo Việt Nam, gắn liền với trung tâm Phật giáo Luy Lâu - dấu son quan trọng trong lịch sử hình thành và phát triển của Phật giáo trên đất nước ta.

Đoàn đại biểu Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tặng hoa chúc mừng lãnh đạo và đại biểu thành phố Bắc Ninh.

Trên mảnh đất giàu truyền thống ấy, Phật giáo trải qua bao thế hệ, gắn bó mật thiết với đời sống tinh thần của Nhân dân. Trải qua những thăng trầm của lịch sử, các thế hệ tăng ni, phật tử luôn gìn giữ tinh thần từ bi, trí tuệ, hướng thiện; phát huy truyền thống hộ quốc an dân, đồng hành cùng dân tộc, góp phần bồi đắp đạo đức, nuôi dưỡng lòng nhân ái và xây dựng đời sống văn hóa trong cộng đồng.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Bắc Ninh ý thức rõ hơn trách nhiệm của mình đối với Giáo hội, với cộng đồng và quê hương; nêu cao tinh thần đoàn kết, hướng dẫn tăng ni, phật tử thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; sinh hoạt tôn giáo theo đúng quy định.

Cùng đó tiếp tục phát huy tinh thần từ bi, bác ái, tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện, an sinh xã hội; quan tâm giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, lan tỏa những việc làm thiện lành, góp phần xây dựng cộng đồng ngày càng nhân ái, gắn kết.

Bí thư Thành ủy cùng các đại biểu tặng quà lưu niệm Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo thành phố.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồng Thái trân trọng cảm ơn Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo thành phố Bắc Ninh và cá nhân Hòa thượng Thích Thanh Phụng đã luôn quan tâm, đồng hành cùng thành phố.

Đồng chí cho biết, việc Bắc Ninh chính thức trở thành thành phố là dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, ghi nhận những nỗ lực, thành tựu của nhiều thế hệ cán bộ, đảng viên và Nhân dân; đồng thời mở ra một chặng đường phát triển mới với vị thế, tầm vóc và những kỳ vọng lớn lao hơn.

Đằng sau dấu mốc đáng tự hào ấy là sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy, sự điều hành quyết liệt của chính quyền, sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị và tinh thần đoàn kết, cần cù, sáng tạo của Nhân dân. Đặc biệt, có những đóng góp tích cực, quan trọng của Giáo hội Phật giáo thành phố Bắc Ninh.

Đồng chí đề nghị Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tiếp tục vận động tăng ni, phật tử phát huy truyền thống hộ quốc an dân, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Mong muốn Ban Trị sự và cá nhân Hòa thượng tiếp tục đồng hành, phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền, chung sức xây dựng thành phố Bắc Ninh ngày càng phát triển, văn minh, hiện đại, giàu bản sắc văn hóa.