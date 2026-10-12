Xử lý từ gốc nguy cơ gây ùn tắc, mất an toàn giao thông

Lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội kiểm tra xe máy chở hàng hóa cồng kềnh trên đường Quang Trung – Quốc lộ 6.

Trọng tâm là các trường hợp sử dụng xe tự chế, xe ba bánh vi phạm quy định và xe máy chở hàng hóa cồng kềnh, quá khổ, ảnh hưởng đến an toàn của người tham gia giao thông.

Ngày 12/10, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 10 (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội) triển khai các tổ công tác tuần tra, kiểm soát trên tuyến đường Quang Trung - Quốc lộ 6, tập trung phát hiện, xử lý các phương tiện vận chuyển hàng hóa không bảo đảm quy định về trật tự, an toàn giao thông. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nhiều trường hợp sử dụng xe ba bánh, xe tự chế và xe máy chở hàng hóa cồng kềnh. Một số phương tiện chở vật liệu xây dựng, hàng tiêu dùng được xếp cao, nhô ra ngoài thân xe, tiềm ẩn nguy cơ va chạm với các phương tiện khác, nhất là tại những khu vực có mật độ giao thông lớn.

Quá trình kiểm tra, tổ công tác dừng kiểm tra một xe ba bánh chở các bó thép hộp mạ kẽm dài hơn 5m lưu thông trên đường Quang Trung theo hướng vào nội thành. Người điều khiển phương tiện là ông N.X.T. (sinh năm 1961, trú xã Bình Minh, Hà Nội). Tại thời điểm dừng phương tiện, người điều khiển cho biết được thuê vận chuyển số vật liệu trên quãng đường hơn 10km. Dù đã bọc các đầu thanh kim loại, việc vận chuyển hàng hóa có kích thước lớn bằng phương tiện không bảo đảm điều kiện an toàn vẫn tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn cho người tham gia giao thông.

Lực lượng Cảnh sát giao thông phát hiện anh N.D.C (sinh năm 1981, ở Hà Nội) điều khiển xe máy chở nhiều thùng carton đựng bánh kẹo, hàng khô vượt quá giới hạn cho phép. Người điều khiển cho biết thực hiện việc vận chuyển theo yêu cầu của chủ hàng dù đã được phổ biến các quy định liên quan.

Ngoài ra, lực lượng chức năng còn kiểm tra, xử lý các trường hợp sử dụng xe kéo tự chế, xe máy chở hàng hóa xếp cao, nhô ra hai bên phương tiện. Tại các vị trí kiểm tra, cán bộ Cảnh sát giao thông tiến hành đo kích thước hàng hóa, kiểm tra giấy tờ và điều kiện lưu hành, xác định hành vi vi phạm để lập biên bản xử lý theo quy định.

Xe ba bánh chở nhiều cuộn ống nhựa cỡ lớn lưu thông trên đường Quang Trung (Hà Nội), tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Thiếu tá Nguyễn Anh Đức, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 10 cho biết, thực hiện kế hoạch của Công an thành phố và Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội, đơn vị bố trí các tổ công tác tuần tra, kiểm soát thường xuyên trên địa bàn, tập trung xử lý những hành vi vi phạm là nguyên nhân tiềm ẩn dẫn đến tai nạn, ùn tắc giao thông. Riêng trong ngày 12/10, tổ công tác đã xử lý 5 trường hợp, gồm 3 trường hợp chở hàng hóa cồng kềnh và 2 trường hợp xe ba bánh vi phạm quy định. Theo lực lượng Cảnh sát giao thông, việc sử dụng xe tự chế, phương tiện không bảo đảm điều kiện kỹ thuật để vận chuyển hàng hóa tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn. Một số phương tiện được cải tạo kết cấu, hàng hóa chằng buộc không bảo đảm hoặc vượt quá kích thước cho phép, gây cản trở tầm nhìn, ảnh hưởng đến khả năng điều khiển và xử lý tình huống của người lái xe.

Thiếu tá Nguyễn Anh Đức cho biết, thời gian tới, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 10 tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, chủ động nắm tình hình địa bàn để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Cùng với đó, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền, nhắc nhở người dân chấp hành pháp luật, không sử dụng phương tiện tự chế trái quy định, không chở hàng hóa cồng kềnh gây nguy hiểm.

Cán bộ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 10 kiểm tra giấy tờ, hoàn thiện hồ sơ xử lý trường hợp vi phạm trên đường Quang Trung, Thành phố Hà Nội.

Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân không sử dụng xe tự sản xuất, lắp ráp trái quy định để tham gia giao thông; không chở hàng hóa vượt quá giới hạn cho phép; không điều khiển xe kéo theo xe khác hoặc vật khác trái quy định.

Việc tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm có nguy cơ cao, kết hợp tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành pháp luật góp phần phòng ngừa tai nạn, hạn chế nguy cơ ùn tắc, từng bước xây dựng môi trường giao thông an toàn, trật tự, văn minh trên địa bàn Thủ đô.