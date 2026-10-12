Đổi mới, linh hoạt, sáng tạo trong tham mưu công tác tổ chức xây dựng Đảng

Quang cảnh buổi làm việc - Ảnh: Q.V

Đồng chí Nguyễn Lương Bình, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo tại buổi làm việc - Ảnh: Q.V

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Lương Bình, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đã báo cáo kết quả thực hiện công tác tổ chức xây dựng Đảng 9 tháng năm 2026 và nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm.

Theo đó, trong 9 tháng năm 2026, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã bám sát chương trình công tác của Ban Tổ chức Trung ương, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy để tham mưu hoàn thành tốt 77/77 các nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên (đạt 100%) theo chương trình công tác và hoàn thành 52/52 nhiệm vụ được Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao thêm.

Đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ báo cáo tại buổi làm việc - Ảnh: Q.V

Cụ thể, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã kịp thời tham mưu ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và cụ thể hóa các nghị quyết, kết luận, quy định của Trung ương để triển khai thực hiện; chủ động tham mưu giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là cán bộ cấp cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới; tham mưu hoàn thành bố trí 100% bí thư cấp xã không phải là người địa phương; bố trí biên chế cấp xã từ nơi thừa sang nơi thiếu; điều động, tăng cường biệt phái 161 đồng chí về đảm nhiệm các vị trí ở các lĩnh vực kinh tế, tài chính, đất đai, khoa học công nghệ, nông nghiệp và môi trường ở các xã, phường, đặc khu còn thiếu và yếu; phối hợp tham mưu quyết liệt về sắp xếp các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh; khẩn trương tham mưu xây dựng và triển khai thực hiện Bộ công cụ đánh giá hiệu quả công việc (KPI) đối với cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị tỉnh. Cùng với đó, đẩy mạnh công tác chuyển đổi số ngành tổ chức xây dựng Đảng.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung thảo luận về kết quả đạt được, đề xuất các giải pháp thực hiện hiệu quả công tác tổ chức xây dựng Đảng trong thời gian tới.

Đồng chí Trần Vũ Khiêm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: Q.V

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trần Vũ Khiêm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị thời gian tới, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tiếp tục tham mưu, thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng, công tác cán bộ, nhất là các nghị quyết vừa được thông qua tại Hội nghị lần thứ Tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Tham mưu đổi mới các khâu trong công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; khắc phục tình trạng thiếu hụt cán bộ trong một số ngành, lĩnh vực; chú trọng rà soát quy hoạch; xây dựng, củng cố đội ngũ cán bộ cấp xã; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ; nâng cao năng lực lãnh đạo đội ngũ cán bộ các cấp, chú trọng phát triển đảng viên và công tác chuyển đổi số.

Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận tại buổi làm việc - Ảnh: Q.V

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận tinh thần trách nhiệm, sự chủ động của Ban Tổ chức Tỉnh ủy trong công tác tham mưu trên các lĩnh vực.

Trước yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị công tác tham mưu cần tiếp tục được đổi mới mạnh mẽ, quyết liệt hơn, bảo đảm tính chủ động, linh hoạt, sáng tạo và hiệu quả thực chất. Đồng thời yêu cầu Ban Tổ chức Tỉnh ủy rà soát lại năng lực cán bộ của ban, phải tạo được sự đột phá, đổi mới, linh hoạt, sáng tạo trong tham mưu công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Chú trọng rà soát, đánh giá toàn diện đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị, nhất là phẩm chất chính trị, đạo đức công vụ, năng lực thực tiễn, tinh thần trách nhiệm và kết quả thực hiện nhiệm vụ, xây dựng đội ngũ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; khắc phục tư tưởng ngại khó, ngại khổ, làm việc cầm chừng, lựa chọn địa bàn hoặc vị trí thuận lợi cho cá nhân.

Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu triển khai chủ trương bố trí 100% Chủ tịch UBND cấp xã không phải là người địa phương - Ảnh: Q.V

Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu tập trung tham mưu triển khai thống nhất chủ trương bố trí 100% Chủ tịch UBND cấp xã không phải là người địa phương theo đúng yêu cầu, lộ trình. Khẩn trương rà soát, lựa chọn những cán bộ có phẩm chất, năng lực, kinh nghiệm và chuyên môn tốt tại các sở, ban, ngành; nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phòng và cán bộ chuyên môn sâu để tăng cường, điều động hoặc luân chuyển về các xã, phường, việc bổ sung cán bộ phải được triển khai song song với quá trình kiện toàn đội ngũ lãnh đạo cấp xã và ưu tiên các lĩnh vực còn thiếu nhân lực, góp phần nâng cao chất lượng điều hành và giải quyết công việc ngay từ cấp xã.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy và các cơ quan liên quan rà soát tổng thể đội ngũ cán bộ, công chức tại từng xã, phường; Bí thư cấp ủy, Chủ tịch UBND cấp xã chịu trách nhiệm về công tác quản lý, sử dụng và phát huy năng lực đội ngũ cán bộ thuộc địa bàn quản lý, địa phương thiếu cán bộ ở lĩnh vực nào phải xác định rõ nhu cầu, đề xuất phương án điều động, luân chuyển hoặc bổ sung phù hợp; khắc phục tình trạng nơi thừa, nơi thiếu, bố trí không đúng chuyên môn.

Chủ động nghiên cứu, tham mưu cấp có thẩm quyền và báo cáo các cơ quan Trung ương có liên quan về những khó khăn, vướng mắc trong bố trí cán bộ lãnh đạo cấp xã.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc - Ảnh: Q.V

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị rà soát, hoàn thiện phương pháp đánh giá cán bộ theo hướng thường xuyên, liên tục, khoa học, khách quan, công tâm, lấy kết quả và sản phẩm công việc làm thước đo chủ yếu, thường xuyên cập nhật các quy định, hướng dẫn mới của Trung ương để bảo đảm việc đánh giá cán bộ đúng quy định và sát thực tiễn.

Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn cho đội ngũ cán bộ; thực hiện công tác quy hoạch cán bộ bài bản, khoa học, khách quan, có tầm nhìn dài hạn, chú trọng phát hiện, bồi dưỡng cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ dân tộc thiểu số và cán bộ có chuyên môn về khoa học, công nghệ.

Rà soát, đề xuất hoàn thiện cơ chế phân cấp, phân quyền trong tuyển dụng, bố trí, quản lý và sử dụng cán bộ, công chức theo thẩm quyền. Chú trọng công tác phát triển đảng viên, trong đó đề ra giải pháp cụ thể, giao chỉ tiêu rõ ràng, công tác phát triển đảng viên phải tạo được chuyển biến rõ nét cả về số lượng và chất lượng,

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đã cho ý kiến cụ thể đối với các kiến nghị, đề xuất của Ban Tổ chức Tỉnh ủy