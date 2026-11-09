4 năm trước, tại Đại hội TTTQ lần thứ IX-2022, Đội tuyển bắn súng Quân đội xuất sắc giành 16 huy chương vàng, 14 huy chương bạc, 6 huy chương đồng, đứng hạng nhì toàn đoàn. Theo Đại tá Hoàng Xuân Vinh, huấn luyện viên trưởng Đội tuyển bắn súng Quân đội, sau 4 năm, toàn đội xây dựng kế hoạch chi tiết để chuẩn bị chuyên môn với sự tập trung cao nhất hướng đến Đại hội TTTQ lần thứ X-2026. Trên hết, Ban huấn luyện Đội tuyển bắn súng Quân đội cần mỗi xạ thủ giữ vững kỷ luật, quyết tâm tập trung ngắm trúng hồng tâm khi đứng trên bục bắn quyết định.

Xạ thủ Phí Thanh Thảo của Đội tuyển bắn súng Quân đội. Ảnh: BÙI LƯỢNG

Hiện tại, nhóm xạ thủ quan trọng của Đội tuyển bắn súng Quân đội được tập huấn tại Thái Lan để rèn chuyên môn trước Đại hội TTTQ lần thứ X-2026. Vừa qua, các tuyển thủ đã được kiểm tra chuyên môn tại Giải vô địch tay súng xuất sắc quốc gia 2026 và đoạt 9 huy chương vàng, từ kết quả thi đấu của Nguyễn Tuấn Anh, Dương Thị Trang, Nguyễn Minh Quang, Phí Thanh Thảo, Nguyễn Khánh Duy, Nguyễn Phạm Hiền Khanh, Nguyễn Thành Nam, Trần Tuấn Phương...

Tại Đại hội TTTQ lần thứ X-2026, Đội tuyển bắn súng Quân đội vẫn sở hữu các tuyển thủ nổi bật, đã và đang đóng góp nhiều huy chương quốc tế cho thể thao nước nhà như Phí Thanh Thảo (10m súng trường hơi nữ), Hà Minh Thành (25m súng ngắn bắn nhanh), Nguyễn Thùy Dung (10m súng ngắn hơi nữ), Nguyễn Minh Quang, Nguyễn Thành Nam (10m súng trường hơi nam)... Là tay súng kỳ cựu của Đội tuyển bắn súng Quân đội, xạ thủ Hà Minh Thành đặt quyết tâm rất cao tại Đại hội TTTQ năm nay. Anh chia sẻ: "Tôi đã được tham dự một số kỳ Đại hội TTTQ trước đây. Từng kỳ thi đấu đại hội đều là những cuộc tranh tài rất căng thẳng. Nhưng cũng từ đây, tôi đã có thêm nhiều kinh nghiệm và lần này tôi tập trung hoàn thành nhiệm vụ được Đội tuyển bắn súng Quân đội giao phó".

Thực tế phong độ và đẳng cấp của xạ thủ đã được khẳng định qua thành tích tại nhiều giải đấu trong nước. Bắn súng là môn đặc thù, xạ thủ khó tạo ra được thành tích ổn định và vượt trội nếu bỏ qua chuẩn bị, tập luyện thi đấu chuyên môn thường xuyên. Bằng kinh nghiệm bản thân, xạ thủ Hà Minh Thành cùng các xạ thủ áo lính tin tưởng Đội tuyển bắn súng Quân đội có những cơ hội giành kết quả tốt tại Đại hội TTTQ năm nay.