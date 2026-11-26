Trong một cuộc phỏng vấn cởi mở với người đồng đội cũ tại Barcelona, Romario, vào hôm thứ Ba, nhà cầm quân người Tây Ban Nha đã chia sẻ về những dự định tương lai cũng như lý do ông từ chối cơ hội dẫn dắt đội tuyển Ý trong năm nay.

“Đó là một trong những vinh dự lớn nhất mà tôi từng nhận được khi họ nghĩ đến việc tôi làm huấn luyện viên đội tuyển Ý. Nhưng điều đó lại đến vào thời điểm tôi cần phải dừng lại. Nếu chuyện này xảy ra một hoặc hai năm trước, có lẽ tôi đã chấp nhận”.

Guardiola. Ảnh: Reuters/Jason Cairnduff

Guardiola đã chính thức chia tay Manchester City vào cuối mùa giải trước. Sự ra đi này khép lại một kỷ nguyên rực rỡ kéo dài 10 năm, trong đó ông đã gặt hái vô số danh hiệu cao quý: 6 chức vô địch Ngoại hạng Anh, 3 lần vô địch FA, 5 lần vô địch Cúp Liên đoàn Anh và 1 chức vô địch châu Âu đầy cảm xúc.

Theo vị chiến lược gia này, áp lực khốc liệt trong gần hai mươi năm liên tục làm việc tại các Ban quản lý câu lạc bộ đã khiến cơ thể và tinh thần ông kiệt sức, đòi hỏi một khoảng thời gian hồi phục thực sự.

“Tôi không biết mình sẽ nghỉ bao lâu. Hiện tại tôi cảm thấy rất khỏe. Nhưng nếu một ngày nào đó tôi trở lại với bóng đá, đó sẽ là khi dạ dày tôi báo hiệu rằng đó là thời điểm thích hợp”.

Với tuyên bố này, giới hâm mộ bóng đá thế giới hoàn toàn có thể kỳ vọng vào màn tái xuất của Pep Guardiola trên băng ghế chỉ đạo của một đội tuyển quốc gia trong tương lai không xa, khi ông đã sẵn sàng cho một thử thách hoàn toàn mới ở đấu trường quốc tế.