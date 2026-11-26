Tại Đại hội năm nay, đội bơi Quân đội sở hữu nhiều gương mặt nổi bật như: Nguyễn Thị Ánh Viên, Trần Hưng Nguyên, Nguyễn Quang Thuấn và Nguyễn Thúy Hiền.

Ánh Viên (bìa trái) cùng các đồng đội thi đấu vượt trội ở các nội dung tiếp sức. Ảnh: Tam Ninh

Bên cạnh những VĐV giàu kinh nghiệm, các gương mặt trẻ như: Võ Thị Bảo Ngọc, Lê Huỳnh Tú Uyên, Phan Thị Thùy An và Trần Gia Phúc cũng được kỳ vọng tạo nên sức bật cho đội tuyển. Nguyễn Thúy Hiền vừa tham dự Olympic trẻ thế giới 2026 tại Senegal trước khi trở về tranh tài tại Đại hội.

Tâm điểm của ngày thi đấu 25.11 là chung kết tiếp sức 4x100m hỗn hợp nữ. Đội hình Quân đội gồm Nguyễn Thị Ánh Viên, Nguyễn Thúy Hiền, Võ Thị Bảo Ngọc và Trần Anh Thu đã phối hợp ăn ý, về đích đầu tiên với thành tích 4 phút 15 giây 69, giành HCV và phá cả kỷ lục quốc gia lẫn kỷ lục Đại hội.

Đáng chú ý, đội TP.HCM với các kình ngư Nguyễn Ngọc Thủy Tiên, Nguyễn Ngọc Gia Hân, Nguyễn Diệp Phương Trâm và Nguyễn Khả Nhi cũng đạt 4 phút 16 giây 53, vượt qua hai cột mốc cũ.

Các kình ngư Quân đội đang có một kỳ Đại hội thành công. Ảnh: Tam Ninh

Tuy nhiên, đội chủ nhà vẫn phải nhận HCB khi kém Quân đội 0,84 giây. Cuộc cạnh tranh quyết liệt này cho thấy chất lượng chuyên môn và sự tiến bộ đáng kể của các đội bơi hàng đầu.

Chiến thắng của Quân đội mang ý nghĩa lớn hơn một tấm HCV. Đó là sự kết hợp giữa kinh nghiệm của Ánh Viên và sức trẻ của những gương mặt kế cận, tạo nên sức mạnh đồng đều trên đường đua xanh.

Ở các nội dung cá nhân, các kình ngư áo lính cũng duy trì phong độ ổn định, tiếp tục đóng góp vào thành tích chung của đoàn.

Tính đến hết ngày 25.11, Quân đội dẫn đầu bảng tổng sắp môn bơi với 11 HCV, 5 HCB và 7 HCĐ. Tây Ninh đứng thứ hai với 6 HCV, 2 HCB; trong khi chủ nhà TP.HCM xếp thứ ba với 4 HCV, 10 HCB và 9 HCĐ.

Bảng xếp hạng môn bơi, tính đến hết ngày 25.11

Tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022, đội bơi Quân đội từng giành ngôi nhất toàn đoàn với 15 HCV, 12 HCB và 7 HCĐ. Với ưu thế hiện tại, các kình ngư áo lính đang đứng trước cơ hội tiếp tục khẳng định vị thế ở kỳ Đại hội năm nay.

Trong hai ngày thi đấu cuối là 26 và 27.11, "đường đua xanh" vẫn hứa hẹn những màn tranh tài hấp dẫn. Với cách biệt hiện có, Quân đội đang nắm lợi thế lớn trong cuộc đua đến ngôi nhất toàn đoàn môn bơi.