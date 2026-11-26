Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam do Báo Sài Gòn Giải Phóng khởi xướng và tổ chức từ năm 1995 tiếp tục hành trình tôn vinh tài năng, ghi nhận những cống hiến nổi bật và đồng hành cùng sự phát triển của bóng đá nước nhà.

Bước sang mùa giải thưởng lần thứ 31, Quả bóng vàng Việt Nam 2026 có những đổi mới đáng chú ý về cơ cấu giải thưởng, giá trị tiền thưởng và thời gian xét chọn, trong bối cảnh bóng đá Việt Nam trải qua một năm sôi động với nhiều dấu ấn tại các đấu trường quốc tế.

Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải phóng Nguyễn Khắc Văn phát biểu tại buổi họp báo khởi động Giải thưởng Quả Bóng Vàng Việt Nam 2026. Ảnh: BTC

Năm 2026 ghi nhận những thành tích đáng khích lệ của bóng đá Việt Nam, nổi bật là việc đội tuyển nam quốc gia bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup. Dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik, đội tuyển Việt Nam vượt qua Thái Lan với tổng tỷ số 4-2 sau hai lượt trận chung kết, lần thứ tư đăng quang tại giải vô địch Đông Nam Á. Tiếp đó, đội tuyển xếp hạng tư tại FIFA ASEAN Cup 2026, giải đấu lần đầu được tổ chức, trước khi hướng đến Vòng chung kết Asian Cup 2027 tại Saudi Arabia.

Ở cấp độ trẻ, U23 Việt Nam tạo dấu ấn với vị trí thứ ba tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026, sau chiến thắng đầy bản lĩnh trước U23 Hàn Quốc ở loạt sút luân lưu. Đội tuyển tiếp tục góp mặt tại tứ kết ASIAD 20 ở Nhật Bản. Đặc biệt, U17 Việt Nam làm nên cột mốc lịch sử khi lần đầu tiên giành quyền tham dự FIFA U17 World Cup 2026 tại Qatar, mở ra cơ hội lớn cho thế hệ cầu thủ trẻ tiếp cận sân chơi bóng đá thế giới.

Bóng đá nữ Việt Nam tiếp tục hiện diện ở những đấu trường quan trọng, với đội tuyển quốc gia tham dự Vòng chung kết Asian Cup nữ 2026 tại Australia và lọt vào tứ kết ASIAD 20. Đội tuyển U20 nữ cũng góp mặt tại Vòng chung kết U20 nữ châu Á, tiếp tục quá trình tích lũy kinh nghiệm và phát triển lực lượng kế thừa.

Ở môn futsal, đội tuyển nam giành quyền vào tứ kết Giải futsal châu Á 2026, đoạt hạng ba Giải futsal Đông Nam Á và ngôi á quân giải giao hữu quốc tế Continental Championship. Đội tuyển futsal nữ giành huy chương đồng Đông Nam Á 2026, góp thêm dấu ấn cho bóng đá Việt Nam trong năm qua.

Những thành tích của các đội tuyển quốc gia, cùng sự cạnh tranh tại V-League, Giải Hạng nhất quốc gia, Cúp Quốc gia, các giải bóng đá nữ và futsal, tiếp tục làm phong phú bức tranh bóng đá Việt Nam. Đó cũng là cơ sở quan trọng để Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2026 ghi nhận, đánh giá và tôn vinh những gương mặt có đóng góp nổi bật trong năm.

Giải thưởng năm 2026 dự kiến gồm 15 hạng mục: Quả bóng vàng, bạc, đồng nam; Quả bóng vàng, bạc, đồng nữ; Quả bóng vàng, bạc, đồng futsal nam; Cầu thủ nước ngoài xuất sắc; Cầu thủ trẻ nam xuất sắc; Cầu thủ trẻ nữ xuất sắc; Giải Cống hiến và Giải thưởng Fair Play.

Điểm mới nổi bật của Quả bóng vàng Việt Nam 2026 là bổ sung Giải thưởng Fair Play, nhằm tôn vinh những hành động đẹp, nghĩa cử cao thượng và tinh thần thể thao văn minh. Giải thưởng dành chung cho cá nhân và tập thể tham gia hệ thống bóng đá chính thức do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) quản lý, tổ chức hoặc giao đơn vị có thẩm quyền tổ chức, bao gồm bóng đá chuyên nghiệp, bóng đá nữ, futsal và hoạt động chính thức của các đội tuyển quốc gia; không xét các hoạt động bóng đá phong trào.

Ban tổ chức tiếp nhận đề cử Fair Play rộng rãi từ cộng đồng, người hâm mộ, các câu lạc bộ và cơ quan báo chí. Trên cơ sở hồ sơ được xác minh, Hội đồng Thẩm định và Bình chọn Fair Play sẽ lựa chọn một cá nhân hoặc một tập thể tiêu biểu nhất để trao giải. Mỗi mùa chỉ có một Giải thưởng Fair Play, kết quả do Hội đồng quyết định.

Một đổi mới quan trọng khác là tăng mức tiền thưởng dành cho các danh hiệu Quả bóng vàng, Quả bóng bạc và Quả bóng đồng, thể hiện sự trân trọng đối với thành tích và nỗ lực cống hiến của các cầu thủ, đồng thời nâng cao giá trị, sức hấp dẫn của giải thưởng.

Trong khuôn khổ Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2026, Báo Sài Gòn Giải Phóng tiếp tục giới thiệu chương trình nhân ái "Áo ấm đến trường", do Báo khởi xướng và tổ chức nhằm chăm lo, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại vùng sâu, vùng xa, vùng cao và những địa phương thường xuyên chịu ảnh hưởng của thời tiết khắc nghiệt.

Chương trình tiếp tục là cầu nối để các ngôi sao bóng đá, thể thao Việt Nam cùng các tổ chức, cá nhân chung tay sẻ chia, mang đến sự ấm áp và động viên các em trên hành trình đến trường.

Lễ trao Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2026 dự kiến tổ chức tại TPHCM vào tháng 2/2027.

Theo baochinhphu.vn