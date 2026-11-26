Tăng tiền thưởng, bổ sung giải thưởng Fair Play

Sáng 26/11, tại TP.HCM, Báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức họp báo khởi động Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2026, mở màn cho cuộc đua đến những danh hiệu cao quý của bóng đá nước nhà.

Ông Nguyễn Khắc Văn, Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng, Trưởng Ban chỉ đạo Giải thưởng Quả bóng vàng 2026 phát biểu tại buổi họp báo.

Buổi lễ có sự tham dự của các chuyên gia bóng đá, cựu tuyển thủ quốc gia và đại diện các cơ quan báo chí. Trong đó, đáng chú ý là sự xuất hiện của cựu tiền đạo Lê Công Vinh, người từng ba lần giành danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam.

Được Báo Sài Gòn Giải Phóng khởi xướng và tổ chức từ năm 1995, Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam đã trải qua hơn ba thập niên, trở thành một trong những giải thưởng uy tín, ghi nhận những đóng góp của các cầu thủ đối với sự phát triển của bóng đá nước nhà.

Bước sang mùa tổ chức thứ 31, điểm mới đáng chú ý là việc bổ sung Giải thưởng Fair Play nhằm tôn vinh những hành động đẹp, nghĩa cử cao thượng và tinh thần thể thao văn minh. Đối tượng xét chọn là các cá nhân, tập thể thuộc hệ thống bóng đá chính thức do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) quản lý, không bao gồm bóng đá phong trào.

Ban tổ chức sẽ tiếp nhận đề cử từ người hâm mộ, các câu lạc bộ, cơ quan báo chí và cộng đồng. Mỗi năm, Hội đồng Thẩm định và Bình chọn Fair Play sẽ lựa chọn một cá nhân hoặc tập thể tiêu biểu để trao giải. Bên cạnh việc bổ sung hạng mục mới, Ban tổ chức cũng quyết định nâng giá trị tiền thưởng nhằm khích lệ các cầu thủ nỗ lực thi đấu, cống hiến.

Cụ thể, mức thưởng dành cho các danh hiệu Quả bóng vàng, bạc, đồng nam và nữ lần lượt là 50 triệu đồng, 40 triệu đồng và 30 triệu đồng, tăng 10 triệu đồng so với mùa giải thưởng trước.

Ở hạng mục futsal, mức thưởng tương ứng là 40 triệu đồng, 30 triệu đồng và 20 triệu đồng. Các danh hiệu Cầu thủ trẻ nam, nữ xuất sắc và Cầu thủ nước ngoài xuất sắc có mức thưởng 20 triệu đồng/giải. Giải Cống hiến và Giải thưởng Fair Play có giá trị 15 triệu đồng/giải.

Chờ đợi cuộc đua hấp dẫn giữa các thế hệ cầu thủ

Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2026 diễn ra trong bối cảnh bóng đá nước nhà trải qua một năm sôi động, ghi nhận nhiều dấu ấn đáng khích lệ trên đấu trường quốc tế.

Mẫu Quả bóng vàng Việt Nam 2026 được giới thiệu tại buổi họp báo khởi động giải thưởng sáng 26/11.

Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, thầy trò HLV Kim Sang-sik bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup sau khi vượt qua Thái Lan với tổng tỷ số 4-2 qua hai lượt trận chung kết, đồng thời giành vị trí thứ tư tại FIFA ASEAN Cup 2026.

Bóng đá trẻ Việt Nam cũng ghi nhận những bước tiến đáng kể khi U23 Việt Nam giành hạng ba tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026 và góp mặt tại tứ kết ASIAD 20.

Đặc biệt, U17 Việt Nam thiết lập cột mốc lịch sử khi lần đầu tiên giành quyền tham dự Vòng chung kết FIFA U17 World Cup tại Qatar. Bên cạnh đó, bóng đá nữ và futsal Việt Nam tiếp tục ghi dấu ấn tại các đấu trường khu vực và châu lục.

Những thành tích của các đội tuyển quốc gia, cùng sự cạnh tranh tại V-League, Giải Hạng nhất quốc gia, Cúp Quốc gia và các giải đấu trong nước, hứa hẹn tạo nên cuộc đua hấp dẫn giữa những cầu thủ giàu kinh nghiệm và các gương mặt trẻ đang khẳng định tài năng.

Thời gian xét chọn giải thưởng kéo dài từ ngày 1/1 đến hết ngày 31/12/2026. Thành phần tham gia bầu chọn gồm các chuyên gia bóng đá, huấn luyện viên, đội trưởng các câu lạc bộ và đại diện các cơ quan báo chí, truyền hình trên cả nước.

Trong khuôn khổ giải thưởng năm nay, Báo Sài Gòn Giải Phóng tiếp tục triển khai chương trình nhân ái "Áo ấm đến trường", hướng đến hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại vùng sâu, vùng xa, vùng cao, qua đó lan tỏa những giá trị tốt đẹp của bóng đá đối với cộng đồng.

Lễ trao Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2026 dự kiến diễn ra tại TP.HCM vào tháng 2/2027.