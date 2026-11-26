Ngày 26/11, chuyên trang Footy Rankings đưa tin AFC đã gỡ lịch tổ chức lễ bốc thăm vòng loại World Cup 2030 khu vực châu Á khỏi trang web chính thức của liên đoàn. Theo thông tin được Footy Rankings đăng tải, lễ bốc thăm dự kiến diễn ra vào ngày 25/12/2026 tại Kuala Lumpur (Malaysia) đã không còn xuất hiện trong lịch trình của AFC.

Tuyển Việt Nam chưa xác định được các đối thủ tại vòng loại World Cup 2030.

Đây là thay đổi bất ngờ bởi trước đó, các đội tuyển châu Á đã hướng đến thời điểm cuối năm 2026 để xác định đối thủ tại vòng loại World Cup 2030. Tuy nhiên, tính đến ngày 26/11, AFC vẫn chưa công bố thời điểm mới cho sự kiện này. Vì vậy, các đội tuyển tham dự sẽ phải tiếp tục chờ thông báo chính thức từ AFC.

Theo chuyên trang Eurasia Football, sự kiện có thể được chuyển sang tháng 2/2027. Nguồn tin này cũng đề cập khả năng AFC tổ chức riêng lễ bốc thăm chia cặp vòng loại thứ nhất và chia bảng vòng loại thứ hai.

Việc điều chỉnh kế hoạch bốc thăm đồng nghĩa đội tuyển Việt Nam chưa thể xác định được đối thủ sẽ gặp tại vòng loại World Cup 2030. Tuy nhiên, thay đổi này không ảnh hưởng trực tiếp đến vị trí của đội tuyển Việt Nam trong quá trình phân chia các nhóm hạt giống.

Theo bảng xếp hạng FIFA mới nhất được công bố, đội tuyển Việt Nam đứng thứ 99 thế giới và thứ 17 châu Á. Với vị trí này, đội bóng áo đỏ nằm trong nhóm 26 đội tuyển có thứ hạng cao nhất châu lục, đủ điều kiện vào thẳng vòng loại thứ hai theo thể thức dự kiến của AFC.

Đây được xem là lợi thế đáng kể đối với đội tuyển Việt Nam bởi thầy trò HLV Kim Sang-sik không phải tham dự vòng loại đầu tiên, nơi các đội tuyển thi đấu theo thể thức loại trực tiếp sau hai lượt trận sân nhà và sân khách.

Theo kế hoạch, vòng loại thứ nhất World Cup 2030 khu vực châu Á sẽ có sự góp mặt của 20 đội tuyển xếp từ vị trí thứ 27 đến 46 châu lục. Các đội được chia thành 10 cặp đấu, thi đấu hai lượt đi và về để xác định 10 đội giành quyền vào vòng loại thứ hai.

Tại vòng loại thứ hai, 10 đội vượt qua vòng đầu tiên sẽ cùng 26 đội được miễn thi đấu tạo thành 36 đội tuyển. Các đội được chia thành 9 bảng, mỗi bảng gồm 4 đội và thi đấu theo thể thức vòng tròn hai lượt. Mỗi đội sẽ có tổng cộng 6 trận, gồm 3 trận trên sân nhà và 3 trận trên sân khách. Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành quyền vào vòng loại thứ ba.

Theo phương án phân chia hạt giống dựa trên bảng xếp hạng FIFA, đội tuyển Việt Nam nằm ở nhóm số 2 cùng Jordan, Oman, Syria, Thái Lan, Palestine, Trung Quốc, Bahrain và Tajikistan. Trong khi đó, nhóm hạt giống số 1 gồm Nhật Bản, Iran, Australia, Hàn Quốc, Saudi Arabia, Uzbekistan, Qatar, Iraq và UAE.

Nhóm số 3 dự kiến gồm Kyrgyzstan, Lebanon, Indonesia, Triều Tiên, Malaysia, Kuwait, Philippines, Ấn Độ và một đội vượt qua vòng loại thứ nhất. 9 đội thắng còn lại ở vòng đầu tiên sẽ được xếp vào nhóm số 4.

Như vậy, với việc nằm ở nhóm hạt giống số 2, tuyển Việt Nam có thể phải gặp một đội mạnh ở nhóm số 1, đồng thời cạnh tranh với các đại diện thuộc nhóm số 3 và số 4 để giành quyền đi tiếp.

Theo lịch thi đấu hiện tại, vòng loại thứ nhất World Cup 2030 khu vực châu Á dự kiến diễn ra vào ngày 25 và 30/3/2027. Trong khi đó, vòng loại thứ hai sẽ bắt đầu từ tháng 9/2027 và kéo dài đến tháng 3/2028.