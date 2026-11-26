Thế giới ngước nhìn U17 Việt Nam

Lê Sỹ Bách chỉ mất 4 phút để khiến khán giả thế giới nhớ đến U17 Việt Nam ở Qatar. Từ một quả phạt góc, tiền đạo cao 1,66 m tung cú đánh gót một chạm đưa bóng vào góc cao khung thành U17 Bỉ.

FIFA chọn pha bóng ấy làm điểm nhấn trong video tổng hợp ngày thi đấu 20/11. Ở lượt tiếp theo, FIFA và Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) cùng gọi cú sút gỡ 2-2 của Lê Trọng Đại Nhân trước New Zealand là bàn đẹp nhất trận.

U17 Việt Nam đầy táo bạo trong lần đầu bước lên sân khấu thế giới. Ảnh: M.A

Hai lượt đầu tiên ở vòng bảng U17 World Cup, trận nào U17 Việt Nam cũng có những bàn thắng đáng xem đi xem lại.

Điểm nổi bật là 3 trong 5 bàn thắng của U17 Việt Nam bắt nguồn từ tình huống cố định. Trước Bỉ, Sỹ Bách đánh gót từ quả phạt góc, trong khi Chu Ngọc Nguyễn Lực đưa bóng thẳng vào lưới từ góc sân.

Trận U17 New Zealand, Nguyễn Lực sút phạt trực tiếp gỡ 1-1. Việt Nam thuộc nhóm 5 đội có chiều cao trung bình thấp nhất giải, dựa trên thống kê từ danh sách đăng ký FIFA, với 175,05 cm.

Trong một đội bóng có thể hình bất lợi như thế, cách tận dụng bóng chết rất đáng chú ý. Cú đánh gót của Sỹ Bách cần một nhịp di chuyển và một chạm đúng lúc.

Chênh lệch chiều cao trung bình tại bảng G U17 World Cup 2026

Hai bàn của Nguyễn Lực đến từ khả năng tự tìm đường vào khung thành ở những góc sút khó. Đặc biệt, trang FIFA phiên bản tiếng Pháp mô tả bàn thắng của Sỹ Bách mang phong cách Zlatan Ibrahimovic, huyền thoại bóng đá Thụy Điển và AC Milan.

Một thống kê ấn tượng khác: 5 bàn thắng mà các học trò HLV Cristiano Roland ghi được thuộc về 4 cầu thủ khác nhau. Nguyễn Lực nổi bật với 2 bàn và 1 kiến tạo, nhưng mỗi người mang đến cách giải quyết tình huống khác nhau.

Tận hưởng lễ hội bóng đá

Trong trận U23 New Zealand, ít phút sau khi đá phạt gỡ hòa 1-1, Nguyễn Lực chuyền bóng để Đại Nhân tung cú sút gỡ 2-2. Trong thời gian bù giờ, Trương Nguyễn Duy Khang, vào sân từ ghế dự bị, lao người đánh đầu giữa những hậu vệ cao to của đối thủ.

Các bàn thắng của U17 Việt Nam được ghi đa dạng và rất đẹp mắt. Ảnh: M.A

Từ cú đánh gót chỉ 4 phút khi bước ra sân chơi thế giới, đến bàn gỡ ở phút bù giờ trận thứ hai, U17 Việt Nam luôn biết cách tìm được bàn thắng ở những thời điểm và trạng thái khác biệt.

Ở lần đầu tham dự World Cup, một đội trẻ rất dễ mất bình tĩnh khi vừa gỡ hòa đã thủng lưới. Trước U23 New Zealand, các cầu thủ Việt Nam gặp đúng tình huống ấy.

Dù vậy, các học trò HLV Cristiano Roland không bị cuốn theo đối thủ và duy trì được sự tự tin và chiến thuật ban đầu. Nói cách khác, Nguyễn Lực và các đồng đội biết cách tạo ra cơ hội và cụ thể hóa thành bàn thắng.

Dữ liệu Opta cho thấy chỉ số bàn thắng kỳ vọng của U17 Việt Nam là 0,92. Đây là bằng chứng cho thấy đội quân của HLV Cristiano Roland biết cách biến những điều không thể thành có thể.

FIFA nhấn mạnh khía cạnh U17 Việt Nam bị dẫn trước 3 lần mà vẫn kiên trì đến phút bù giờ.

Trước đó, FIFA cũng mô tả “U17 Bỉ đã trải qua một phen hú vía” mới giành được chiến thắng 3-2. Cả hai đối thủ đều phải giữ sự tập trung đến những phút cuối.

Trong trận đấu với U17 Bỉ, ứng viên của ngôi vô địch, các “Chiến binh Sao vàng” vẫn ghi 2 bàn dù chỉ số bàn thắng kỳ vọng là 0,4.

Dĩ nhiên, các cầu thủ trẻ Việt Nam vẫn phải học nhiều từ 6 bàn thua, nhất là cách bảo vệ vòng cấm trước những quả tạt từ hai cánh.

HLV Cristiano Roland thành công trong việc giúp các cầu thủ tự tin để tận hưởng bóng đá. Ảnh: M.A

Quan trọng là các chàng trai của HLV Cristiano Roland đang tận hưởng, giữ niềm tin vào thứ bóng đá và chiến thuật mà ông thầy người Brazil triển khai. Tự tin để tạo nên những vũ điệu theo cách riêng của mình!

Trong lần đầu tiên bước ra ngày hội lớn nhất hành tinh, U17 Việt Nam đang khiến các đối thủ phải ngước nhìn. Người hâm mộ có quyền tin vào thế hệ vàng mới của bóng đá nước nhà.

Thế hệ trẻ này hứa hẹn có thể bổ sung cho khát vọng Olympic 2026, thậm chí là World Cup 2030. Ít nhất, Nguyễn Lực đang cho thấy khả năng đó.

Đó là câu chuyện tương lai. Hôm nay (20h00), các chàng trai vàng hãy ra sân và tiếp tục tận hưởng trận đấu với Mali - đối thủ có sự pha trộn giữa kỹ thuật tốt, thể lực dồi dào và tốc độ cao! Bất kể kết quả ra sao, trận đấu sẽ mang lại những trải nghiệm quan trọng cho sự trưởng thành của đội.

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