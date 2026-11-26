Không chỉ là nơi hội tụ những tài năng thể thao xuất sắc nhất cả nước, Đại hội còn là dịp để người hâm mộ được tận mắt chiêm ngưỡng những ngôi sao hàng đầu của thể thao Việt Nam tranh tài, trực tiếp hòa mình vào bầu không khí của các cuộc thi đấu đỉnh cao.

Người hâm mộ được có cơ hội xem tay vợt số 1 nữ Việt Nam Nguyễn Thùy Linh thi đấu tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X

Ở môn cầu lông, tại Nhà thi đấu Hồ Xuân Hương (phường Xuân Hòa, TP.HCM), sức hút của những tay vợt hàng đầu như Nguyễn Thùy Linh, Lê Đức Phát, Nguyễn Hải Đăng cùng các gương mặt kỳ cựu Nguyễn Tiến Minh, Vũ Thị Trang đã khiến các khán đài luôn sôi động. Đặc biệt, trong tối thi đấu chung kết 25.11, nhà thi đấu gần như kín chỗ, với những tràng vỗ tay, tiếng reo hò cổ vũ liên tục vang lên sau mỗi pha cầu đẹp mắt.

Sau khi giành HCV nội dung đơn nữ, tay vợt Nguyễn Thùy Linh chia sẻ, cô rất hạnh phúc khi được khán giả gọi tên và cổ vũ nhiệt tình trong suốt quá trình thi đấu. Với Thùy Linh, người thường xuyên phải xa nhà để tham dự các giải đấu quốc tế, được thi đấu tại quê hương, trong vòng tay yêu thương của người hâm mộ nước nhà là một niềm hạnh phúc đặc biệt.

Còn với những người yêu cầu lông, được trực tiếp chứng kiến tay vợt nữ số một Việt Nam thi đấu cũng là cơ hội đáng quý. Bởi phần lớn thời gian trong năm, người hâm mộ chỉ có thể theo dõi những màn trình diễn của Thùy Linh qua các phương tiện truyền thông khi cô tham dự những giải đấu quốc tế.

Trong khi đó, tại Câu lạc bộ Bơi – Lặn Phú Thọ (TP.HCM), sự góp mặt của những kình ngư hàng đầu như Nguyễn Huy Hoàng, Trần Hưng Nguyên, Phạm Thanh Bảo cùng màn tái xuất của “tiểu tiên cá” Nguyễn Thị Ánh Viên đã làm cho các cuộc tranh tài thêm phần hấp dẫn.

Kình ngư giàu thành tích của thể thao Việt Nam Nguyễn Huy Hoàng là một trong những VĐV hút khán giả đến xem thi đấu

Sức hút đặc biệt được thể hiện khi đông đảo người hâm mộ muốn tận mắt chứng kiến phong độ của Ánh Viên sau một thời gian dài giã từ đội tuyển quốc gia. Từ lúc nữ kình ngư bước ra chuẩn bị xuống hồ cho đến khi hoàn thành phần thi, những tiếng vỗ tay, reo hò cổ vũ từ khán đài không ngớt.

“Tôi thật sự xúc động trước sự cổ vũ này của người hâm mộ và rất lâu rồi tôi mới được thấy không khí rất nóng tại một giải bơi quốc gia như vậy. Điều này giúp các VĐV chúng tôi rất hứng khởi thi đấu tranh thành tích”, Ánh Viên chia sẻ.

Ở môn bắn súng, sự góp mặt của những xạ thủ hàng đầu như Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thùy Trang, Phạm Quang Huy mang đến những cuộc so tài có chất lượng chuyên môn cao. Với môn đấu kiếm, tại Nhà thi đấu Phú Thọ, các kiếm thủ từng ghi dấu ấn trên đấu trường quốc tế như Vũ Thành An, Nguyễn Tiến Nhật cùng nhiều gương mặt triển vọng cũng góp phần tạo nên sức hấp dẫn cho các cuộc tranh tài.

Trên sân vận động Thống Nhất (TP.HCM), môn điền kinh quy tụ hàng loạt gương mặt xuất sắc như Nguyễn Thị Oanh, Phạm Thị Hồng Lệ, Quách Thị Lan, Lê Thị Cẩm Tú, Huỳnh Thị Mỹ Tiên, Bùi Thị Nguyên, Nguyễn Tiến Trọng, Lê Thị Tuyết, Lê Tiến Long, Ngần Ngọc Nghĩa, Lương Đức Phước…

Trong đó, Nguyễn Thị Oanh (Bắc Ninh), với việc đăng ký tranh tài ở 4 nội dung, là một trong những gương mặt nhận được nhiều kỳ vọng. Đây cũng là dịp để người hâm mộ tận mắt chứng kiến bản lĩnh, sức bền và ý chí thi đấu của cô gái từng nhiều lần làm rạng danh thể thao Việt Nam trên đấu trường khu vực.

Sức hút của Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X với đông đảo khán giả

Với chu kỳ tổ chức 4 năm một lần, Đại hội Thể thao toàn quốc là sự kiện hiếm hoi quy tụ đông đủ các thế hệ tài năng của thể thao nước nhà. Bên cạnh những tên tuổi đã thành danh, sự xuất hiện của các VĐV trẻ giàu triển vọng cũng mang đến cho công chúng những kỳ vọng mới.

Sự hiện diện ngày càng đông đảo của khán giả tại các địa điểm thi đấu không chỉ tiếp thêm động lực để các VĐV nỗ lực chinh phục những đỉnh cao thành tích mà còn góp phần lan tỏa tình yêu thể thao trong cộng đồng.

Những màn trình diễn đầy cảm xúc, những tấm gương về nghị lực và khát vọng vươn lên của các VĐV sẽ là nguồn cảm hứng để mỗi người dân thêm yêu thích, tích cực tập luyện thể dục thể thao. Đó cũng là một trong những giá trị tốt đẹp mà Đại hội mang lại, vượt ra ngoài ý nghĩa của những tấm huy chương.