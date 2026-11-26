Trong tối 25/11, đội tuyển cầu lông Lâm Đồng thi đấu xuất sắc, giành trọn 2 HCV ở các nội dung chung kết

Ngày 26/11, ông Lê Trí Dũng, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Lâm Đồng cho biết, các vận động viên Lâm Đồng đang tiếp tục nỗ lực thi đấu, hướng đến những thành tích mới tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.

Trong tổng số 34 huy chương đoàn thể thao Lâm Đồng đã giành được, thành tích của đội tuyển cầu lông là điểm nhấn đáng chú ý. Tối 25/11, các tay vợt Lâm Đồng liên tiếp bước vào 2 trận chung kết và đều giành chiến thắng, mang về 2 HCV quý giá cho đoàn.

Niềm vui của ban huấn luyện và các VĐV khi giành chiến thắng trong trận chung kết nội dung đôi nam môn Cầu lông

Ở trận chung kết nội dung đôi nam nữ, cặp vận động viên Trần Đình Mạnh - Lương Nguyễn Khánh Ngọc (Lâm Đồng) đã có màn lội ngược dòng ấn tượng trước Phạm Văn Hải - Thân Vân Anh (Bắc Ninh). Với tinh thần thi đấu kiên cường, sự phối hợp ăn ý và bản lĩnh ở những thời điểm quyết định, đôi vận động viên Lâm Đồng giành chiến thắng, bước lên bục cao nhất.

Các VĐV Lâm Đồng giành HCV nội dung đôi nam nữ môn Cầu lông

Tiếp nối thành công, ở trận chung kết đôi nam, Nguyễn Đình Hoàng - Trần Đình Mạnh (Lâm Đồng) tiếp tục thể hiện phong độ xuất sắc khi đối đầu với Phạm Hồng Nam - Nguyễn Văn Mai (Hà Nội). Giành chiến thắng với tỷ số 2-0, đôi vận động viên Lâm Đồng chính thức đoạt HCV, khép lại một buổi tối thi đấu thành công trọn vẹn của đội tuyển cầu lông.

2 tấm HCV không chỉ góp phần nâng cao thành tích của đoàn thể thao Lâm Đồng mà còn khẳng định năng lực chuyên môn, bản lĩnh thi đấu và vị thế của cầu lông Lâm Đồng tại đấu trường thể thao quốc gia. Đặc biệt, việc giành chiến thắng ở cả 2 nội dung chung kết trong cùng một buổi tối cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng, tinh thần quyết tâm và khả năng cạnh tranh của các vận động viên.

Các VĐV Lâm Đồng giành HCV nội dung đôi nam môn Cầu lông

Thành tích này cũng tạo thêm động lực cho các đội tuyển thể thao Lâm Đồng đang tranh tài tại Đại hội. Với 8 HCV, 4 HCB và 22 HCĐ, đoàn thể thao tỉnh tiếp tục nỗ lực duy trì phong độ, phấn đấu cải thiện thứ hạng trên bảng tổng sắp huy chương trong những ngày thi đấu tiếp theo.

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 là dịp để các vận động viên thể hiện năng lực, bản lĩnh và khát vọng chinh phục thành tích cao. Những kết quả đạt được, đặc biệt là cú đúp HCV của đội tuyển cầu lông, tiếp tục góp phần khẳng định sự phát triển của thể thao thành tích cao Lâm Đồng, đồng thời lan tỏa tinh thần thể thao, niềm tự hào và sự cổ vũ của người hâm mộ đối với các vận động viên tỉnh nhà.