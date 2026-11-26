MU trải qua thêm một trận đấu thất vọng nữa. Họ đã nhận tổng cộng 36 bàn thua từ đầu chiến dịch, con số cao nhất. Ngoài ra là nhiều thẻ đỏ nhất và dính penalty nhiều nhất. Thực tế này đặt ra dấu hỏi lớn dành cho Mauricio Pochettino.