Trở lại đường xanh sau gần 5 năm, Ánh Viên lập cú đúp HCV và kỷ lục Đại hội
Tối 24-11, kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên tiếp tục khẳng định đẳng cấp tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X khi giành 2 HCV ở nội dung 100m ngửa nữ và tiếp sức 4x100m hỗn hợp nam nữ. Đáng chú ý, cả hai chiến thắng đều đi kèm những kỷ lục mới.
Cụ thể, ở nội dung 100m ngửa nữ, Ánh Viên cán đích đầu tiên với thành tích 1 phút 02 giây 75, phá kỷ lục đại hội do chính cô thiết lập năm 2018 (1 phút 03 giây 71); ở nội dung tiếp sức 4x100m hỗn hợp nam nữ, Ánh Viên cùng em trai Nguyễn Quang Thuấn, Nguyễn Túy Hiền và Trần Hưng Nguyên mang về thêm một HCV cho đoàn Quân đội với thành tích 3 phút 58 giây 95, vượt kỷ lục cũ (4 phút 02 giây 13).
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/tro-lai-duong-xanh-sau-gan-5-nam-anh-vien-lap-cu-dup-hcv-va-ky-luc-dai-hoi-post361527.html