Tại vòng bảng AFC Champions League Elite - C1 châu Á 2026/27, Đông Nam Á có 5 đại diện trong đó Thái Lan áp đảo với 3 cái tên gồm Buriram United, Port và Ratchaburi.

Tuy nhiên, cả 3 CLB này lại đang có được thành tích không quá khả quan.

Cả ba đại diện Thái Lan đều đang xếp nhóm nguy cơ cao bị loại từ vòng bảng C1 châu Á 2026/27

Đại diện số 1 của Thái Lan là Buriram UTD hiện mới chỉ có 3 điểm sau 5 trận

Sau 5 trận đấu, Buriram chưa thắng trận nào (3 hòa và 2 thua), có 3 điểm, tạm xếp hạng 12/16. Ratchaburi cũng chưa thắng trận nào (3 thua và 2 hòa) có 2 điểm, đứng 14/16. Đội còn lại là Port mới đá 4 trận (thắng 1 trận và thua 4) có 3 điểm, xếp hạng 13/16.

Theo điều lệ, kết thúc 8 lượt trận, 8 đội bóng có thành tốt nhất trong 16 đội sẽ giành quyền vào vòng đấu loại trực tiếp.

Hiện ba đại diện Thái Lan đang kém đội xếp thứ 8 (vị trí cuối cùng đủ điều kiện đi tiếp) từ 4 đến 5 điểm trong bối cảnh chỉ còn 3 vòng đấu cuối quyết định. Cơ hội đi tiếp là rất nhỏ hẹp!

Việc 3 CLB Thái Lan không có được thành tích tốt ở cúp C1 châu Á, cộng thêm việc các đội tuyển cấp quốc gia của họ (tính cả các đội tuyển trẻ) không có được thành tích tốt trong thời gian qua khiến chính người hâm mộ bóng đá Thái Lan nghi ngờ về cách làm, cách phát triển bóng đá ở xứ sở chùa Vàng trong những năm gần đây.

Cũng tại C1 châu Á mùa này, hai đại diện còn lại của Đông Nam Á là Công an Hà Nội (7 điểm, tạm xếp hạng 9/16) và Johor DT (Malaysia, 8 điểm, tạm xếp hạng 7/16) có màn trình diễn ấn tượng và đang nắm cơ hội vào vòng tiếp theo.