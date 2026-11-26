Sáng 26/11, thông tin tiền vệ Nguyễn Quang Hải chia tay đội tuyển Việt Nam xuất hiện trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của người hâm mộ.

CLB Công an Hà Nội cũng phát đi thông báo chính thức liên quan đến tương lai của đội trưởng Nguyễn Quang Hải. Đội bóng ngành công an khẳng định tiền vệ này vẫn đang tập trung thi đấu, nỗ lực cống hiến cho CLB cũng như đội tuyển quốc gia khi được giao nhiệm vụ.

Quang Hải không góp mặt ở 2 đợt tập trung gần nhất của đội tuyển Việt Nam.

“Đội trưởng Nguyễn Quang Hải vẫn đang nỗ lực cống hiến và tập trung thi đấu trong màu áo CLB Công an Hà Nội, góp phần đóng góp vào thành tích chung của bóng đá Việt Nam, và Đội tuyển Quốc gia Việt Nam khi được giao nhiệm vụ”, thông báo của CLB Công an Hà Nội nêu rõ.

Đội bóng cũng lưu ý mọi thông tin chính thức liên quan đến Quang Hải chỉ được xác thực khi công bố bởi cá nhân cầu thủ, CLB Công an Hà Nội hoặc các kênh thông tin chính thức của VFF.

Người đại diện của Quang Hải đồng thời bày tỏ sự không hài lòng trước việc thông tin được đăng tải khi chưa có sự xác minh từ phía cầu thủ. Ông cũng đặt câu hỏi về nguồn tin được cho là xuất phát từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF).

“Tôi khẳng định rằng thông tin này là sai sự thật”, ông Fersini nhấn mạnh. Trên trang Facebook cá nhân, ông Fersini khẳng định đã trực tiếp trao đổi với Quang Hải về vấn đề này và nhận được lời phủ nhận từ tiền vệ thuộc biên chế CLB Công an Hà Nội.

Ông cho biết thêm: “Tôi đã ở Việt Nam cùng Quang Hải suốt một tuần qua. Ngay tối hôm qua, trong lúc thảo luận về những dự án của chúng tôi cho năm 2027, chúng tôi cũng đã đề cập đến những tin đồn này và chính Quang Hải đã xác nhận với tôi rằng chúng hoàn toàn sai sự thật”.

Thông tin Quang Hải từ giã đội tuyển Việt Nam được nhắc đến từ trước FIFA ASEAN Cup 2026. Tiền vệ sinh năm 1997 rút lui khỏi đội tuyển Việt Nam do chấn thương.

Theo nguồn tin của Báo Điện tử VTC News ở thời điểm đó, Quang Hải cân nhắc việc kết thúc sự nghiệp thi đấu quốc tế nhưng chưa đưa ra quyết định chính thức. Cầu thủ này tập trung vào việc phục hồi và trở lại thi đấu tại câu lạc bộ Công an Hà Nội. Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng chưa có thông báo về việc Quang Hải từ giã đội tuyển quốc gia.