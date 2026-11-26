Tuy nhiên, con đường đi tiếp của thầy trò huấn luyện viên Cristiano Roland vừa đón nhận những diễn biến không mấy thuận lợi. Theo đó, 4 bảng đấu đầu tiên gồm bảng A, B, C và D đã chính thức khép lại. Cục diện ngã ngũ ở cả 4 bảng đấu này đều đẩy cuộc đua giành vé vớt lên mức khốc liệt chưa từng có.

Theo thể thức của giải đấu năm nay, ngoài 24 đội bóng đứng nhất và nhì ở 12 bảng đấu giành vé trực tiếp, sẽ có thêm 8 suất dành cho 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất. Thế nhưng, nhìn vào kết quả vừa kết thúc ở 4 bảng đầu tiên, không có bất kỳ đội hạng ba nào rời vòng bảng với ít hơn 3 điểm./.