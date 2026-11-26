Ngày 25.11 tiếp tục chứng kiến những cuộc cạnh tranh hấp dẫn ở nhiều môn như bắn cung, bắn súng, billiards & snooker, bơi và đấu kiếm. Trong đó, đoàn Vĩnh Long trở thành điểm sáng ở môn bắn cung khi giành thêm 3 HCV, góp phần tạo nên sự cạnh tranh đa dạng giữa các đơn vị.

Nguyễn Hải Đăng mang về tấm HCV đơn nam quý giá cho cầu lông TP.HCM trong ngày 25.11. Ảnh: Vĩnh Hy

Ở môn bơi, kình ngư Võ Thị Mỹ Tiên tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng khi mang về 2 HCV cho đoàn Tây Ninh. Đoàn Quân đội cũng có thêm 2 lần bước lên bục cao nhất, trong khi TP.HCM và Quảng Trị mỗi đoàn giành thêm một HCV.

Tại môn bắn súng, TP.HCM khẳng định sức mạnh với 2 HCV. Các đoàn Hà Nội, Quân đội, Hải Phòng và Đà Nẵng cũng bổ sung thành tích bằng những tấm HCV quan trọng.

Trong khi đó, Hà Nội và Đà Nẵng giành thêm HCV ở môn billiards & snooker, còn TP.HCM tiếp tục gia tăng thành tích với 1 HCV môn đấu kiếm cùng 1 HCV môn cầu lông.

Trên bảng tổng sắp, TP.HCM đang dẫn đầu với 74 HCV, 58 HCB và 80 HCĐ, đạt tổng cộng 212 huy chương. Đoàn Hà Nội xếp thứ hai với 58 HCV, 47 HCB và 57 HCĐ, kém đội chủ nhà 16 HCV. Quân đội đứng thứ ba với 35 HCV, 31 HCB và 47 HCĐ.

Bảng xếp hạng huy chương sau ngày thi đấu 25.11

Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Công an nhân dân (28 HCV), Hải Phòng (21 HCV) và Cần Thơ (20 HCV). Đáng chú ý, Đà Nẵng xếp thứ 8 về số HCV nhưng đã giành tổng cộng 61 huy chương.

Đại hội đang bước vào những ngày tranh tài quan trọng. Với lợi thế sân nhà cùng khoảng cách 16 HCV so với Hà Nội, TP.HCM đang nắm ưu thế trong cuộc đua nhất toàn đoàn.

Tuy nhiên, khi nhiều môn vẫn còn nội dung chung kết phía trước, cuộc cạnh tranh huy chương hứa hẹn tiếp tục sôi động và khó lường.