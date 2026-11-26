Bộ đôi Matteo Berrettini và Andrea Vavassori của Italia thi đấu ăn ý. (Ảnh: Davis Cup)

Sáng 26/11 (giờ Việt Nam), đội tuyển Italia giành chiến thắng trước Hàn Quốc tại vòng tứ kết Davis Cup Finals 2026 diễn ra ở Bologna (Italia). Dù được đánh giá cao hơn và có lợi thế sân nhà, đội đương kim vô địch phải trải qua ba trận đấu căng thẳng mới có thể giành quyền đi tiếp.

Ở trận đơn đầu tiên, Lorenzo Musetti giúp Italia có khởi đầu thuận lợi khi đánh bại Hong Seong-chan với tỷ số 6-0, 7-6(5).

Trở lại thi đấu tại Davis Cup sau hai năm vắng mặt, Musetti nhanh chóng kiểm soát thế trận và thắng trắng set đầu tiên. Tuy nhiên, tay vợt Hàn Quốc thi đấu quyết tâm hơn ở set 2, liên tục bám đuổi điểm số và buộc đối thủ phải bước vào loạt tie-break.

Tại đây, Musetti tận dụng tốt kinh nghiệm và khả năng xử lý ở những thời điểm quyết định để thắng 7-5, qua đó đưa Italia vượt lên dẫn trước 1-0.

Tưởng chừng lợi thế sẽ giúp đội chủ nhà sớm định đoạt cuộc đối đầu, nhưng Hàn Quốc bất ngờ tạo nên bước ngoặt ở trận đơn thứ hai.

Đối đầu Flavio Cobolli, tay vợt đang xếp hạng 7 thế giới, Kwon Soon-woo nhập cuộc không thuận lợi và để thua set đầu tiên với tỷ số 3-6.

Tuy nhiên, đại diện Hàn Quốc dần lấy lại thế trận nhờ những cú đánh thuận tay uy lực và khả năng phòng ngự bền bỉ. Kwon giành chiến thắng 7-6(3) trong set 2 để cân bằng tỷ số, trước khi tiếp tục vượt qua Cobolli với tỷ số 7-6(5) ở set quyết định.

Chiến thắng sau 2 giờ 50 phút giúp Kwon tạo nên bất ngờ trước đối thủ có thứ hạng cao hơn nhiều, đồng thời đưa cuộc đối đầu giữa Italia và Hàn Quốc trở lại thế cân bằng 1-1.

Tấm vé bán kết vì vậy phải được định đoạt ở trận đánh đôi giữa Matteo Berrettini/Andrea Vavassori và Kwon Soon-woo/Chung Hyeon.

Dù vừa trải qua trận đơn kéo dài gần ba giờ, Kwon vẫn trở lại sân để cùng Chung Hyeon đối đầu cặp đôi chủ nhà.

Set đầu tiên diễn ra giằng co khi cả hai bên đều bảo vệ thành công các game giao bóng. Trong loạt tie-break, Berrettini và Vavassori thi đấu hiệu quả hơn, giành chiến thắng 7-2 để vượt lên dẫn trước.

Sang set 2, Hàn Quốc tiếp tục gây nhiều khó khăn cho đội chủ nhà. Hai cặp đôi trao đổi những game giành break và tiếp tục phải bước vào loạt tie-break để phân định thắng thua.

Đây cũng là thời điểm căng thẳng nhất của trận đấu khi Kwon và Chung có tới bốn cơ hội kết thúc set đấu, nhưng đều không tận dụng thành công.

Ở chiều ngược lại, Berrettini và Vavassori duy trì sự tập trung, cứu thành công cả bốn set-point trước khi giành chiến thắng 13-11 trong loạt tie-break, khép lại trận đấu với tỷ số 7-6(2), 7-6(11).

Chiến thắng của bộ đôi Berrettini/Vavassori giúp Italia vượt qua Hàn Quốc với tỷ số chung cuộc 2-1, chính thức giành quyền vào bán kết Davis Cup Finals 2026.

Đáng chú ý, Hàn Quốc đã để lại dấu ấn trong lần đầu tiên góp mặt tại tứ kết Davis Cup, khi buộc đội đương kim vô địch phải thi đấu đến trận quyết định.

Với Italia, chiến thắng tiếp tục nối dài chuỗi 15 cuộc đối đầu toàn thắng tại Davis Cup, tính từ vòng bảng năm 2023. Đội tuyển này đang hướng tới chức vô địch thứ tư liên tiếp, sau ba lần đăng quang trong các năm 2023, 2024 và 2025.

Tại bán kết, Italia sẽ đối đầu Cộng hòa Séc, đội đã đánh bại Canada với tỷ số 2-0 ở tứ kết. Trận đấu dự kiến diễn ra ngày 27/11 tại Bologna, nơi đội chủ nhà tiếp tục hành trình bảo vệ ngôi vô địch.

Davis Cup Finals 2026 quy tụ 8 đội tuyển quốc gia, diễn ra từ ngày 24 đến 29/11 tại Bologna. Trận chung kết dự kiến được tổ chức ngày 29/11, xác định nhà vô địch quần vợt đồng đội nam thế giới năm nay.