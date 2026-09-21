Nêu gương để gần dân

Cách Quốc lộ 32 hơn 1 km, thôn Háng Đăng Dê, xã Mù Cang Chải có 127 hộ, 717 nhân khẩu. Chi bộ thôn có 17 đảng viên, do anh Vàng A Chính làm bí thư.

Xác định bám cơ sở, nắm chắc tình hình Nhân dân là yếu tố quan trọng để lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ, Bí thư Chi bộ Vàng A Chính cùng các đảng viên thường xuyên xuống từng hộ, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tuyên truyền, vận động và trực tiếp hỗ trợ người dân giải quyết những vấn đề phát sinh.

Chi bộ Háng Đăng Dê họp triển khai nhiệm vụ.

Trong các đợt mưa bão, cán bộ, đảng viên phối hợp với cán bộ thôn vận động người dân chủ động phòng tránh thiên tai, di chuyển người và tài sản đến nơi an toàn, dọn dẹp bùn đất, khắc phục hậu quả. Sự gần dân, sát dân vì thế không chỉ thể hiện qua tuyên truyền, vận động mà bằng những việc làm cụ thể.

Anh Lý A Khua, người dân thôn Háng Đăng Dê cho biết: “Bí thư Chi bộ và các đảng viên thường xuyên xuống với bà con, tuyên truyền, hướng dẫn cách làm ăn. Khi có mưa lũ hay việc khó, cán bộ cũng đến giúp đỡ. Bà con thấy cán bộ trực tiếp làm nên tin tưởng và cùng làm theo”.

Các đảng viên trong chi bộ trực tiếp xuống thôn cùng bà con khắc phục hậu quả thiên tai.

Cùng với bám dân, Chi bộ Háng Đăng Dê chú trọng phát huy vai trò tiên phong của đảng viên trong phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa.

Người dân được vận động khai thác những lợi thế sẵn có để phát triển sinh kế; trong đó, ruộng bậc thang được định hướng gắn với phát triển du lịch cộng đồng, bảo tồn bản sắc văn hóa; một số hộ mạnh dạn phát triển nghề nuôi ong lấy mật để tăng thu nhập.

Chi bộ định hướng phát triển sản xuất gắn với bảo tồn bản sắc văn hoá.

Nếu ở Háng Đăng Dê, vai trò nêu gương được thể hiện qua việc bám cơ sở, đồng hành cùng người dân trong những thời điểm khó khăn, thì tại thôn Giàn Giàu, xã Mỏ Vàng, Bí thư Chi bộ Cư A Chung tạo sức thuyết phục bằng chính hiệu quả từ mô hình kinh tế gia đình.

Giàn Giàu có 420 hộ, hơn 2.009 nhân khẩu, chi bộ có 46 đảng viên. Theo anh Chung, ở vùng cao, thay đổi một thói quen đã tồn tại nhiều năm không thể chỉ bằng những buổi tuyên truyền. Cán bộ phải kiên trì hướng dẫn và quan trọng hơn là làm để người dân thấy hiệu quả.

Bí thư chi bộ Cư A Chung (ngoài cùng bên phải) xuống tận thôn tuyên truyền, vận động bà con phát triển kinh tế.

Nhận thấy cây quế là lợi thế của địa phương, anh Chung mạnh dạn đầu tư trồng 15 ha, tìm hiểu kỹ thuật trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, sau đó chia sẻ kinh nghiệm với bà con.

Đảng viên Vàng A Pao, Chi bộ thôn Giàn Giàu cho biết, Bí thư Chi bộ Cư A Chung luôn có trách nhiệm, đi đầu trong các phong trào. Những việc khó, việc mới, Bí thư thường trực tiếp làm trước để đảng viên và Nhân dân học tập và làm theo.

Bí thư chi bộ Cư A Chung hướng dẫn người dân trồng và chăm sóc quế.

Tinh thần nêu gương đang góp phần tạo những chuyển biến cụ thể ở Giàn Giàu. Năm 2024, thôn còn 6 hộ nghèo; đến hết năm 2025 giảm còn 4 hộ. Hiện 99% số hộ có nhà xây kiên cố, thu nhập bình quân đạt trên 40 triệu đồng/người/năm.

Theo ông Đặng Tòn Dất - Trưởng Ban Xây dựng Đảng xã Mỏ Vàng, đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là bí thư chi bộ thôn, có vai trò quan trọng trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở. Những cách làm sát thực tế, sáng tạo của các bí thư chi bộ đã góp phần dẫn dắt cán bộ, đảng viên và Nhân dân thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị, thúc đẩy địa phương phát triển.

Đội ngũ bí thư chi bộ đã góp phần dẫn dắt cán bộ, đảng viên và Nhân dân thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị, thúc đẩy địa phương phát triển.

Từ Háng Đăng Dê đến Giàn Giàu có thể thấy, nêu gương ở cơ sở không nhất thiết bắt đầu từ những việc lớn. Đó có thể là sự có mặt kịp thời khi người dân gặp khó khăn, trực tiếp cùng dân khắc phục hậu quả thiên tai, hay mạnh dạn đi trước trong một mô hình sản xuất để người dân thấy hiệu quả làm theo.

Khi cán bộ, đảng viên gương mẫu, sâu sát cơ sở, nói đi đôi với làm, vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức Đảng được phát huy, chủ trương nhanh chóng đi vào cuộc sống, tạo đồng thuận và củng cố niềm tin trong Nhân dân. Từ đó, tinh thần nêu gương trở thành động lực thúc đẩy phát triển ngay từ cơ sở.