Khánh Hòa khẩn trương tháo dỡ đập ngăn mặn tạm Vĩnh Phương

Khẩn trương tháo dỡ đập ngăn mặn tạm Vĩnh Phương. (Ảnh: Đặng Tuấn/TTXVN)

Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan tháo dỡ đập ngăn mặn tạm Vĩnh Phương (phường Bắc Nha Trang) nhằm bảo đảm khả năng thoát lũ cho khu vực Nha Trang và vùng hạ lưu sông Cái.

Sáng 23/9, theo ghi nhận của phóng viên TTXVN, đập ngăn mặn tạm Vĩnh Phương đang được tiến hành tháo dỡ. Đất, đá được vận chuyển ra khỏi lòng sông Cái.

Tuy nhiên, việc tháo dỡ công trình vẫn chậm so với yêu cầu của Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa là hoàn thành trước ngày 30/8.

Hiện Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Khánh Hòa đã huy động hai máy xúc để dọn rác, phá dỡ kết cấu đá dưới lòng sông.

Những ngày qua, thời tiết khu vực Nha Trang diễn biến không thuận lợi, mưa kéo dài, dòng chảy thay đổi nên việc thi công gặp khó khăn. Đơn vị phải tranh thủ những thời điểm nước rút, dòng chảy phù hợp để tổ chức tháo dỡ.

Nguyên nhân ảnh hưởng đến tiến độ là phương án tháo dỡ công trình mới được Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa phê duyệt ngày 24/8.

Vị trí tập kết đất, đá và vật liệu sau tháo dỡ vẫn chưa được thống nhất. Trước mắt, vật liệu được đưa lên bờ, tạm tập kết để chờ vận chuyển đến vị trí phù hợp.

Đập ngăn mặn tạm Vĩnh Phương được xây dựng từ nhiều năm trước, sau đó được gia cố bằng rọ đá, đá hộc và các tấm bê tông. Công trình không có cửa van điều tiết.

Đập có nhiệm vụ ngăn mặn, giữ nguồn nước ngọt phục vụ sinh hoạt và sản xuất. Tuy nhiên, khi nước lũ đổ về, công trình hạn chế khả năng thoát nước. Có thời điểm, mực nước giữa phía thượng lưu và hạ lưu đập chênh từ 1,5–2 m.

Công trình đập ngăn mặn mới trên sông Cái Nha Trang đã được nghiệm thu, bàn giao cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Khánh Hòa quản lý, vận hành từ ngày 29/4/2026.

Công trình có tổng chiều rộng thông nước 150 m, gồm 5 khoang cống và 5 cửa van thép vận hành bằng xi lanh thủy lực, đáp ứng yêu cầu ngăn mặn, giữ ngọt và điều tiết thoát lũ.Vì vậy, đập ngăn mặn tạm Vĩnh Phương không còn phát huy hiệu quả như trước.

Theo dự báo từ ngày 22-25/9, các sông tại Khánh Hòa có khả năng xuất hiện một đợt lũ, đỉnh lũ có thể xấp xỉ báo động 1.

Việc huy động thêm nhân lực, phương tiện và tranh thủ thời tiết thuận lợi để sớm hoàn thành tháo dỡ đập tạm tại cầu Vĩnh Phương là yêu cầu cấp thiết, góp phần bảo đảm an toàn cho người dân khu vực ven sông trước cao điểm mùa mưa lũ./.