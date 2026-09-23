5 ô tô va chạm liên hoàn trên đường Hồ Chí Minh

Theo thông tin ban đầu, xe tải BKS 47H-061.6.. do anh Y Năm Ê Nuôl (SN 2000, ngụ tại xã Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển, lưu thông hướng Đắk Lắk - Đồng Nai, tới địa phận xã Quảng Tín đã xảy ra va chạm với xe tải BKS 47H-063.4... chạy cùng chiều.

Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn giữa 5 xe ô tô.

Sau đó, xe BKS 47H-061.6.. tiếp tục đâm vào xe khách BKS 47B-016.7.. đi chiều ngược lại, khiến xe khách bị đẩy lùi khoảng 40m. Xe khách sau đó va chạm với hai xe tải BKS 72C-190.1.. và 60B-114.5...

Vụ tai nạn khiến 5 phương tiện và một trụ đèn chiếu sáng hư hỏng. Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt phân luồng giao thông, bảo vệ hiện trường và điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn.