Xây dựng 'Chi bộ 4 tốt' từ những việc làm cụ thể

Chi bộ tổ dân phố 35, phường Phan Đình Phùng đã vận động người dân hiến đất để mở rộng các tuyến đường.

Một tuyến đường được mở rộng có thể bắt đầu từ vài mét đất người dân tự nguyện hiến. Nhưng để có được sự đồng thuận ấy, trước hết phải có sự thống nhất trong cấp ủy, chi bộ và cách làm gần dân, sát dân.

Tại Chi bộ tổ dân phố 35, phường Phan Đình Phùng, cấp ủy, đảng viên đã cùng tuyên truyền, vận động nhân dân mở rộng 5 tuyến đường trong khu dân cư. Hơn 1 tỷ đồng được huy động để thực hiện các phần việc; khoảng 200m2 đất được người dân tự nguyện hiến để mở rộng đường.

Theo đồng chí Lê Văn Sơn, Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng tổ dân phố 35, muốn vận động được nhân dân thì trước hết trong chi bộ phải có sự đoàn kết, thống nhất; đảng viên phải gương mẫu, nói đi đôi với làm. Khi cán bộ, đảng viên cùng chung mục tiêu, việc tuyên truyền, vận động nhân dân sẽ thuận lợi hơn.

Từ những việc làm cụ thể như vậy, phong trào xây dựng “Chi bộ 4 tốt”, “Đảng bộ cơ sở 4 tốt” đang được các tổ chức đảng trên địa bàn tỉnh cụ thể hóa phù hợp với điều kiện từng địa phương, đơn vị. Theo kế hoạch phát động phong trào thi đua giai đoạn 2026-2030 của tỉnh, 4 nội dung trọng tâm gồm: hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; chất lượng sinh hoạt tốt; đoàn kết, kỷ luật tốt; cán bộ, đảng viên tốt.

Điểm đáng chú ý là các tiêu chí được đặt trong mối liên hệ chặt chẽ với kết quả thực hiện nhiệm vụ thực tế. Chi bộ không chỉ sinh hoạt đúng quy định mà phải nâng cao chất lượng thảo luận, kịp thời cụ thể hóa chủ trương của cấp trên, giải quyết những vấn đề phát sinh từ cơ sở. Đảng viên phải phát huy vai trò nêu gương, chấp hành kỷ luật, có trách nhiệm với công việc được giao; cấp ủy phải giữ vững đoàn kết, tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị.

Cấp ủy Chi bộ Bản Nhượng, xã Yên Thịnh chọn xây dựng "Chi bộ 4 tốt" là nội dung sinh hoạt chuyên đề.

Tại thôn Bản Nhượng, xã Yên Thịnh, việc xây dựng “Chi bộ 4 tốt” cũng được bắt đầu từ những nội dung cụ thể trong sinh hoạt Chi bộ, trách nhiệm của từng đảng viên và việc thực hiện nhiệm vụ tại khu dân cư.

Đồng chí Hoàng Duy Minh, Bí thư Chi bộ Bản Nhượng, cho biết: Chi bộ đã phát động phong trào xây dựng “Chi bộ 4 tốt”, tổ chức sinh hoạt chuyên đề với nội dung này; qua đó, tạo chuyển biến từ nhận thức đến hành động của cán bộ, đảng viên.

Đồng chí Hứa Hoàng Anh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Yên Thịnh, cho rằng ở cấp xã, Đảng ủy đã triển khai phong trào theo hướng bám sát từng chi bộ, lựa chọn những nội dung phù hợp để thực hiện; đồng thời chú trọng kiểm tra, đánh giá thực chất. Cách làm này nhằm tránh việc đăng ký phong trào chỉ dừng ở hình thức, mà phải tạo được chuyển biến trong năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng.

Tại Hội nghị phát động phong trào thi đua xây dựng “Chi bộ 4 tốt”, “Đảng bộ cơ sở 4 tốt” tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2026-2030, các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy được yêu cầu xây dựng kế hoạch cụ thể, tổ chức thực hiện phù hợp với điều kiện thực tiễn và đăng ký thực hiện phong trào.

Từ thực tiễn triển khai ở cơ sở cho thấy, trọng tâm của phong trào là lấy chất lượng tổ chức Đảng và kết quả thực hiện nhiệm vụ làm thước đo; gắn công tác xây dựng Đảng với giải quyết những vấn đề cụ thể của địa phương.

Khi mỗi chi bộ làm tốt vai trò của mình, mỗi đảng viên thực sự phát huy trách nhiệm, những chủ trương của cấp ủy sẽ có thêm cơ sở để đi vào cuộc sống. Từ đó, xây dựng “Chi bộ 4 tốt”, “Đảng bộ cơ sở 4 tốt” trở thành một phương thức nâng cao chất lượng tổ chức Đảng ngay từ cơ sở, tạo nền tảng xây dựng các đảng bộ cơ sở vững mạnh trong giai đoạn 2026-2030.