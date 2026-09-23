Đẩy mạnh tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc

Tại Trụ sở Liên hợp quốc, Bộ trưởng Lương Tam Quang đã có cuộc làm việc với Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc phụ trách về gìn giữ hòa bình Jean-Pierre Lacroix.

Bộ trưởng Lương Tam Quang làm việc với Phó Tổng Thư ký LHQ phụ trách về gìn giữ hoà bình Jean-Pierre Lacroix.

Tại cuộc làm việc, ngài Jean-Pierre Lacroix đánh giá cao những đóng góp của Việt Nam, trong đó có các hoạt động của sĩ quan CAND Việt Nam tham gia gìn giữ hoà bình Liên hợp quốc; mong muốn Bộ Công an Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh tham gia vào các hoạt động Cảnh sát Gìn giữ hoà bình LHQ.

Bộ trưởng Lương Tam Quang và Phó Tổng Thư ký LHQ phụ trách về gìn giữ hoà bình Jean-Pierre Lacroix.

Bộ trưởng Lương Tam Quang khẳng định Việt Nam cam kết đẩy mạnh tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của LHQ. Bộ Công an đề nghị LHQ hỗ trợ Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hoà bình Liên hợp quốc; tạo điều kiện để cán bộ Việt Nam đảm nhiệm các vị trí chuyên gia tại LHQ; đồng thời mời lãnh đạo Cục Hoạt động hòa bình đồng chủ trì Hội thảo quốc tế về nữ cảnh sát gìn giữ hòa bình tại Việt Nam vào đầu năm 2027.

Tại cuộc làm việc giữa Bộ trưởng Lương Tam Quang và Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc phụ trách về công nghệ Amandeep Singh Gill, Ngài Amandeep Singh Gill đánh giá cao những nỗ lực của Việt Nam trong quản trị số và phòng chống tội phạm mạng, nổi bật là việc vừa ký Ý định thư với LHQ về thành lập Trung tâm phòng, chống tội phạm mạng khu vực châu Á - Thái Bình Dương tại Việt Nam.

Bộ trưởng Lương Tam Quang và Phó Tổng Thư ký LHQ phụ trách về công nghệ Amandeep Singh Gill tại cuộc hội đàm.

Bộ trưởng Lương Tam Quang và Phó Tổng Thư ký LHQ phụ trách về công nghệ Amandeep Singh Gill.

Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị LHQ đồng hành triển khai hiệu quả Công ước Hà Nội, hỗ trợ đào tạo điều tra số, hợp tác ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) có trách nhiệm trong thực thi pháp luật và tiếp nhận chuyên gia Việt Nam làm việc tại các cơ chế công nghệ của LHQ.

Kết thúc buổi làm việc, hai bên nhấn mạnh đến việc tăng cường năng lực ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống, an ninh mạng và thúc đẩy quản trị công nghệ toàn cầu trong kỷ nguyên số; tăng cường hợp tác về chứng cứ điện tử, điều tra số, phòng, chống lừa đảo trực tuyến, đào tạo và hỗ trợ kỹ thuật.

Tại Trụ sở Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc, Bộ trưởng Lương Tam Quang đã tiếp đại diện Quỹ đầu tư BlackRock và Tập đoàn Cantor Fitzgerald.

Bộ trưởng Lương Tam Quang tiếp lãnh đạo Quỹ đầu tư BlackRock.

Bộ trưởng Lương Tam Quang tiếp lãnh đạo Quỹ đầu tư BlackRock.

Bộ trưởng Lương Tam Quang tiếp đại diện Tập đoàn Cantor Fitzgerald.

Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh quyết tâm của Việt Nam trong việc đổi mới mô hình tăng trưởng, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong giai đoạn 2026 - 2030 và trở thành quốc gia phát triển vào năm 2045. Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị các tập đoàn tài chính quốc tế tăng cường nguồn vốn dài hạn, chất lượng cao, đồng hành phát triển hạ tầng chiến lược, thị trường tài chính, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh tại Việt Nam.

Bộ trưởng Lương Tam Quang tiếp lãnh đạo Tập đoàn The Asia Group (TAG).

Bộ trưởng Lương Tam Quang tiếp lãnh đạo Công ty AMECOM.

​Gặp gỡ lãnh đạo Tập đoàn The Asia Group (TAG), đồng chí Bộ trưởng đánh giá cao vai trò cầu nối của Tập đoàn trong việc thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ, đề nghị TAG tiếp tục hỗ trợ thu hút đầu tư chất lượng cao và chuyển tải khách quan nỗ lực cải cách, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của Việt Nam.

Cùng ngày, Bộ trưởng Lương Tam Quang cũng đã tiếp lãnh đạo Công ty AMECOM.