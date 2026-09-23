Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu dự, chỉ đạo khai mạc Hội nghị tập huấn nghiệp vụ ngành thi hành án Quân đội năm 2026

Thiếu tướng Nguyễn Phi Hùng, Cục trưởng Cục Thi hành án Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu nhấn mạnh: Công tác thi hành án trong Quân đội có vai trò đặc biệt quan trọng, là khâu cuối cùng, bảo đảm cho các bản án, quyết định của tòa án được thực thi trên thực tế, góp phần bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, kỷ luật Quân đội, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu và các đại biểu dự khai mạc hội nghị.

Những năm qua, ngành thi hành án Quân đội đã có nhiều nỗ lực, đoàn kết, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao; thi hành nhiều vụ việc phức tạp, tồn đọng, đặc biệt là các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo. Toàn ngành phối hợp tốt với các cơ quan chức năng của Bộ Tư pháp, các cơ quan tư pháp Quân đội trong xây dựng, triển khai thi hành Luật Thi hành án dân sự năm 2025 và các văn bản quy định, hướng dẫn thi hành; chủ trì xây dựng các thông tư của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về thi hành án dân sự trong Quân đội bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ.

Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số đã có những chuyển biến rõ nét. Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu thi hành án dân sự trong Quân đội đang được hoàn thiện, khai thác hiệu quả, hướng tới kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Hệ thống truyền hình ứng dụng từng bước được đưa vào sử dụng trong toàn ngành, góp phần tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ.

Công tác xây dựng ngành được chú trọng, quan tâm; đội ngũ cán bộ, nhân viên thường xuyên được kiện toàn về số lượng, chất lượng, có bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ vững vàng; công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ được thực hiện đúng quy định.

Thay mặt Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu chúc mừng, biểu dương những kết quả, thành tích của Cục Thi hành án và ngành thi hành án Quân đội đã đạt được trong thời gian qua.

Để lớp tập huấn đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu Ban tổ chức và các đồng chí giáo viên quán triệt nghiêm túc mục đích, nội dung, yêu cầu của đợt tập huấn; chương trình tập huấn phải bám sát thực tiễn, đi thẳng vào những “điểm nghẽn”, những vấn đề mới và những khó khăn hiện nay; quá trình truyền đạt kiến thức phải kết hợp giữa lý luận và thực tiễn, tập trung đi sâu vào những điểm mới của Luật Thi hành án dân sự năm 2025 và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành. Phát huy tinh thần gợi mở, khuyến khích học viên thảo luận, trao đổi tìm ra giải pháp tối ưu cho các tình huống phức tạp trong thực tế. Duy trì nghiêm kỷ luật Quân đội, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt trong thời gian tập huấn.

Đối với các đồng chí tham gia lớp tập huấn, phải xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, từ đó nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác, tập trung lắng nghe, tiếp thu đầy đủ các nội dung được truyền đạt. Tích cực tham gia thảo luận, thẳng thắn chia sẻ những khó khăn, vướng mắc, những “điểm nghẽn” tại cơ quan, đơn vị mình để cùng tháo gỡ. Chấp hành nghiêm quy định của lớp học và kỷ luật Quân đội.

Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu chụp ảnh chung với các đại biểu và cán bộ tham gia tập huấn.

Đối với Cục Thi hành án và ngành thi hành án Quân đội, cần thực hiện tốt công tác tham mưu, đề xuất với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, cấp ủy, chỉ huy các giải pháp nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước về thi hành án; đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ việc có điều kiện thi hành trọng điểm, thu hồi triệt để tài sản bị thất thoát. Tăng cường công tác phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tư pháp trong Quân đội, cơ quan thi hành án địa phương, tạo sự đồng bộ, thống nhất trong giải quyết các vụ việc. Đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ việc, bảo đảm 100% bản án, quyết định của tòa án đã có hiệu lực pháp luật được ra quyết định và tổ chức thi hành đúng quy định, kịp thời, không để xảy ra sai sót, tiêu cực. Đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ, trong đó trọng tâm là khai thác, sử dụng hiệu quả phần mềm Hệ thống cơ sở dữ liệu thi hành án dân sự và các phần mềm, ứng dụng dùng chung trong Bộ Quốc phòng.

Tại hội nghị, cán bộ tham gia tập huấn nghiên cứu những nội dung cơ bản, như: Một số quy định mới và yêu cầu, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về thi hành án dân sự, quản lý, sử dụng kinh phí và điều kiện bảo đảm hoạt động thi hành án dân sự trong Quân đội, tiêu chuẩn chức danh cán bộ ngành thi hành án Quân đội theo quy định của Luật Thi hành án dân sự năm 2025 và các văn bản quy định, hướng dẫn thi hành; một số điểm mới về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thi hành án dân sự, việc ra quyết định thi hành án, hoãn, đình chỉ, tạm đình chỉ thi hành án, ủy thác thi hành án, ủy thác xử lý tài sản, gửi lại yêu cầu thi hành án, giao nhận vật chứng, tài sản theo quy định của Luật Thi hành án dân sự năm 2025 và các văn bản quy định, hướng dẫn thi hành; trao đổi kỹ năng, kinh nghiệm trong xác minh, phân loại điều kiện thi hành án dân sự, quy trình thu, chi tiền, tài sản thi hành án trong Quân đội...