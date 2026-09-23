Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tặng quà Tết Trung thu cho trẻ em kém may mắn

Các học sinh Trung tâm Bảo trợ xã hội Tương Lai bên phần quà của lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố trao tặng. Ảnh: KHÁNH LINH

Tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Tương Lai (phường Thanh Khê), đoàn công tác thăm hỏi, động viên các em đang được nuôi dưỡng, chăm sóc tại đây. Trung tâm thường xuyên chăm sóc khoảng 30 - 35 trẻ từ 6 - 18 tuổi và 50 - 60 sinh viên. Các em được trung tâm hỗ trợ nuôi ăn, học, cấp bảo hiểm y tế và tạo điều kiện tham gia các hoạt động rèn luyện kỹ năng, phát triển bản thân.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Thị Thu Lan bày tỏ vui mừng khi được đến thăm, gặp gỡ và chia sẻ với các em; đồng thời ghi nhận những nỗ lực của trung tâm trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

Tiếp đó, đoàn công tác đến thăm, tặng quà tại Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Đà Nẵng (phường Hòa Khánh). Nơi đây hiện có 621 học sinh thuộc các cấp mầm non, tiểu học, kỹ năng và trung học, với 52 lớp; đồng thời hỗ trợ giáo dục hòa nhập cho 37 học sinh.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Thu Lan (thứ 5, từ trái sang) tặng quà cho Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Đà Nẵng. Ảnh: KHÁNH LINH

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố khẳng định, thành phố luôn tạo điều kiện để các cơ sở có thêm nguồn lực chăm lo tốt hơn cho trẻ em. Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tiếp tục kết nối các tổ chức, cá nhân và nguồn lực xã hội, hỗ trợ học tập, học nghề, thực tập, việc làm, giúp các em có thêm cơ hội hòa nhập và trưởng thành.

* Trước đó, tối 22/9, UBND xã Duy Nghĩa tổ chức Đêm hội Trăng rằm và trao quà Tết Trung thu năm 2026 cho trẻ em mồ côi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn trên địa bàn.

Đại diện HOIANA và lãnh đạo xã Duy Nghĩa tặng quà Trung thu cho các em. Ảnh: TUYẾT MAI

UBND xã Duy Nghĩa vừa trao 100 suất quà Trung thu cho trẻ em mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và yếu thế trên địa bàn. Mỗi suất gồm 300.000 đồng tiền mặt từ Quỹ Bảo trợ trẻ em địa phương và bánh kẹo Trung thu do Công ty TNHH Phát triển Nam Hội An (HOIANA) hỗ trợ. Tổng trị giá các phần quà gần 100 triệu đồng.