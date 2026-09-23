Đảng bộ xã Trà Liên kết nạp 12 đảng viên mới trong 9 tháng

Lãnh đạo thành phố cùng các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: TÚ LỆ

Dự hội nghị có Phó Chủ tịch HĐND thành phố Trần Xuân Vinh; Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố Thái Hoàng Vũ.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, Đảng ủy xã Trà Liên tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Toàn Đảng bộ kết nạp 12 đảng viên mới (đạt 92,3% theo chỉ tiêu Thành ủy giao năm 2026). Địa phương kiện toàn Ban Chấp hành Đảng bộ xã đủ 27 đồng chí; hoàn thành sắp xếp, kiện toàn các chi bộ thôn, trường học và phòng, ban chuyên môn sau sắp xếp.

Đến nay, toàn Đảng bộ có 20 chi bộ trực thuộc, gồm 9 chi bộ phòng, ban chuyên môn, 2 chi bộ lực lượng vũ trang, 3 chi bộ trường học và 6 chi bộ thôn với tổng số 437 đảng viên.

Bí thư Đảng ủy xã Trà Liên Lê Thị Thu Vân phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: TÚ LỆ

Trên lĩnh vực kinh tế - xã hội, sản lượng cây lương thực có hạt đạt hơn 3.000 tấn (bằng 129,1% kế hoạch); độ che phủ rừng đạt 60,78%; thu ngân sách đạt 104,05% dự toán; giải quyết việc làm, đào tạo nghề đạt 100% kế hoạch; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 100%; tỷ lệ thu gom rác thải sinh hoạt đạt 67,54%.

Xã triển khai nhiều công trình trọng điểm gồm cầu suối KaLang, Nhà văn hóa Tak Ngưi, Nhà đa năng Trường Tiểu học Lê Quý Đôn, nâng cấp sân thể thao, mở rộng các trường mẫu giáo, đầu tư đường giao thông nông thôn... đảm bảo đúng tiến độ thi công.

Tính đến ngày 15/9, giải ngân các nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn xã gần 25 tỷ đồng, đạt 44,05% so với tổng vốn được giao.

Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số tiếp tục chuyển biến tích cực, tỷ lệ hồ sơ giải quyết trước và đúng hạn đạt 99,48%...