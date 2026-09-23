Xã Ô Diên: Sớm khắc phục những đoạn đường xuống cấp, nguy cơ mất an toàn

Đường xuống cấp, đi lại thêm gập ghềnh

Theo phản ánh của một số người dân xã Ô Diên, trên đường Cầu Khoát (nối xã Ô Diên với phường Tây Tựu), một số vị trí mặt đường không còn bằng phẳng, xuất hiện các điểm lồi lõm, ổ gà và những đoạn bị bong tróc.

Đáng lưu ý là đoạn đường gần khu vực cổng Trường Tiểu học Tân Lập (cơ sở 2), nơi thường xuyên có đông học sinh và phụ huynh qua lại vào đầu giờ sáng, cuối buổi học. Khi phương tiện lưu thông qua, nhất là xe máy, xe đạp của học sinh, việc di chuyển gặp không ít khó khăn.

Tuyến đường Cầu Khoát, đoạn qua xã Ô Diên nhiều vị trí xuống cấp. Ảnh: HL

Mặt khác, vào những ngày trời mưa, các ổ gà có thể bị đọng nước, khiến người tham gia giao thông khó quan sát độ sâu và hình dạng mặt đường, từ đó làm tăng nguy cơ trượt ngã, va chạm. Trong khi đó, vào những ngày nắng, phương tiện đi qua các đoạn đường xuống cấp dễ cuốn bụi, ảnh hưởng đến môi trường.

Tương tự, tại tuyến đường nhánh 422, mặt đường ở một số vị trí cũng có dấu hiệu xuống cấp. Những điểm gồ ghề, sống trâu kéo dài khiến người điều khiển phương tiện phải giảm tốc độ, chủ động tránh các vị trí hư hỏng.

Một số người dân cho rằng, việc mặt đường xuất hiện nhiều điểm hư hỏng đã diễn ra trong một thời gian dài, đặc biệt là từ khi một số dự án bất động sản, khu đô thị xung quanh được triển khai; xe tải cỡ lớn chở đất đá phục vụ các dự án thường xuyên chạy qua nên một số vị trí đã xuống cấp.

Người dân phải tránh những ổ gà, ổ trâu khá lớn. Ảnh: HL

“Việc mặt đường có ổ gà, gồ ghề khiến người dân khá lo lắng, nhất là vào những ngày mưa. Trời nắng thì bụi, trời mưa thì đường trơn, nhiều chỗ lại có nước che khuất ổ gà nên rất nguy hiểm”, anh N.TN, người dân xã Ô Diên chia sẻ.

Người dân mong sớm có giải pháp khắc phục

Từ thực tế trên, người dân mong muốn chính quyền xã Ô Diên và các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra tổng thể các tuyến đường có dấu hiệu xuống cấp; xác định rõ nguyên nhân, phạm vi hư hỏng để có giải pháp phù hợp.

Trước mắt, những ổ gà lớn, đoạn mặt đường bong tróc, gồ ghề tại khu vực gần trường học cần được xử lý, bảo đảm việc đi lại an toàn cho học sinh và người dân. Đối với những vị trí chưa thể sửa chữa ngay, có thể nghiên cứu giải pháp cảnh báo, khắc phục tạm thời nhằm hạn chế nguy cơ xảy ra sự cố.

Học sinh đi học khá nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Ảnh: HL

Cùng với đó, việc duy tu, bảo dưỡng đường giao thông cần được thực hiện thường xuyên. Đây cũng là giải pháp thiết thực để nâng cao chất lượng hạ tầng giao thông cơ sở, đáp ứng tốt hơn nhu cầu đi lại ngày càng tăng trong quá trình đô thị hóa trên địa bàn xã Ô Diên.

"Chúng tôi mong cơ quan chức năng sớm kiểm tra, có phương án sửa chữa, khắc phục những vị trí xuống cấp, trước mắt ưu tiên các đoạn gần trường học và những khu vực có mật độ phương tiện qua lại cao", anh L.V.T, người dân xã Ô Diên chia sẻ.

Khu vực trước cổng Trường Tiểu học Tân Lập (cơ sở 2).

Ghi nhận thực tế của phóng viên Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội từ giữa tháng 9-2026 đến nay cho thấy, những phản ánh của người dân là có cơ sở.

Theo ghi nhận của phóng viên, tại đường Cầu Khoát và đường nhánh 422 trên địa bàn xã Ô Diên, mặt đường một số đoạn đã xuất hiện nhiều vị trí lồi lõm, ổ gà, sống trâu. Có nơi các vết hư hỏng nằm ngay trên phần đường phương tiện thường xuyên lưu thông, khiến người điều khiển xe máy, xe đạp phải giảm tốc độ, đánh lái tránh.

Đáng chú ý, tại khu vực gần trường học, lượng học sinh, phụ huynh và phương tiện qua lại khá đông vào đầu giờ sáng và thời điểm tan học. Khi trời nắng, mỗi lượt xe chạy qua những đoạn mặt đường xuống cấp lại cuốn theo bụi; còn khi trời mưa, nước đọng tại các điểm trũng khiến người đi đường khó quan sát ổ gà, mặt đường trơn trượt, việc di chuyển trở nên khó khăn hơn.

Qua quan sát, tình trạng hư hỏng không đồng đều trên toàn tuyến mà tập trung ở một số vị trí. Tuy nhiên, đây đều là những đoạn có người dân và phương tiện qua lại thường xuyên. Việc sớm kiểm tra, xác định nguyên nhân và khắc phục các điểm xuống cấp sẽ góp phần bảo đảm an toàn giao thông, nhất là đối với học sinh và người dân sinh sống dọc tuyến đường.

Trao đổi với phóng viên, Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng xã Ô Diên Đỗ Anh Dũng cho biết, liên quan đến tình trạng một số vị trí trên tuyến đường nhánh 422 xuống cấp, xã sẽ tổng hợp và kiến nghị Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông (Sở Xây dựng) có phương án sửa chữa, khắc phục theo thẩm quyền quản lý.

Đối với tuyến đường Cầu Khoát, Ban Quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng đã báo cáo đề xuất UBND xã phê duyệt chủ trương và kinh phí duy tu, sửa chữa; dự kiến đầu năm 2027 sẽ khởi công.

Theo tìm hiểu của phóng viên, đầu tháng 8-2026, UBND xã Ô Diên đã có văn bản gửi Ban Quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng xã và phòng Kinh tế về việc duy tu, bảo trì hệ thống hạ tầng giao thông đường bộ do UBND xã quản lý.

Theo nội dung văn bản, trên một số tuyến đường do UBND xã quản lý (đã giao cho Ban Quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng quản lý, sử dụng) xuất hiện tình trạng xe hư hỏng kết cấu mặt đường, mất nắp hố ga, song chắn rác, sơn kẻ vạch bị mờ, ứ đọng rác thải trong rãnh ảnh hưởng đến an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Trước tình trạng trên, UBND xã Ô Diên yêu cầu Ban Quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng chủ trì, phối hợp với phòng Kinh tế rà soát các điểm cần duy tu, sửa chữa; lập kế hoạch thực hiện duy tu, sửa chữa kết cấu hạ tầng giao thông kịp thời theo quy định. Bên cạnh đó, hai đơn vị cũng được yêu cầu rà soát, tham mưu UBND xã bố trí kinh phí thực hiện công tác duy tu, sửa chữa hư hỏng kết cấu hạ tầng các tuyến đường do xã quản lý.