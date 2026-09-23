Khởi đầu khỏe mạnh cho trẻ

Nhận thức được tầm quan trọng của sàng lọc trước sinh, sàng lọc sơ sinh đối với sức khoẻ của trẻ, TTYT khu vực Cao Lộc đã chủ động phối hợp với trạm y tế các xã, phường trong địa bàn khu vực lồng ghép tư vấn sàng lọc trước sinh, sàng lọc sơ sinh trong các buổi người dân đến khám thai, tiêm chủng tập trung hoặc truyền thông tại cộng đồng. Cán bộ chuyên trách, cộng tác viên dân số trên địa bàn đã tiếp cận phụ nữ mang thai để hướng dẫn khám thai định kỳ, tìm hiểu các mốc sàng lọc cho thai nhi và nơi cung cấp dịch vụ sàng lọc.

Cán bộ Trạm Y tế xã Cao Lộc tuyên truyền cho người dân thôn Bản Lòavề lợi ích của sàng lọc trước sinh, sàng lọc sơ sinh

Bà Hoàng Thị Nga, Phó Trưởng Phòng Dân số - Truyền thông giáo dục sức khỏe, TTYT khu vực Cao Lộc cho biết: Đơn vị chú trọng tư vấn cho phụ nữ trước và trong thời gian mang thai, đồng thời phối hợp với trạm y tế các phường, xã theo dõi, hướng dẫn những trường hợp có nguy cơ đến cơ sở đủ điều kiện để được kiểm tra, chẩn đoán và tư vấn chuyên môn. Sau khi trẻ chào đời, các gia đình tiếp tục được cán bộ y tế vận động thực hiện sàng lọc sơ sinh cho trẻ để kịp thời phát hiện nguy cơ mắc một số bệnh bẩm sinh.

Chị Lộc Thị Tươi, cán bộ chuyên trách dân số xã Cao Lộc cho hay: Xã có hơn 6.400 nhân khẩu, trong đó có gần 990 phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ. Qua những buổi tư vấn trực tiếp, chúng tôi có dịp tuyên truyền và giải đáp các thắc mắc của chị em trong cách chăm sóc, bảo vệ thai nhi. Trong đó, chúng tôi thường xuyên tư vấn cho chị em đang mang thai thực hiện sàng lọc cho thai nhi đúng thời điểm. Bên cạnh đó, cộng tác viên dân số cũng tiếp tục trao đổi với các chị em trong những cuộc tư vấn tại gia đình để việc tuyên truyền không chỉ dừng lại ở một buổi nói chuyện.

Cùng với xã Cao Lộc, hoạt động truyền thông được duy trì ở tất cả 8 xã, phường trong khu vực bằng nhiều hình thức phong phú. Từ đầu năm 2026 đến nay, TTYT khu vực Cao Lộc và đơn vị liên quan tại các xã, phường đã phối hợp tổ chức 180 buổi truyền thông lồng ghép đến trên 8.300 lượt người; tổ chức 168 buổi nói chuyện chuyên đề tại thôn, bản, khối phố với trên 2.600 lượt người nghe. Nội dung dân số còn được lồng ghép trong 209 buổi tiêm chủng tại trạm y tế, tiếp cận 8.710 lượt người.

Nhờ đó, nhận thức của người dân trong khu vực về sàng lọc trước sinh, sàng lọc sơ sinh ngày càng được nâng cao. Chỉ tính từ đầu năm 2026 đến nay, trên địa bàn đã có 933 trường hợp được sàng lọc trước sinh, đạt 84,3% (vượt 19,3% so với cùng kỳ năm ngoái); có 485 trẻ được sàng lọc sơ sinh, đạt 70,8 (vượt 12,8% so với chỉ tiêu đề ra).

Chị Triệu Thị Hương, thôn Lục Bó, xã Công Sơn chia sẻ: Lúc mang thai con đầu lòng, được cán bộ y tế đến tận nhà tuyên truyền, tư vấn, tôi đã đi khám thai đúng kỳ và làm sàng lọc trước sinh, lúc sinh xong cũng cho con lấy máu gót chân để sàng lọc bệnh. Giờ thấy con khỏe mạnh, phát triển tốt, gia đình tôi yên tâm lắm.

Thời gian tới, TTYT khu vực Cao Lộc tiếp tục phối hợp với các trạm y tế, chính quyền cơ sở và cộng tác viên dân số rà soát, tiếp cận phụ nữ mang thai, nhất là tại những thôn bản xa trung tâm, giúp các gia đình chủ động thực hiện sàng lọc trước sinh, sàng lọc sơ sinh, để trẻ có thêm cơ hội được chăm sóc sức khỏe ngay từ đầu đời.