Cụ ông ngoài 70 tuổi âm thầm tích lũy 20 thỏi vàng có tổng giá trị hơn 54 tỷ đồng suốt nhiều năm, quyết định cuối cùng của ông khiến nhiều người bất ngờ

Chính quyền tỉnh Nara cho biết đã tiếp nhận khoản quyên góp đặc biệt từ một cụ ông ngoài 70 tuổi. Số tài sản được trao tặng gồm 20 kg vàng, có tổng giá trị ước tính khoảng 330 triệu yên, tương đương 54,6 tỷ đồng.

Thông tin về khoản quyên góp được chính quyền địa phương công bố vào tháng 6/2025. Danh tính của nhà hảo tâm không được tiết lộ.

Theo các quan chức thành phố, cụ ông đã liên hệ với Thị trưởng Sakurai, ông Masatake Matsui, vào đầu tháng 2 để bày tỏ mong muốn tặng số vàng mình đang sở hữu cho quê hương.

Cụ ông ngoài 70 tuổi âm thầm tích lũy 20 thỏi vàng có tổng giá trị hơn 54 tỷ đồng suốt nhiều năm.

Thủ tục quyên tặng được hoàn tất vào ngày 17/3. Đến ngày 28/3, chính quyền thành phố trao cho cụ ông 1 bức thư cảm ơn chính thức để ghi nhận nghĩa cử này.

“Chúng tôi chân thành cảm ơn khoản quyên góp và sẽ bảo đảm số tài sản được sử dụng một cách có ý nghĩa”, Thị trưởng Masatake Matsui cho biết.

Toàn bộ số vàng gồm 20 thỏi, mỗi thỏi nặng 1 kg. Theo thông tin từ chính quyền địa phương, nhà hảo tâm đã tích lũy số vàng này từng chút một trong nhiều năm.

Quyết định trao tặng tài sản được cụ ông đưa ra sau khi biết về những khó khăn mà người dân phải đối mặt tại các điểm sơ tán sau trận động đất xảy ra ở bán đảo Noto ngày 1/1/2024.

Đặc biệt, cụ ông quan tâm đến tình trạng thiếu thốn điều kiện vệ sinh tại những nơi tiếp nhận người sơ tán. Những bất tiện này gây thêm khó khăn cho người cao tuổi và người khuyết tật trong thời gian phải rời khỏi nhà.

Vì vậy, ông quyết định tặng toàn bộ 20 kg vàng đã tích lũy cho tỉnh nhà. Cụ ông bày tỏ mong muốn số tài sản này được sử dụng để xây dựng môi trường sinh hoạt tốt hơn tại các điểm sơ tán, ưu tiên hỗ trợ những người cao tuổi và người khuyết tật.

Chính quyền địa phương chưa công bố kế hoạch cụ thể đối với số vàng được trao tặng, nhưng khẳng định sẽ sử dụng khoản quyên góp một cách có ý nghĩa, phù hợp với nguyện vọng của nhà hảo tâm.