Bộ Y tế dự kiến mở rộng 349 thuốc BHYT tại y tế cơ sở, thêm thuốc ung thư thế hệ mới

Bộ Y tế nhận được phản ánh của cử tri tỉnh Vĩnh Long cho biết khi đến khám, chữa bệnh bằng BHYT tại Trung tâm Y tế xã, số lượng thuốc được cấp còn ít; do đó, cử tri kiến nghị được cấp phát thuốc BHYT nhiều hơn để đáp ứng nhu cầu điều trị.

Cùng đó, cử tri Vĩnh Long cũng kiến nghị điều chỉnh, mở rộng cơ số thuốc, bổ sung các chế phẩm mới, nhất là thuốc điều trị ung thư và một số loại thuốc mà người dân hiện phải chuyển tuyến trên hoặc tự mua bên ngoài.

Dự kiến 349 thuốc được mở rộng thanh toán BHYT tại tuyến ban đầu

Hồi đáp kiến nghị của cử tri về việc được cấp phát thuốc BHYT nhiều hơn để đáp ứng nhu cầu điều trị Bộ Y tế cho biết Bộ đã ban hành Thông tư số 37/2024/TT-BYT ngày 16/11/2024 quy định nguyên tắc, tiêu chí xây dựng, cập nhật, ghi thông tin, cấu trúc danh mục và hướng dẫn thanh toán đối với thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ và chất đánh dấu thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia BHYT.

Theo đó, việc thanh toán BHYT đối với thuốc hóa dược được căn cứ vào phạm vi hoạt động chuyên môn, danh mục dịch vụ kỹ thuật được phê duyệt và hướng dẫn chẩn đoán, điều trị, không còn căn cứ theo hạng bệnh viện như quy định tại Thông tư số 20/2022/TT-BYT.

Theo dõi sức khoẻ cho người dân tại Trạm Y tế ở Nghệ An - Ảnh: Thái Bình

Hiện nay, Bộ Y tế đang rà soát, sửa đổi, bổ sung Thông tư ban hành danh mục thuốc hóa dược được Quỹ BHYT thanh toán nhằm đáp ứng nhu cầu điều trị và bảo đảm quyền lợi của người tham gia BHYT.

Trong đó, dự kiến bổ sung nhiều thuốc phát minh mới có hiệu quả điều trị cao; xem xét quy định tỷ lệ thanh toán phù hợp với khả năng chi trả của người bệnh và khả năng cân đối của Quỹ BHYT; đồng thời quy định việc thanh toán theo cấp chuyên môn kỹ thuật thay cho hạng bệnh viện như tại Thông tư số 20/2022/TT-BYT.

Bộ Y tế cho biết dự kiến danh mục thuốc BHYT được sửa đổi, bổ sung lần này sẽ mở rộng phạm vi thanh toán tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cấp ban đầu đối với 349 thuốc, tạo điều kiện để người bệnh tiếp cận thuốc ngay tại cơ sở.

Xem xét bổ sung thuốc ung thư thế hệ mới

Liên quan đến kiến nghị điều chỉnh, mở rộng cơ số thuốc, bổ sung các chế phẩm mới, nhất là thuốc điều trị ung thư và một số loại thuốc mà người dân hiện phải chuyển tuyến trên hoặc tự mua bên ngoài, Bộ Y tế cho biết Việt Nam được đánh giá là một trong số ít quốc gia có danh mục thuốc tương đối đầy đủ, toàn diện và rộng so với mức đóng BHYT.

Đối với danh mục thuốc hóa dược, Thông tư số 20/2022/TT-BYT ngày 31/12/2022 của Bộ Y tế quy định 1.037 hoạt chất, thuốc hóa dược và sinh phẩm, được chia thành 27 nhóm lớn, cùng 59 thuốc phóng xạ và chất đánh dấu; trong đó có 76 hoạt chất, thuốc hóa dược, sinh phẩm thuộc nhóm thuốc điều trị ung thư và điều hòa miễn dịch.

Đối với danh mục thuốc y học cổ truyền, Thông tư số 05/2015/TT-BYT ngày 17/3/2015, được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 27/2020/TT-BYT ngày 31/12/2020, quy định 229 thuốc đông y, thuốc từ dược liệu và 349 vị thuốc cổ truyền. Danh mục thuốc đông y, thuốc từ dược liệu được sử dụng và thanh toán tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định.

Danh mục thuốc BHYT được ghi theo tên hoạt chất hoặc thành phần, không ghi hàm lượng, dạng bào chế và tên thương mại. Vì vậy, số lượng thuốc thành phẩm được Quỹ BHYT thanh toán trên thực tế lớn hơn số lượng thuốc trong danh mục nêu trên.

Hiện nay, Bộ Y tế đang rà soát, sửa đổi, bổ sung Thông tư ban hành danh mục thuốc hóa dược thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ BHYT nhằm đáp ứng nhu cầu điều trị và bảo đảm quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế.

Trong đó, dự kiến bổ sung một số thuốc điều trị ung thư thế hệ mới, thuốc sinh học như kháng thể đơn dòng, thuốc miễn dịch có hiệu quả điều trị cao; đồng thời xem xét quy định tỷ lệ thanh toán phù hợp với khả năng chi trả của người bệnh và khả năng cân đối của Quỹ BHYT.

Bộ Y tế cũng đang nghiên cứu quy định thanh toán thuốc theo cấp chuyên môn kỹ thuật thay cho hạng bệnh viện như quy định hiện hành. Dự kiến danh mục thuốc BHYT được sửa đổi, bổ sung lần này sẽ mở rộng phạm vi thanh toán tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cấp ban đầu đối với 349 thuốc, giúp người bệnh không phải chuyển lên tuyến trên, tạo thuận lợi trong việc tiếp cận thuốc ngay từ cơ sở khám, chữa bệnh cấp ban đầu, giúp tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại cho người bệnh.