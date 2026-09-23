Đắk Lắk chủ động ứng phó với đợt mưa lớn diện rộng, lũ quét và sạt lở đất

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UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành Công điện khẩn số 05/CĐ-UBND, yêu cầu các lực lượng chức năng tập trung phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai, đặt mục tiêu cao nhất là bảo đảm an toàn tính mạng người dân, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản.

Theo dự báo của cơ quan khí tượng thủy văn, từ chiều 21/9 đến hết ngày 24/9, nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh có mưa lớn với lượng phổ biến 120-250mm, một số nơi có thể xuất hiện mưa cục bộ trên 400mm. Mưa kéo dài được cảnh báo có khả năng gây ngập tại các vùng trũng thấp, ngập cục bộ ở khu đô thị, khu công nghiệp; đồng thời làm gia tăng nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại khu vực sườn dốc, nền địa chất yếu.

Cùng với mưa lớn, các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét và gió giật mạnh cũng có thể xảy ra. Trước tình hình này, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, thường xuyên cập nhật diễn biến mưa lũ để kịp thời cảnh báo đến người dân.

Các địa phương phải khẩn trương rà soát những khu vực ven sông, suối, vùng trũng thấp, khu vực có nguy cơ sạt lở để xây dựng phương án di dời, sơ tán dân khi cần thiết. Những điểm xung yếu như cầu, cống, ngầm, tràn phải được kiểm tra thường xuyên, bố trí lực lượng cảnh giới và biển cảnh báo. Khi nước dâng cao, chảy xiết, lực lượng chức năng phải kiên quyết ngăn người và phương tiện qua lại nhằm hạn chế tai nạn.

Tỉnh cũng yêu cầu các địa phương thực hiện nghiêm phương châm “4 tại chỗ”, chuẩn bị đầy đủ nhân lực, phương tiện, vật tư, lương thực, thực phẩm, nước uống và thuốc chữa bệnh. Mục tiêu là bảo đảm người dân tại các khu vực bị ảnh hưởng không rơi vào tình trạng thiếu đói, thiếu nước hoặc bị chia cắt mà không được hỗ trợ.

Đối với các công trình thủy lợi, thủy điện, đơn vị quản lý phải thực hiện đúng quy trình vận hành, chủ động hạ mực nước để tạo dung tích đón lũ và thông báo kịp thời cho người dân vùng hạ du trước khi thực hiện xả lũ.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh và ngành y tế được yêu cầu chuẩn bị lực lượng, phương tiện và cơ số thuốc, sẵn sàng tham gia cứu hộ, cứu nạn, sơ tán người dân và chăm sóc y tế trong trường hợp phát sinh tình huống khẩn cấp.

UBND tỉnh đồng thời đề nghị người dân chủ động theo dõi thông tin thời tiết từ các kênh chính thống; chằng chống nhà cửa, di chuyển tài sản, vật nuôi và hàng hóa khỏi khu vực thấp trũng. Người dân không chèo thuyền, đánh bắt cá, vớt gỗ hoặc đi qua ngầm, tràn, tuyến đường ngập sâu, nước chảy xiết; không dừng, đỗ phương tiện tại chân dốc có nguy cơ sạt lở.

Khi chính quyền địa phương và lực lượng chức năng yêu cầu sơ tán, người dân cần nghiêm túc chấp hành, nhanh chóng di chuyển đến nơi an toàn, góp phần hạn chế thiệt hại do mưa lũ gây ra.