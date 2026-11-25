Vừa qua, tại đêm chung kết Hoa hậu Du lịch Văn hóa Việt Nam 2026, Nam Em đảm nhận tiết mục mở màn với ca khúc "Yêu miền Tây thiết tha". Màn trình diễn mang màu sắc âm nhạc miền Tây Nam Bộ ban đầu được kỳ vọng góp phần tạo không khí sôi động cho chương trình. Tuy nhiên, sau sự kiện, tiết mục bất ngờ vấp phải tranh cãi liên quan đến quyền sử dụng tác phẩm.

Cụ thể, Hana Cẩm Tiên và Tiêu Minh Phụng - những nghệ sĩ có liên quan đến quyền sở hữu và khai thác ca khúc - đã lên tiếng cho biết chưa nhận được thông tin xin phép biểu diễn từ phía ban tổ chức. Sự việc nhanh chóng thu hút sự chú ý, đặt ra những tranh luận về trách nhiệm của đơn vị tổ chức trong việc đảm bảo quyền tác giả, quyền liên quan khi sử dụng các sản phẩm âm nhạc tại sự kiện.

Nam Em biểu diễn tại đêm chung kết Hoa hậu Du lịch Văn hóa Việt Nam 2026.

Trước phản ứng từ các nghệ sĩ, Ban tổ chức Hoa hậu Du lịch Văn hóa Việt Nam 2026 đã chính thức đưa ra thông báo giải thích sự việc. Theo đó, đơn vị xác nhận ca khúc "Yêu miền Tây thiết tha" do nhạc sĩ, ca sĩ Hana Cẩm Tiên sáng tác và được ca sĩ Tiêu Minh Phụng sở hữu độc quyền biểu diễn đã xuất hiện trong tiết mục mở màn đêm chung kết qua phần thể hiện của Nam Em.

Ban tổ chức thừa nhận trong quá trình chuẩn bị và phối hợp triển khai chương trình, một số vấn đề liên quan đến thủ tục xin phép sử dụng tác phẩm chưa được các bộ phận phụ trách hoàn tất đầy đủ. Điều này dẫn đến những thông tin và hiểu lầm ngoài mong muốn.

Ngay sau khi ghi nhận sự việc, phía ban tổ chức cho biết đã chủ động liên hệ, trực tiếp trao đổi với Hana Cẩm Tiên cùng những bên liên quan trên tinh thần thiện chí, cầu thị và tôn trọng quyền lợi nghệ sĩ. Qua quá trình làm việc, các bên có cơ hội làm rõ những vấn đề phát sinh, hướng đến phương án giải quyết phù hợp.

Đáng chú ý, trong thông báo, ban tổ chức gửi lời xin lỗi đến nhạc sĩ, ca sĩ Hana Cẩm Tiên, ca sĩ Tiêu Minh Phụng và cả Nam Em vì những bất tiện phát sinh. Đơn vị cũng cho biết sẽ rà soát, hoàn thiện quy trình phối hợp, đặc biệt trong công tác sử dụng các tác phẩm âm nhạc tại những sự kiện tiếp theo.

Phía ban tổ chức đồng thời nhấn mạnh tiết mục của Nam Em được xây dựng với mong muốn tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc, quảng bá vẻ đẹp du lịch Việt Nam. Việc lựa chọn một ca khúc mang âm hưởng miền Tây Nam Bộ được kỳ vọng góp phần tạo dấu ấn cho đêm chung kết. Tuy nhiên, mục tiêu quảng bá văn hóa không thể thay thế những quy định cần thiết về quyền sử dụng tác phẩm âm nhạc.

Ca sĩ Hana Cẩm Tiên và Tiêu Minh Phụng sở hữu tác quyền ca khúc mà Nam Em biểu diễn.

Về phía Nam Em, nữ ca sĩ không phải người trực tiếp phụ trách các thủ tục xin phép sử dụng ca khúc. Dẫu vậy, việc cô xuất hiện trong tiết mục gây tranh cãi vẫn khiến tên tuổi trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội. Một bộ phận khán giả cho rằng trách nhiệm chính thuộc về ban tổ chức và những bộ phận đảm nhận công tác sản xuất chương trình, thay vì quy kết cho người biểu diễn.

Dù vậy, câu chuyện cũng khiến Nam Em một lần nữa bị nhắc lại những ồn ào liên quan đến bản quyền âm nhạc trong quá khứ. Trước đây, nữ ca sĩ từng nhiều lần gây tranh luận khi trình diễn các ca khúc cover tại những đêm nhạc thương mại. Những sự việc này khiến vấn đề xin phép và sử dụng tác phẩm trở thành chủ đề nhạy cảm mỗi khi cô tham gia biểu diễn.

Nam Em từng nhiều lần vướng ồn ào tác quyền khi cover nhạc ca sĩ khác tại các đêm diễn thương mại.

Từ sự việc tại Hoa hậu Du lịch Văn hóa Việt Nam 2026, có thể thấy trách nhiệm đảm bảo bản quyền không chỉ thuộc về nghệ sĩ biểu diễn mà còn đòi hỏi sự chuyên nghiệp, minh bạch từ đơn vị tổ chức. Một tiết mục dù được đầu tư chỉn chu hay mang thông điệp quảng bá văn hóa tích cực vẫn cần được thực hiện trên cơ sở tôn trọng quyền lợi của những người sáng tạo âm nhạc.