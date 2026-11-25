Trên trang cá nhân, Ý Nhi chia sẻ loạt hình ảnh trong ngày trở về, ghi lại những khoảnh khắc được những người thân yêu chào đón. Trong đó, hình ảnh Anh Kiệt có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất, tặng hoa cho bạn gái sau thời gian dài xa cách nhận được nhiều sự quan tâm. Nàng hậu cũng bày tỏ niềm hạnh phúc khi được trở về nhà và gặp lại gia đình, bạn bè.

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Theo chia sẻ của Ý Nhi, dù thời tiết khá nóng, bạn trai cùng người thân vẫn có mặt từ sớm để chờ đón cô. Người đẹp gửi lời cảm ơn đến những người đã dành thời gian và tình cảm cho mình trong dịp đặc biệt này.

Ý Nhi đăng quang Miss World Vietnam 2023 và sau đó sang Úc theo học chương trình liên kết ngành Quản trị Kinh doanh giữa Đại học Quốc tế (Đại học Quốc gia TP.HCM) và Đại học Sydney. Trong thời gian du học, cô vừa tập trung hoàn thành chương trình học, vừa chuẩn bị cho một cột mốc quan trọng trong sự nghiệp: Đại diện Việt Nam tham dự Miss World lần thứ 72 vào năm 2025.

Bố ruột và bạn trai Anh Kiệt đón Ý Nhi tại sân bay.

Tại đấu trường nhan sắc quốc tế, Ý Nhi dừng chân ở Top 40 chung cuộc. Dù chưa đạt được thành tích như kỳ vọng của một bộ phận khán giả, hành trình tại Miss World vẫn là trải nghiệm đáng nhớ trong nhiệm kỳ của người đẹp.

Lần trở về này đánh dấu việc Ý Nhi đã hoàn thành chương trình học tại Úc. Tuy nhiên, cô dự kiến sẽ quay lại xứ sở chuột túi vào năm sau để tham dự lễ tốt nghiệp.

Bên cạnh hành trình học tập và hoạt động sắc đẹp, chuyện tình cảm của Ý Nhi và bạn trai Anh Kiệt cũng luôn nhận được sự quan tâm. Cả hai quen nhau từ thời phổ thông và đã đồng hành gần 9 năm, trải qua nhiều cột mốc trong cuộc sống, kể cả khoảng thời gian yêu xa khi Ý Nhi sang Úc học tập.

Ngay trong buổi tối ngày trở về, Hoa hậu Ý Nhi đã đảm nhận vị trí vedette trong BST Áo bà ba Hồn Quê Phố Thị của NTK Bảo Bảo tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP.HCM.

Hoa hậu Ý Nhi tham gia trình diễn thời trang ngay trong ngày đầu tiên trở về Việt Nam.