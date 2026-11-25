Tại một sự kiện giải trí, Lưu Diệc Phi gây chú ý khi xuất hiện trong bộ váy trắng bạc nổi bật. Trong lúc di chuyển qua khu vực khách mời, nữ diễn viên nhận ra sự hiện diện của Lâm Nhất nên chủ động quay lại, mỉm cười và đưa tay chào đàn em. Tuy nhiên, màn tương tác giữa hai diễn viên lại xuất hiện tình huống bất ngờ khi Lâm Nhất không kịp nhận ra ý định bắt tay của đàn chị.

Thay vì nắm lấy bàn tay Lưu Diệc Phi, nam diễn viên chỉ đáp lại bằng cử chỉ vẫy tay chào. Khoảnh khắc này nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội, khiến nhiều khán giả bật cười trước phản ứng có phần lúng túng của anh. Tình huống càng trở nên thú vị khi người chủ động chào hỏi lại là nữ diễn viên vốn được đông đảo khán giả yêu mến.

Lâm Nhất tiết lộ lý do lỡ bắt tay Lưu Diệc Phi tại sự kiện.

Sau đó, khi được hỏi về sự việc, Lâm Nhất thẳng thắn giải thích rằng anh quá tập trung ngắm nhìn Lưu Diệc Phi nên không chú ý đến bàn tay đang đưa ra của đàn chị. Nam diễn viên cũng tiết lộ cả hai đã có dịp bắt tay bù hai lần sau khoảnh khắc bỏ lỡ tại sự kiện.

Câu trả lời của Lâm Nhất khiến người hâm mộ thích thú bởi anh không ngần ngại thể hiện sự ngưỡng mộ dành cho đàn chị. Trước đây, nam diễn viên từng nhiều lần nhắc đến Lưu Diệc Phi với thái độ hào hứng. Anh xem nữ diễn viên là một trong những gương mặt mình yêu thích và luôn dành sự quan tâm đặc biệt mỗi khi có cơ hội gặp gỡ.

Đáng chú ý, sự yêu mến của Lâm Nhất dành cho Lưu Diệc Phi không chỉ xuất hiện trong những lần gặp gỡ tại sự kiện. Trong quá trình hoạt động nghệ thuật, nam diễn viên từng chia sẻ cảm giác hồi hộp khi có cơ hội tiếp xúc với đàn chị. Sự chênh lệch về kinh nghiệm diễn xuất cùng vị thế của Lưu Diệc Phi trong làng giải trí khiến anh không tránh khỏi cảm giác căng thẳng.

Trong mắt khán giả, Lưu Diệc Phi là một trong những nữ diễn viên nổi bật của màn ảnh Hoa ngữ. Cô được biết đến qua nhiều tác phẩm truyền hình và điện ảnh, đồng thời sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo. Vì vậy, việc một diễn viên trẻ như Lâm Nhất công khai bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho cô cũng nhận được nhiều sự đồng cảm.

Lưu Diệc Phi và Lâm Nhất từng có dịp hợp tác trong Câu Chuyện Hoa Hồng.

Khoảnh khắc bỏ lỡ cái bắt tay tưởng chừng rất nhỏ nhưng lại giúp Lâm Nhất ghi điểm nhờ phản ứng tự nhiên, chân thành. Thay vì cố gắng che giấu sự bối rối, nam diễn viên thoải mái kể lại câu chuyện và khiến người hâm mộ có thêm một kỷ niệm thú vị về tình cảm anh dành cho thần tượng.