Với kinh phí đầu tư 500 triệu USD cho 2 phần phim, Ramayana: Khởi nguồn một huyền thoại gây chú ý khi đưa sử thi kinh điển bậc nhất của văn học và tôn giáo Ấn Độ lên màn ảnh rộng. Trải qua quá trình phát triển kéo dài nhiều thế kỷ, Ramayana đã thoát khỏi biên giới Ấn Độ, trở thành di sản văn hóa có sức ảnh hưởng sâu rộng trên thế giới.

Trong thiên sử thi, Sita là biểu tượng của lòng chung thủy, sự thuần khiết, đức hy sinh. Nàng đồng hành cùng Rama trong những năm tháng lưu đày, kiên định trước sự cám dỗ và giữ trọn phẩm hạnh ngay cả khi rơi vào hoàn cảnh éo le. Dẫu vậy, cuộc đời Sita lại vô vàn đau thương.

Tại tọa đàm “Sử thi Ramayana trong hành trình sáng tạo” diễn ra tại trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM vào 23/11, nhà nghiên cứu Nhật Chiêu phân tích số phận của nàng Sita và bi kịch của người phụ nữ trong văn học.

Nhà nghiên cứu Nhật Chiêu cho biết Ramayana vĩ đại bởi vì nó tồn tại rất nhiều nghịch lý. Ảnh: Khánh Linh.

Nỗi oan của nàng Sita

Theo nhà nghiên cứu Nhật Chiêu, Sita là hình ảnh phản chiếu số phận lắm gian truân của người phụ nữ trong xã hội Ấn Độ cổ đại. Dù thủy chung, đức hạnh, dũng cảm, họ liên tục bị định kiến và những chuẩn mực do nam giới đặt ra chà đạp.

Đầu truyện, khi Rama bị vua cha lưu đày, Sita lựa chọn rời cung điện, từ bỏ cuộc sống vương giả để theo Rama vào rừng suốt 14 năm. Nàng không muốn bỏ mặc chồng lúc khó khăn.

Biến cố lớn xảy đến khi Sita bị quỷ vương Ravana bắt cóc và đưa về đảo Lanka. Trong suốt thời gian bị giam giữ, nàng vẫn luôn giữ lòng chung thủy với chồng.

Thế nhưng, sau khi được giải cứu, Sita lại bị hoài nghi sự trong sạch của mình. Sita đã yêu cầu lập giàn hỏa thiêu và bước vào ngọn lửa để chứng minh tấm lòng trung trinh. Trong nhiều bản kể Ramayana, thần lửa Agni xuất hiện và xác nhận phẩm hạnh của nàng.

Tranh vẽ Sita trên giàn hỏa thiêu dưới sự chứng kiến của Rama, Lakshmana và thần khỉ Hanuman (từ trái qua). Ảnh: British Museum.

Tuy nhiên, tấn bi kịch của Sita vẫn chưa dừng lại. Những lời đàm tiếu vô căn cứ về Sita bắt đầu xuất hiện trong vương quốc. Nàng bị Rama đưa vào rừng khi đang mang thai để bảo vệ danh dự của hoàng gia.

Nhiều năm trôi qua, Sita được gọi về cung điện cùng hai con trai. Rama yêu cầu nàng thề nguyện chứng minh trinh tiết trước thần dân nếu nàng muốn làm hoàng hậu. Khác với những lần trước, Sita đã từ chối Rama và cầu xin Đất Mẹ đón mình trở về. Mặt đất mở ra, đưa nàng rời khỏi thế gian vĩnh viễn.

Đây là cách Sita giành lại quyền quyết định số phận và lên án những bất công mà người phụ nữ phải gánh chịu trong xã hội cổ đại.

Hình tượng người phụ nữ trong văn học

Nhà nghiên cứu Nhật Chiêu cho biết Sita và Thúy Kiều đều là những người phụ nữ mang tính biểu tượng trong văn học. Bên cạnh vẻ đẹp lộng lẫy, cả hai phải trải qua nhiều bi kịch trong cuộc đời, liên tục bị chà đạp bởi trật tự xã hội nam quyền.

Hình ảnh trong vở chèo Nàng Sita (kịch bản: Lưu Quang Vũ, Nhà hát Chèo Hà Nội dàn dựng năm 2015).

Trong sử thi Ramayana, chỉ vì bị quỷ vương Ravana bắt cóc, Sita gần như trở thành tội đồ. Nàng bị phán xét dựa trên một tội lỗi không phải do mình gây nên; phải liên tục chứng minh sự trong sạch của bản thân trước thần dân và người chồng đầu ấp tay gối.

Trong Đoạn trường tân thanh, Thúy Kiều vì cứu gia đình đã lựa chọn hy sinh bản thân, chịu cảnh lưu lạc ê chề, tủi nhục suốt 15 năm trời. Nàng giữ trọn đạo làm con nhưng lại bị người đời chê trách, phán xét về tiết hạnh.

Dẫu vậy, Sita và Thúy Kiều luôn kiên cường, mạnh mẽ. Cả hai ý thức sâu sắc về phẩm giá và khao khát được sống đúng với giá trị của mình. Trước những bất công của xã hội, họ không ngần ngại đứng lên phản kháng.

Tranh vẽ cảnh Thúy Kiều gieo mình xuống sông Tiền Đường. Ảnh: FB Phạm Thị Hạnh.

Đối diện với những nghi kị nghiệt ngã từ thần dân, Sita đã thực hiện thử thách lửa, lui vào sống trong rừng sâu và cuối cùng, nàng dứt khoát từ bỏ ngôi vị hoàng hậu, trở về với Đất Mẹ. Còn Thúy Kiều, ngay khi biết mình mắc mưu Hồ Tôn Hiến hại chết Từ Hải, nàng không van xin điều gì ngoài việc chôn cất người anh hùng tri kỷ. Khi bị ép gả cho viên thổ quan, Kiều đã gieo mình xuống sông Tiền Đường để giữ trọn danh tiết và lòng thủy chung với Từ Hải.

Theo nhà nghiên cứu Nhật Chiêu, những đức tính của Sita và Kiều là phẩm chất của Đất. Trong văn học, Đất thường gắn liền với hình tượng của người phụ nữ.

Sita là con của nữ thần đất Bhumi, được sinh ra một cách kỳ diệu từ lòng đất khi vua Janaka xứ Mithila đang cày ruộng. Tên của nàng trong tiếng Phạn có ý nghĩa là luống cày. Nguồn gốc ấy khiến nàng gắn bó mật thiết với Đất Mẹ và mang vẻ đẹp dịu dàng, trong sáng, không toan tính của Đất. Thúy Kiều cũng tự ví mình là “hương dưới đất”, ngụ ý người phụ nữ là hương thơm tinh túy, thanh cao từ nơi sản sinh ra sự sống.

Qua hình tượng Sita và Thúy Kiều, nhà nghiên cứu Nhật Chiêu gợi mở góc nhìn về thân phận và vẻ đẹp của người phụ nữ trong văn học. Cũng như Đất, sức sống mãnh liệt của người phụ nữ không dễ bị khuất phục trước định kiến khắc nghiệt của thời đại. Những vùi dập đau đớn không khiến họ trở nên yếu đuối mà ngược lại càng rắn rỏi hơn.