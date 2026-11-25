Những bộ trang phục gây chú ý trong GTA VI có sự đóng góp của stylist Jillian Carr. Ảnh: @jillian_carr.

Sau khi phát hành ngày 19/11, Grand Theft Auto VI (GTA VI) đã tạo nên cơn sốt trên toàn cầu. Bên cạnh đồ họa, cốt truyện và quy mô thế giới mở, thời trang của các nhân vật cũng trở thành chủ đề được cộng đồng game thủ và các tạp chí thời trang quan tâm.

Theo GQ, nhiều thiết kế quần áo, giày thể thao và phụ kiện trong GTA VI gợi liên tưởng đến sản phẩm của các thương hiệu nổi tiếng ngoài đời. Trải nghiệm khám phá cửa hàng, mua sắm và phối đồ cũng trở thành thú vui của người chơi.

Để xây dựng hệ sinh thái thời trang trong trò chơi, Rockstar Games, hãng phát triển trò chơi điện tử của Mỹ, đã hợp tác với Jillian Carr, stylist làm việc tại Miami (Mỹ). Tham gia dự án kể từ năm 2023, cô góp phần tái hiện phong cách ăn mặc, văn hóa tiêu dùng và lối sống của người dân địa phương trong thế giới ảo.

Mang văn hóa ăn mặc Miami vào game

Theo hồ sơ LinkedIn, Jillian Carr từng theo học tại Đại học Kentucky (Mỹ) trong giai đoạn 2016-2020. Trước khi gia nhập Rockstar Games vào tháng 11/2023, cô làm stylist tự do, đồng thời có kinh nghiệm trong lĩnh vực marketing và phát triển quan hệ đối tác.

Trong cuộc phỏng vấn với Dazed, Carr cho biết cô bắt đầu hợp tác với hãng game Mỹ vào năm 2023 để xây dựng hệ sinh thái thời trang cho GTA VI.

Làm việc tại Miami, thành phố nguyên mẫu của Vice City, nữ stylist có cơ hội quan sát trực tiếp phong cách ăn mặc và những thay đổi trong văn hóa tiêu dùng của người dân địa phương.

Theo Carr, người dân Miami chú trọng ngoại hình, trong khi mạng xã hội, người nổi tiếng và lượng khách du lịch đông đảo khiến xu hướng thời trang tại đây liên tục thay đổi.

Thách thức của đội ngũ sáng tạo là xây dựng hệ thống trang phục phản ánh những đặc điểm này, đồng thời phù hợp với tính cách, điều kiện kinh tế và môi trường sống của từng nhóm nhân vật.

Thông qua thời trang, trò chơi tái hiện bức tranh thời trang và văn hóa tiêu dùng của xã hội Mỹ. Ảnh: Rockstar Games.

Bên cạnh hai nhân vật chính Jason Duval và Lucia Caminos, đội ngũ Rockstar còn phụ trách diện mạo của các nhân vật không do người chơi điều khiển (NPC). Phong cách ăn mặc của những cư dân xuất hiện trên đường phố, bãi biển, hộp đêm hay khu dân cư cũng góp phần tái hiện đời sống tại Miami.

Theo Dazed, hãng game Mỹ sử dụng các công cụ mới để tạo ra những nhân vật có ngoại hình và phong cách ăn mặc khác nhau. Tham gia quá trình này cùng Carr còn có Jamie-Lee Lloyd, giám đốc nghệ thuật cấp cao phụ trách nhân vật tại Rockstar Games.

Một số trang phục trong GTA VI được lấy cảm hứng từ những thiết kế nổi tiếng ngoài đời. Theo ELLE Australia, trong game có mẫu váy in họa tiết báo gợi nhớ đến chiếc váy mà nhân vật Carrie Bradshaw từng mặc trong series Sex and the City.

Thiết kế gốc là sản phẩm của nhà mốt Pháp Christian Dior dưới thời giám đốc sáng tạo John Galliano, trở thành một trong những bộ trang phục mang tính biểu tượng của bộ phim.

Tháng 8, khi chia sẻ bài phỏng vấn của Dazed trên trang LinkedIn cá nhân, Carr gọi quãng thời gian tham gia phát triển GTA VI là trải nghiệm và vinh dự chỉ có một lần trong đời. Nữ stylist cũng bày tỏ sự háo hức trước ngày trò chơi chính thức phát hành.

Thú chơi hàng hiệu trong thế giới ảo

Thời trang trong GTA VI còn mở ra những cách trải nghiệm trò chơi khác nhau. Trong bài viết đăng ngày 23/11 trên GQ, cây viết Adam Cheung cho biết dành phần lớn 8 giờ chơi đầu tiên để khám phá các cửa hàng quần áo, tìm mua sneaker, đồng hồ và đồ secondhand.

Các cửa hàng trong game phục vụ nhiều phân khúc khách hàng, với trang phục bình dân, thời trang đường phố và các sản phẩm mô phỏng hàng hiệu. Không ít thiết kế gợi liên tưởng đến sản phẩm của Nike, Carhartt, Stüssy, Loewe hay Louis Vuitton.

Đơn cử, Eris, thương hiệu giày thể thao hư cấu trong GTA VI, sở hữu nhiều mẫu giày mang dáng dấp các thiết kế nổi tiếng của Nike như Air Force 1, Air Max 97 và Air Jordan 1.

Theo Esquire, trò chơi còn có khoảng 34 mẫu đồng hồ dưới dạng vật phẩm sưu tầm, trong đó nhiều thiết kế gợi nhớ đến Rolex Day-Date, Daytona, Submariner và Audemars Piguet Royal Oak Chronograph. Những mẫu đồng hồ phổ thông như Casio Pro Trek và F-91W cũng được tái hiện dưới tên thương hiệu hư cấu.

Thực tế, thời trang vốn là yếu tố được Rockstar Games chăm chút trong các phiên bản GTA trước đây, góp phần khắc họa cá tính, xuất thân và địa vị xã hội của nhân vật.

Các tùy chọn trang phục cho phép game thủ xây dựng hình tượng nhân vật theo gu thẩm mỹ riêng. Ảnh: Digital Spy/Rockstar Games.

Theo Le Temps, trong GTA: Vice City (2002), áo sơ mi Hawaii và quần jeans trở thành hình ảnh đặc trưng của Tommy Vercetti, phản ánh phong cách ăn mặc tại Miami những năm 1980. Ở GTA: San Andreas (2004), màu sắc trang phục lại là dấu hiệu nhận diện các băng nhóm.

Yếu tố này tiếp tục được khai thác trong GTA V (2013) với ba nhân vật chính mang phong cách riêng. Franklin chuộng thời trang đường phố, Michael có lối ăn mặc của tầng lớp trung lưu khá giả, còn Trevor thường xuất hiện với vẻ ngoài xuề xòa.

Trao đổi với Le Temps, Guillaume Guenat, nhà nghiên cứu chuyên về trò chơi điện tử tại Đại học Lausanne (Thụy Sĩ), nhận định mỗi phiên bản GTA đều phản ánh những xu hướng thời trang thịnh hành, cũng như cách xã hội nhìn nhận các nhóm người thông qua trang phục.

Qua đó, series game bộc lộ nghịch lý khi vừa châm biếm thói phô trương của cải, vừa cho phép người chơi sở hữu những món đồ đắt tiền để thể hiện sự giàu có trong thế giới ảo.

Alexia Mathieu, nhà thiết kế kiêm phụ trách chương trình thạc sĩ thiết kế truyền thông tại Trường Nghệ thuật và Thiết kế Geneva (Thụy Sĩ), cho rằng thời trang trong game giúp người chơi thể hiện cá tính và có cơ hội thử nghiệm những hình tượng khác với bản thân ngoài đời.

Theo Mathieu, thời trang trong thế giới ảo và đời thực có sự tác động qua lại. Cũng như cách Rockstar lấy cảm hứng từ phong cách đường phố Miami, GTA VI có thể góp phần định hình xu hướng ăn mặc ngoài đời.