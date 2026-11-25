Hoa hậu Nguyễn Trần Khánh Vân là một trong những mỹ nhân nổi bật của showbiz Việt sau khi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019. Bên cạnh sự nghiệp nghệ thuật, người đẹp sinh năm 1995 còn nhận được sự quan tâm bởi cuộc sống hôn nhân bên nhiếp ảnh gia Nguyễn Long.

Mới đây, Khánh Vân chia sẻ loạt hình ảnh mới trên trang cá nhân, nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Trong bộ ảnh, nàng hậu lựa chọn trang phục tôn dáng, khéo léo khoe đôi chân dài miên man cùng vóc dáng thanh thoát. Thần thái tự tin, cách tạo dáng chuyên nghiệp giúp người đẹp ghi điểm với diện mạo quyến rũ.

Vóc dáng thanh thoát, quyến rũ của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019.

Tuy nhiên, điều khiến cư dân mạng thích thú hơn cả là tiết lộ về người thực hiện bộ ảnh. Hóa ra, người đứng sau những khung hình ấn tượng này không ai khác chính là ông xã Nguyễn Long. Chi tiết nhỏ này nhanh chóng trở thành chủ đề được chú ý, bởi anh vốn là nhiếp ảnh gia có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật.

Dưới bài đăng, nhiều khán giả dành lời khen cho nhan sắc ngày càng mặn mà và vóc dáng nổi bật của Khánh Vân. Không ít người còn thích thú trước sự đồng hành của hai vợ chồng, cho rằng nàng hậu có một “nhiếp ảnh gia riêng” luôn sẵn sàng ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhất.

Trước khi tận hưởng cuộc sống hôn nhân hiện tại, Khánh Vân từng có hành trình đáng nhớ tại các đấu trường nhan sắc. Sau khi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019, cô đại diện Việt Nam tham dự Miss Universe 2020 và lọt Top 21 chung cuộc. Đây cũng là cột mốc quan trọng giúp tên tuổi người đẹp đến gần hơn với công chúng.

Khánh Vân và ông xã hơn 17 tuổi luôn đồng hành trong cuộc sống lẫn công việc.

Kết thúc nhiệm kỳ, Khánh Vân tiếp tục hoạt động nghệ thuật, tham gia trình diễn thời trang, sự kiện giải trí và phát triển các dự án riêng. Thay vì chỉ gắn bó với danh xưng hoa hậu, cô từng bước xây dựng hình ảnh đa năng, đồng thời thử sức ở vai trò đào tạo người mẫu.

Về chuyện tình cảm, Khánh Vân và nhiếp ảnh gia Nguyễn Long có thời gian dài đồng hành trước khi chính thức về chung một nhà. Ông xã sinh năm 1978, hơn nàng hậu 17 tuổi. Cả hai tổ chức đám cưới vào tháng 12/2024, nhận được nhiều lời chúc phúc từ đồng nghiệp và người hâm mộ.

Sau kết hôn, Khánh Vân vẫn duy trì công việc riêng nhưng thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên chồng. Nguyễn Long được cho là luôn ủng hộ và đồng hành cùng bà xã trong các hoạt động nghệ thuật. Từ sự gắn bó trong công việc đến cuộc sống gia đình, cả hai đang xây dựng hình ảnh một cặp đôi đồng hành và thấu hiểu.