Ngày 24/11, EDAM Entertainment chính thức công bố những điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến lưu diễn thế giới năm 2027 của IU. Theo lịch trình được đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội chính thức, nữ ca sĩ dự kiến thực hiện tổng cộng 19 đêm diễn tại 10 thành phố, trải dài từ tháng 1 đến tháng 5/2027.

Đáng chú ý, IU sẽ tổ chức hai đêm concert tại Tokyo Dome vào ngày 7 và 8/4/2027. Đây được xem là dấu mốc đặc biệt trong sự nghiệp của nữ ca sĩ khi cô trở thành nữ nghệ sĩ solo Hàn Quốc đầu tiên tổ chức concert riêng tại địa điểm biểu diễn có sức chứa lên đến khoảng 55.000 khán giả này.

Tokyo Dome từ lâu được xem là một trong những sân khấu biểu tượng của thị trường âm nhạc Nhật Bản. Việc một nghệ sĩ có thể tổ chức concert riêng tại đây không chỉ thể hiện quy mô hoạt động biểu diễn mà còn là dấu ấn đáng chú ý trong hành trình chinh phục thị trường âm nhạc lớn thứ hai thế giới.

Với IU, cột mốc này tiếp tục nối dài chuỗi thành tích đáng nhớ mà cô đã thiết lập trong những năm qua. Trước đó, nữ ca sĩ từng trở thành nghệ sĩ solo nữ Hàn Quốc đầu tiên tổ chức concert tại Sân vận động Olympic Seoul vào năm 2022. Đến năm 2024, cô tiếp tục ghi dấu ấn khi đưa world tour HEREH đến Sân vận động World Cup Seoul, khép lại hành trình lưu diễn bằng hai đêm encore vào ngày 21 và 22/9.

Không chỉ gây chú ý bởi điểm dừng chân tại Tokyo, lịch trình world tour năm 2027 của IU còn cho thấy quy mô hoạt động quốc tế rộng khắp. Chuyến lưu diễn dự kiến khởi động bằng hai đêm diễn tại Rajamangala National Stadium (Bangkok, Thái Lan) vào ngày 16 và 17/1.

Sau đó, nữ ca sĩ sẽ lần lượt đặt chân đến Bulacan (Philippines), Cao Hùng (Đài Loan) và Sydney (Australia) trong tháng 2. Sang tháng 3, IU tiếp tục biểu diễn tại Singapore và Kuala Lumpur (Malaysia). Tháng 4 sẽ là thời điểm cô thực hiện các đêm diễn tại Tokyo, Đài Bắc và Hong Kong, trước khi khép lại chặng lưu diễn được công bố tại Jakarta International Stadium (Indonesia) vào ngày 8 và 9/5.

Đáng chú ý, danh sách lịch diễn hiện tại chưa bao gồm các buổi biểu diễn tại Hàn Quốc. Trước đó, IU từng hé lộ kế hoạch tổ chức concert tại quê nhà vào mùa thu năm 2027. Vì vậy, người hâm mộ vẫn có thể chờ đợi những thông báo tiếp theo từ nữ ca sĩ và công ty quản lý trong thời gian tới.

World tour lần này cũng nhận được sự quan tâm đặc biệt bởi diễn ra sau giai đoạn IU phải điều chỉnh kế hoạch hoạt động vì vấn đề sức khỏe. Khoảng bốn tháng trước, nữ ca sĩ từng hoãn lịch concert tại Seoul cũng như kế hoạch phát hành album phòng thu thứ sáu do các triệu chứng của chứng rối loạn chức năng vòi nhĩ hở (Patulous Eustachian Tube Dysfunction) trở nên nghiêm trọng hơn.

Đây là tình trạng khiến vòi nhĩ không đóng kín như bình thường, có thể gây ra những triệu chứng khó chịu liên quan đến thính giác và cảm nhận âm thanh của chính người mắc phải. Đối với một ca sĩ thường xuyên phải biểu diễn và làm việc với âm nhạc, vấn đề này khiến kế hoạch hoạt động của IU chịu không ít ảnh hưởng.

Dù vậy, nữ ca sĩ đã từng bước trở lại với các hoạt động âm nhạc. Tháng 9/2026, cô phát hành một đĩa đơn kỹ thuật số gồm hai ca khúc, được giới thiệu là những sản phẩm nằm trong album phòng thu sắp tới. Động thái này phần nào cho thấy kế hoạch âm nhạc của IU đang được tiếp tục triển khai sau thời gian điều chỉnh.

Ra mắt từ năm 2008, IU đã xây dựng vị thế vững chắc trong ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc. Cô không chỉ được biết đến với vai trò ca sĩ mà còn là diễn viên có sự nghiệp đáng chú ý. Trong gần hai thập kỷ hoạt động, IU sở hữu nhiều bản hit được công chúng yêu thích như Good Day (2010), You & I (2011), Friday (2013) và Through the Night (2017).

Điểm đặc biệt trong hành trình của IU là khả năng duy trì sức hút trên cả hai lĩnh vực âm nhạc và diễn xuất. Thay vì chỉ tập trung vào những sản phẩm mang tính thị trường, nữ nghệ sĩ còn xây dựng hình ảnh một người làm nghệ thuật có cá tính riêng, thường xuyên tham gia vào quá trình sáng tạo và định hình màu sắc âm nhạc.

Việc chinh phục những sân vận động có quy mô hàng chục nghìn khán giả tại Hàn Quốc, sau đó hướng đến Tokyo Dome, cũng phản ánh sự mở rộng đáng kể về quy mô biểu diễn của IU. Nếu trước đây, những cột mốc tại các sân vận động lớn trong nước từng được xem là dấu ấn đặc biệt của cô, thì năm 2027 có thể mở ra một chương mới trong hành trình hoạt động quốc tế.

Hiện tại, thông tin về việc mở bán vé và các đơn vị tổ chức tại từng thành phố chưa được công bố đầy đủ. Khán giả sẽ phải theo dõi thông báo từ các nhà quảng bá địa phương và nền tảng bán vé tương ứng để cập nhật chi tiết.

Với 19 đêm diễn tại 10 thành phố cùng hai đêm concert được mong đợi tại Tokyo Dome, world tour năm 2027 hứa hẹn trở thành một trong những cột mốc đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của IU. Đặc biệt, việc thiết lập dấu mốc mới cho nữ nghệ sĩ solo Hàn Quốc tại Nhật Bản một lần nữa cho thấy sức ảnh hưởng và vị thế ngày càng vững chắc của giọng ca sinh năm 1993 trên bản đồ âm nhạc châu Á.