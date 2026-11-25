Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam” chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam, diễn ra tối 24-11-2026, mang đến không gian thưởng thức nghệ thuật giàu cảm xúc, nơi những giọng ca thuộc nhiều thế hệ cùng hội tụ, góp phần khắc họa vẻ đẹp phong phú của âm nhạc và văn hóa Việt Nam.

Không chỉ là dịp để công chúng gặp lại các nghệ sĩ gạo cội, chương trình còn tạo cơ hội để những giọng ca trẻ thể hiện tài năng, cá tính nghệ thuật và tình yêu dành cho âm nhạc dân tộc.

Điểm nhấn của chương trình là sự xuất hiện của các NSND Quang Thọ, Thu Hiền, Tấn Minh và NSƯT Cao Minh - những nghệ sĩ đã có nhiều năm gắn bó với sân khấu, ghi dấu ấn trong lòng nhiều thế hệ khán giả. Với kinh nghiệm biểu diễn cùng phong cách nghệ thuật riêng, các nghệ sĩ mang đến chiều sâu cảm xúc, tạo nên sự kết nối giữa giá trị âm nhạc đã được bồi đắp qua thời gian với hơi thở nghệ thuật đương đại.

Nếu những giọng ca gạo cội đem đến sự sâu lắng, từng trải thì các nghệ sĩ như: Quốc Thiên, Anh Tú, Đông Hùng, Lâm Bảo Ngọc và Hương Tràm… lại mang đến màu sắc trẻ trung, hiện đại. Mỗi người có một dấu ấn riêng trong cách thể hiện, từ chất giọng nội lực, giàu cảm xúc đến phong cách biểu diễn phóng khoáng, gần gũi với khán giả trẻ.

Sự hiện diện của những nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ cũng tạo nên sự đa dạng trong trải nghiệm thưởng thức. Khán giả có cơ hội cảm nhận những sắc thái âm nhạc khác nhau, đồng thời chứng kiến sự tiếp nối giữa các thế hệ nghệ sĩ trên cùng một sân khấu.

Đối với các nghệ sĩ trẻ, việc cùng xuất hiện trong một chương trình có sự tham gia của những tên tuổi lớn là dịp để khẳng định bản thân, đồng thời tiếp nối các giá trị nghệ thuật được các thế hệ đi trước vun đắp. Trong khi đó, sự góp mặt của các nghệ sĩ gạo cội góp phần tạo nên chiều sâu và dấu ấn riêng cho chương trình.

NSND Quang Thọ biểu diễn trên sân khấu "Muôn sắc Việt Nam".

Ca sĩ Hương Tràm trong ca khúc "Người là Hồ Chí Minh".

Ali Thục Phương cùng các nghệ sĩ nhí thể hiện "Hạt gạo làng ta".

Phần trình diễn ca khúc “Thương ca tiếng Việt” do ca sĩ Mỹ Tâm và các giọng ca nhí thể hiện.

Tiết mục "Thư pháp" của ca sĩ Tùng Dương.

Ca sĩ Tấn Minh biểu diễn trên sân khấu “Muôn sắc Việt Nam”.

Ca sĩ Đông Hùng trong chương trình.

Ca sĩ Lâm Bảo Ngọc biểu diễn tại chương trình "Muôn sắc Việt Nam".

Ca sĩ Cheng biểu diễn tại chương trình.

Ca sĩ Quốc Thiên thể hiện ca khúc “Đất Việt tiếng vọng ngàn đời” trên sân khấu “Muôn sắc Việt Nam”.

Ca khúc “Bài ca đất phương Nam” do ca sĩ Võ Hạ Trâm biểu diễn.

NSND Tự Long biểu diễn trong chương trình “Muôn sắc Việt Nam”.

Ca sĩ Hòa Minzy trong ca khúc "Máu đỏ da vàng".

Màn trình diễn “Lý cò style - Rock hạt gạo” của Phương Mỹ Chi.

Ca sĩ Noo Phước Thịnh cùng khối diễn viên múa chuyên nghiệp trình diễn ca khúc “Nhà tôi có treo một lá cờ”.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam” không chỉ là cuộc hội tụ của những giọng ca được công chúng yêu mến mà còn là bức tranh nhiều màu sắc về đời sống âm nhạc Việt Nam. Từ những nghệ sĩ đã thành danh đến các gương mặt trẻ đang được chú ý, tất cả cùng góp phần tạo nên một không gian nghệ thuật đa dạng, nơi các thế hệ gặp gỡ, chia sẻ tình yêu âm nhạc và lan tỏa những giá trị văn hóa Việt Nam đến đông đảo công chúng.