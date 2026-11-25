Trong bảng dự đoán Final Hot Picks mới nhất dành cho Miss Universe 2026, chuyên trang sắc đẹp Missosology đã dự đoán đại diện Philippines Bea Millan-Windorski sẽ đăng quang cuộc thi năm nay.

Miss Universe Philippines Bea Millan-Windorski

Bea Millan-Windorski, 24 tuổi, sở hữu chiều cao 1m80. Cô là người mẫu, nhà hoạt động vì môi trường và tốt nghiệp ngành Lịch sử và Quan hệ Quốc tế tại Đại học Wisconsin-Madison (Mỹ).

Trước khi đến với đấu trường Miss Universe, Bea từng giành danh hiệu Miss Earth Water 2024. Với nền tảng học vấn cùng kinh nghiệm hoạt động xã hội, cô đang là một trong những gương mặt được chú ý của mùa giải năm nay.

Miss Universe Puerto Rico Jennifer Barreto

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Jennifer Barreto, 27 tuổi, có nền tảng học vấn trong lĩnh vực tâm lý học và công tác xã hội. Cô sở hữu bằng cử nhân Tâm lí học cùng hai bằng Thạc sĩ, đồng thời làm việc trong lĩnh vực hỗ trợ và phòng ngừa các vấn đề xã hội. Jennifer đã lập gia đình và có một con gái.

Miss Universe France (Pháp) Garance Authié

Ở tuổi 22, Garance Authié là một trong những thí sinh trẻ nổi bật của cuộc thi. Người đẹp Pháp cao 1m79, hoạt động trong lĩnh vực người mẫu từ khi mới 9 tuổi. Cô đã hoàn thành chương trình Thạc sĩ Quản trị tại London Business School. Sự kết hợp giữa kinh nghiệm trình diễn và nền tảng học vấn giúp Garance trở thành đại diện đáng chú ý của Pháp.

Miss Universe Dominican Republic (Cộng hoà Dominican) Melissa Núñez

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Melissa Núñez, 29 tuổi, là người mẫu kiêm người dẫn chương trình truyền hình. Cô tốt nghiệp ngành Tâm lí học và thường xuyên tham gia các hoạt động liên quan đến giáo dục tài chính, trong đó có những dự án hướng đến việc nâng cao kiến thức quản lí tài chính cho cộng đồng.

Miss Universe Venezuela Clara Vegas Goetz

Clara Vegas Goetz, 24 tuổi, sở hữu chiều cao 1m85 và có kinh nghiệm trong lĩnh vực người mẫu, diễn xuất. Cô là con gái của Hoa hậu Andreína Goetz - người từng đăng quang Miss Venezuela 1990. Clara từng theo học diễn xuất tại Anh và Mỹ, tiếp nối truyền thống sắc đẹp của gia đình khi đại diện Venezuela tại Miss Universe 2026.

Miss Universe Colombia María Alejandra López

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María Alejandra López năm nay 32 tuổi, cao 1m76 và có nền tảng học vấn về kỹ thuật công nghiệp. Bên cạnh công việc người mẫu, cô đã có hơn 13 năm kinh nghiệm tham gia các cuộc thi sắc đẹp. María Alejandra từng giành danh hiệu Á hậu 2 Miss Grand International 2023.

Miss Universe Nicaragua Jasmine Blandford

Jasmine Blandford, 28 tuổi, là người mẫu chuyên nghiệp. Cô từng tham gia trình diễn tại Tuần lễ Thời trang và xuất hiện trong một video âm nhạc của ca sĩ Sean Paul. Với kinh nghiệm hoạt động trong ngành thời trang, Jasmine mang đến hình ảnh của một đại diện có lợi thế về trình diễn và tạo dáng trước ống kính.

Miss Universe Chile Dominga López

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Dominga López, 25 tuổi, hoạt động trong nhiều lĩnh vực như báo chí, người mẫu và diễn xuất. Cô tốt nghiệp ngành Truyền thông xã hội tại Universidad del Desarrollo (Chile). Dominga cũng từng có cơ hội làm việc cùng ca sĩ Kidd Voodoo, cho thấy sự đa dạng trong các hoạt động nghệ thuật và truyền thông của mình.

Miss Universe New Zealand Georgia Waddington

Georgia Waddington, 25 tuổi, có nền tảng chuyên môn trong lĩnh vực tiếp thị quốc tế và từng theo học tại International Travel College of New Zealand. Ngoài công việc, cô còn tham gia các hoạt động nâng cao nhận thức về ung thư vú, một chủ đề có ý nghĩa xã hội rất lớn.

Miss Universe DR Congo (Cộng hoà Dân chủ Công-gô) Jessi Kalambayi

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Jessi Kalambayi, 27 tuổi, đại diện Cộng hòa Dân chủ Congo. Cô hoạt động trong lĩnh vực người mẫu quốc tế, đồng thời tham gia các dự án nhân đạo. Jessi hiện giữ vị trí quản lý chương trình tại Đại học Denver, có bằng Tâm lí học và đang theo học chương trình Thạc sĩ về Quan hệ quốc tế và Di cư.