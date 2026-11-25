Đường đua phim Việt cuối tháng 11 chứng kiến màn đổi ngôi đáng chú ý giữa Tuấn Trần và Hồng Đào. Chỉ sau vài ngày công chiếu, Trại Giam Hạnh Phúc đã tạo nên cú bứt phá mạnh mẽ, đưa nam diễn viên vươn lên vị trí dẫn đầu phòng vé, đồng thời bỏ xa tác phẩm mới nhất của đàn chị.

Theo số liệu phòng vé cập nhật lúc 10h15 ngày 25/11/2026, Trại Giam Hạnh Phúc đang đứng đầu bảng xếp hạng doanh thu trong ngày với hơn 4,26 tỷ đồng, tương đương 57.215 vé bán ra trên 5.492 suất chiếu. Tổng doanh thu của phim đã đạt hơn 165,5 tỷ đồng sau khi khởi chiếu ngày 20/11.

Trại Giam Hạnh Phúc đang đứng đầu bảng xếp hạng doanh thu.

Trong khi đó, Ngày Con Còn Mẹ của Hồng Đào xếp thứ hai với doanh thu trong ngày khoảng 156,2 triệu đồng, bán được 2.293 vé trên 1.002 suất chiếu. Sau gần hai tuần ra rạp, phim đạt tổng doanh thu hơn 61 tỷ đồng.

Như vậy, khoảng cách doanh thu giữa hai tác phẩm đã lên đến hơn 104 tỷ đồng. Đáng chú ý, phim của Tuấn Trần hiện có doanh thu tích lũy cao gấp khoảng 2,7 lần tác phẩm của Hồng Đào, dù ra rạp muộn hơn 9 ngày. Đây là kết quả cho thấy sức hút đáng kể của Trại Giam Hạnh Phúc trong cuộc đua phim Việt cuối năm.

Một trong những điểm thú vị của màn đối đầu này là mối liên hệ giữa hai diễn viên. Trước đó, Tuấn Trần và Hồng Đào từng có dịp kết hợp trong bộ phim Mai của Trấn Thành. Nếu ở tác phẩm năm 2024, cả hai xuất hiện trong mối quan hệ mẹ con, thì hiện tại, họ lại trở thành hai gương mặt được chú ý trên hai dự án cạnh tranh trực tiếp tại phòng vé.

Sự đối đầu này càng thu hút sự chú ý khi Tuấn Trần từng được xem là một trong những gương mặt trẻ có duyên với các vai diễn giàu cảm xúc. Trong Trại Giam Hạnh Phúc, nam diễn viên đảm nhận vai Phúc, một thầy giáo hiền lành, vô tình vướng vào vòng lao lý vì muốn cứu em gái. Bước chân vào môi trường nhà tù, nhân vật phải đối diện với nhiều con người, hoàn cảnh và những tình huống trớ trêu.

Điểm đặc biệt của vai Phúc nằm ở hành trình dùng sự tử tế để cảm hóa những người xung quanh. Giữa môi trường tưởng chừng chỉ có những quy tắc khắc nghiệt, nhân vật vẫn giữ được lòng tốt và niềm tin vào con người. Bộ phim do đạo diễn Trung Lùn thực hiện, kết hợp yếu tố hài hước, chính kịch và tình cảm gia đình. Bên cạnh Tuấn Trần, tác phẩm còn có sự góp mặt của Ma Ran Đô, Lương Thế Thành, Tiến Luật, Sally Hồng Anh và Khuyến Dương.

Đáng chú ý, Trại Giam Hạnh Phúc là dự án khai thác đời sống trong nhà tù dưới góc nhìn nhân văn, tạo sự khác biệt giữa thị trường phim Việt. Phim chỉ mất khoảng 3 ngày để vượt mốc 100 tỷ đồng và tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ. Với hơn 165,5 tỷ đồng sau 5 ngày công chiếu, tác phẩm đang trở thành hiện tượng phòng vé đáng chú ý trong tháng 11.

Hồng Đào góp mặt trong Ngày Con Còn Mẹ.

Ở phía đối diện, Hồng Đào góp mặt trong Ngày Con Còn Mẹ của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng. Bộ phim đánh dấu màn tái hợp giữa nữ diễn viên và Phương Anh Đào sau thành công của Mai, nhưng lần này cả hai hóa thân thành hai mẹ con ruột, lần lượt là bà Tím và Mây.

Trong phim, Hồng Đào đảm nhận vai bà Tím, người mẹ có những góc khuất trong cách đối xử với các con. Tác phẩm khai thác câu chuyện về sự thiên vị con trai và con gái trong gia đình Việt, đồng thời đặt nhân vật trước những biến cố sức khỏe để nhìn lại tình thân và những điều từng bị bỏ lỡ. Đây là dạng vai đòi hỏi chiều sâu tâm lý, vốn là thế mạnh đã được Hồng Đào thể hiện qua nhiều dự án điện ảnh trước đó.

Ngày Con Còn Mẹ từng có thời điểm dẫn đầu phòng vé sau khi ra mắt ngày 11/11. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Trại Giam Hạnh Phúc từ ngày 20/11 đã khiến cục diện thay đổi. Từ vị trí dẫn đầu, phim của Hồng Đào hiện lùi xuống thứ hai và có sự chênh lệch đáng kể về lượng vé bán ra cũng như số suất chiếu.

Dù vậy, hơn 61 tỷ đồng doanh thu vẫn là kết quả đáng ghi nhận đối với Ngày Con Còn Mẹ. Bộ phim có lợi thế từ câu chuyện gia đình gần gũi cùng sự kết hợp của Hồng Đào, Phương Anh Đào, Trần Huy Anh, Nguyên Thảo và Ma Ran Đô.

Màn so kè giữa Tuấn Trần và Hồng Đào vì thế trở thành điểm nhấn thú vị của phòng vé Việt cuối tháng 11. Từng là mẹ con trên màn ảnh trong Mai, hai nghệ sĩ hiện có hai tác phẩm đạt thứ hạng cao nhưng cách biệt rõ rệt về doanh thu. Trong những ngày tới, khả năng duy trì sức hút của Trại Giam Hạnh Phúc sẽ là yếu tố quyết định liệu Tuấn Trần có tiếp tục nới rộng khoảng cách với đàn chị hay không.