Trong tập phát sóng mới nhất của chương trình Zip Daesung, bộ ba thành viên BigBang gồm G-Dragon, Taeyang và Daesung đã có những chia sẻ xoay quanh sự cố hủy show bất khả kháng tại chặng dừng chân Bangkok (Thái Lan) thuộc khuôn khổ COSMOS World Tour.

Theo Xports News, đêm diễn thứ hai tại Bangkok đã buộc phải khép lại chỉ sau khoảng 40 phút với 6 ca khúc được trình diễn do điều kiện thời tiết cực đoan ập đến bất ngờ.

Các thành viên BigBang chia sẻ về sự cố dẫn tới hủy show ở đêm diễn thứ hai tại Bangkok.

Nhớ lại khoảnh khắc trên sân khấu, Taeyang cho biết cơn mưa lớn bắt đầu trút xuống đúng lúc anh đang hát phần của mình trong bản hit Loser. Đến tiết mục If You tiếp theo, toàn bộ sân vận động đã chìm hẳn trong màn mưa trắng xóa. G-Dragon cũng kể lại tình huống dở khóc dở cười khi mưa quá lớn khiến anh không thể nghe rõ giọng hát của mình qua tai nghe kiểm âm, buộc nam thần tượng phải gồng mình hát thật to vào micro.

Dù vậy, cả ba thành viên đều giữ tinh thần lạc quan và đầy hứng khởi. Họ thậm chí đã trao đổi nhanh với nhau rằng hãy cứ tiếp tục biểu diễn dưới mưa, xem đây như một trải nghiệm "Waterbomb" thú vị và đáng nhớ cùng người hâm mộ.

Tuy nhiên, quyết định tiếp tục đêm diễn của nhóm đã không thể thực hiện vì yếu tố an toàn. Các thành viên cho biết hệ thống cảnh báo thời tiết đã ghi nhận hiện tượng sấm sét xuất hiện trong phạm vi bán kính 16 km tính từ địa điểm tổ chức. Theo quy định an toàn biểu diễn ngoài trời nghiêm ngặt, ban tổ chức buộc phải phát lệnh dừng chương trình ngay lập tức để bảo vệ tính mạng cho nghệ sĩ lẫn hàng chục nghìn khán giả.

Ba thành viên thừa nhận bản thân cũng hoàn toàn bất ngờ khi lần đầu biết đến quy tắc an toàn bán kính 16 km này. Dù hiểu rằng đây là biện pháp bắt buộc, G-Dragon, Taeyang và Daesung vẫn không giấu được sự hụt hẫng và tiếc nuối sâu sắc khi phải rời sân khấu lúc bầu không khí đang cuồng nhiệt nhất. Họ sau đó cúi đầu xin lỗi khán giả.

Trước đó, phía đơn vị tổ chức đã tiến hành hoàn trả 100% tiền vé cho toàn bộ khán giả tham dự đêm diễn bị hủy. Tuy nhiên, đối với BigBang, việc hoàn tiền là chưa đủ để xoa dịu sự chờ đợi của người hâm mộ. G-Dragon khẳng định dù hiện tại chưa thể đưa ra một phương án cụ thể ngay lập tức, cả ba thành viên vẫn đang tích cực thảo luận cùng ê-kíp để tìm kiếm cơ hội quay trở lại và bù đắp xứng đáng cho khán giả Bangkok trong thời gian tới.