Trong cuộc phỏng vấn mới đây với Fox News Digital, Tom Berenger cho biết ông không thích môi trường sống tại Hollywood vì cảm thấy nơi đây giống như một thành phố chỉ xoay quanh một ngành công nghiệp, nơi mọi người làm cùng một công việc và liên tục nói về những chủ đề giống nhau.

"Tôi chưa bao giờ sống ở Hollywood. Tôi bắt đầu sự nghiệp tại New York với sân khấu kịch và luôn sống ở đó trong thời gian ấy. Tôi quen biết những diễn viên ở New York như John Heard, Christopher Walken. Thỉnh thoảng chúng tôi tụ tập cùng nhau, nhưng không ai trong chúng tôi thực sự thích Hollywood", nam diễn viên chia sẻ.

Tom Berenger cho biết ông không thích môi trường sống tại Hollywood.

Theo Tom Berenger, Los Angeles giống như một thành phố mà mọi người chỉ nói về công việc của mình. Ông thậm chí so sánh điều này với việc sống tại Detroit, nơi mọi người có thể liên tục bàn luận về ô tô.

"Điều đó thật nhàm chán đối với chúng tôi. Nó thật tẻ nhạt... Những cuộc trò chuyện chẳng có nội dung gì đáng kể", nam diễn viên thẳng thắn nhận xét.

Trái ngược với Hollywood, Tom Berenger cho rằng New York là một nơi hoàn toàn khác biệt, sở hữu bản sắc riêng và không chỉ xoay quanh lĩnh vực sân khấu hay nghệ thuật. Hiện tại, nam diễn viên sinh sống tại Florida, nơi ông yêu thích hơn nhiều so với Los Angeles. Trước đó, ngôi sao điện ảnh từng có khoảng ba thập kỷ sinh sống tại South Carolina và cũng dành nhiều tình cảm cho vùng đất này.

"Mọi người ở đó làm nhiều công việc khác nhau, những công việc thực tế, và không phải lúc nào cũng lặp đi lặp lại những câu chuyện cũ. Họ trông khác nhau, con người cũng thân thiện hơn... Có lẽ tôi có thể nói về điều này hàng giờ", Tom Berenger chia sẻ.

Bên cạnh những quan điểm về Hollywood, nam diễn viên còn có dịp ôn lại những kỷ niệm trong sự nghiệp, đặc biệt là khoảng thời gian thực hiện bộ phim kinh điển Platoon (1986). Tác phẩm không chỉ trở thành dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp của Tom Berenger mà còn giúp ông xây dựng tình bạn với những đồng nghiệp như Charlie Sheen và Willem Dafoe.

Tom Berenger cho rằng New York là một nơi hoàn toàn khác biệt, sở hữu bản sắc riêng và không chỉ xoay quanh lĩnh vực sân khấu hay nghệ thuật.

Nam diễn viên nhớ lại một kỷ niệm hài hước khi cả hai ghi hình tại Philippines. Trong một lần đến phòng khách sạn của Charlie Sheen, ông bất ngờ phát hiện đồng nghiệp mang theo cả hệ thống âm thanh, loa và đầu đĩa CD do mẹ gửi đến.

Tom Berenger khi ấy không khỏi ngạc nhiên trước lượng hành lý cồng kềnh của Charlie Sheen và khuyên đàn em nên thay đổi thói quen khi đi xa. Đến khi cả hai tiếp tục hợp tác trong bộ phim Major League, Charlie Sheen đã khiến Tom Berenger bất ngờ khi xuất hiện tại sân bay với hành lý vô cùng đơn giản, chỉ gồm một chiếc găng tay bóng chày, đồ vệ sinh cá nhân và một chiếc áo.

Ở tuổi 77, Tom Berenger vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật. Gần đây, ông đảm nhận vai trò người dẫn chuyện trong loạt phim tài liệu Ronin 3: The Battle for Sangin, kể về trải nghiệm của một trung đội tại Afghanistan. Tác phẩm được phát hành nhân Ngày Cựu chiến binh Mỹ (11/11) và hiện có mặt trên nền tảng Prime Video.

Những chia sẻ của Tom Berenger phần nào cho thấy không phải nghệ sĩ nào cũng xem Hollywood là nơi lý tưởng để sinh sống. Với nam diễn viên gạo cội, việc theo đuổi sự nghiệp điện ảnh không đồng nghĩa với việc phải dành toàn bộ cuộc sống của mình tại kinh đô điện ảnh.