Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam: Văn hóa soi đường - Non sông hòa nhịp” chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)
Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Ngày Văn hoá Việt Nam 24/11.
Ca sĩ Tùng Dương với các nghệ sĩ biểu diễn mở màn chương trình nghệ thuật chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11.
Tiết mục nghệ thuật Dòng máu Lạc Hồng.
Chương trình nghệ thuật tôn vinh văn hoá dân tộc Việt Nam.
Chương trình nghệ thuật tôn vinh văn hoá dân tộc Việt Nam.
Tiết mục nghệ thuật ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.
Tiết mục nghệ thuật ca ngợi vẻ đẹp Thủ đô Hà Nội.
Cảnh sinh hoạt làng quê được thể hiện trên sân khấu hoành tráng.
Tiết mục trong Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam: Văn hóa soi đường - Non sông hòa nhịp” chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11.
Tiết mục trong Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam: Văn hóa soi đường - Non sông hòa nhịp” chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11.
Đông đảo khán giả tham dự chương trình.