"Trong ngày hội chung của đất nước, được mang những giá trị nghệ thuật đến với khán giả là niềm vui lớn của chúng tôi. Và như thế, cả người xem và nghệ sĩ đều đã dành cho nhau những gì tốt đẹp nhất ở sự kiện này". Đó là chia sẻ của NSND Thúy Mùi, chỉ đạo nghệ thuật chương trình Tinh hoa văn hóa Việt Nam - Hội tụ ba miền, với người viết.