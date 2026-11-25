Gặp Tiến Luật nhân dịp anh cùng đoàn phim giới thiệu Trại giam hạnh phúc đang chiếu ở các rạp, nam diễn viên xác nhận có 2 con gái song sinh là bé Jolie và Jency. Trước đó, vợ chồng anh đăng nhiều ảnh 2 bé nhưng chưa chia sẻ thông tin về con.

Năm 2020, Thu Trang ngỏ ý sinh thêm con nhưng Tiến Luật chần chừ vì từng chứng kiến vợ vất vả lúc mang bầu con cả - bé Andy. Anh cũng lo cảnh "cha già con mọn", khi các con lên 20 tuổi cha mẹ đều đã ngoài 60. Dù vậy, cuối cùng anh vẫn chiều theo ý bà xã.

Từ khi sinh Jolie và Jency, cuộc sống của vợ chồng Thu Trang - Tiến Luật thay đổi nhiều. Hai người duy trì việc dậy sớm chăm con, kể cả những ngày làm việc đến 2-3h sáng. Anh cũng chăm chỉ rèn luyện sức khỏe, tập thể dục đều đặn để có thể đồng hành cùng con suốt hành trình trưởng thành.

Tiến Luật chia sẻ về kế hoạch dưỡng già

Sống trong nhà có 3-4 thế hệ, Tiến Luật tự nhắc bản thân làm gương cho con. Ngày trước, mỗi khi ra khỏi nhà, anh chỉ chào bố mẹ qua loa, giờ luôn giữ tác phong chỉn chu: "Thưa ba con đi, thưa mẹ con về" để các con noi theo.

Anh kể Jolie và Jency có tính cách khác nhau: một bé giống bố, vui vẻ và dễ tính; bé còn lại giống mẹ, cẩn trọng, đôi khi hay dỗi và "như bà cụ non". Điểm chung của 2 con là lễ phép, tình cảm.

Từ khi có con nhỏ, Tiến Luật càng thêm thương cha mẹ, xót khi thấy họ lớn tuổi vẫn dành hết tâm tư lo cho con cháu.

Gia đình Tiến Luật.

"Đôi lúc tôi tự hỏi sao ba mẹ cực quá. Mẹ tôi giờ sáng nào cũng dậy sớm nấu đồ ăn cho cháu, trưa nấu cơm, bày sẵn chờ con cháu về, tối vẫn lên nhắc nhở các bé. Nhiều lúc, tôi hỏi ba mẹ sao không đi chơi, đi du lịch nhưng với họ, niềm vui, hạnh phúc là khi được đưa đón các cháu đi học, chăm sóc gia đình", anh trăn trở.

Tiến Luật dự định dành dụm một khoản tiết kiệm để về già chọn viện dưỡng lão "có điều kiện" sống cùng Thu Trang. Anh muốn sống ở môi trường có nhiều người cùng thế hệ cho dễ nói chuyện, hiểu nhau. Sau đó, nam diễn viên sẽ thu xếp đi du lịch nhiều nước trên thế giới, "đến những nơi chưa từng đến, trải nghiệm những gì thời trẻ chưa có dịp làm" và tận hưởng tuổi già.

Tiến Luật vừa trở lại màn ảnh rộng với vai diễn trong phim điện ảnh Trại giam hạnh phúc của đạo diễn Trung Lùn. Anh vào vai Chính - phạm nhân có "số má" ở buồng số 9, lĩnh án vì tội bắt cóc và tàng trữ vũ khí quân sự. Với tuổi đời và "thâm niên" trong tù, Chính trở thành đại ca của buồng, một tay quản lý và chăm lo cho "đàn em" gồm Bách Khoa (Khuyến Dương), Minh Hữu (Gi A Nguyễn), Điền (Hoàng Phi), Quốc Thuận (La Thành) và Phúc (Tuấn Trần). Các phạm nhân ở buồng số 9 muốn cùng nhau tích cực tham gia các hoạt động, cải tạo tốt nhưng cuộc sống luôn không yên ổn do bị Long "đầu bò" (Lương Thế Thành) buồng bên liên tục bắt nạt, hành hạ, khiêu khích giới hạn. Đỉnh điểm, khi Long "đầu bò" muốn xuống tay sát hại Phúc, Chính đã đưa ra quyết định liều lĩnh. Chia sẻ với phóng viên, Tiến Luật nhận định Chính là vai diễn "đầy kích thích và khác lạ" trong sự nghiệp. Anh đã dành thời gian tìm hiểu, nghiên cứu nhân vật để truyền tải trọn vẹn hình ảnh một "anh lớn" trong trại giam có vẻ ngoài gai góc nhưng trái tim ấm áp, luôn yêu thương đàn em. Phim chính thức ra rạp từ ngày 20/11.