Theo MyDaily, ngày 24/11, Hyomin đã đăng tải trên trang mạng xã hội cá nhân loạt hình ảnh và video ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong chuyến du lịch tại vùng núi Dolomites, Italy. Nữ ca sĩ hào hứng chia sẻ: "Nơi lưu trú thứ hai của tôi tại Dolomites giống như một ngôi làng nhỏ với những căn nhà gỗ xinh xắn nằm cạnh nhau".

Hyomin cũng bày tỏ sự hài lòng khi tìm được địa điểm nghỉ dưỡng ưng ý dù đang trong mùa thấp điểm du lịch. "Tháng 11 là mùa thấp điểm nên nhiều nơi lưu trú đóng cửa. Nếu nói rằng tình cờ tìm được nơi này thì quả thực tôi đã quá may mắn", nữ ca sĩ cho biết.

Hyomin đăng tải trên trang mạng xã hội cá nhân loạt hình ảnh và video ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong chuyến du lịch tại vùng núi Dolomites, Italy.

Trong loạt ảnh được công bố, Hyomin tận hưởng những phút giây thư giãn giữa khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ của dãy núi Dolomites. Đáng chú ý, thành viên T-ara khiến nhiều người khó rời mắt khi xuất hiện trong bộ bikini màu đen, tạo dáng bên thành hồ bơi ngoài trời.

Thiết kế bikini tối giản giúp nữ ca sĩ khoe trọn lợi thế hình thể với vòng eo thon gọn, đường cong quyến rũ cùng vóc dáng săn chắc. Dù đã bước sang tuổi 37, Hyomin vẫn duy trì được phong độ sắc vóc ấn tượng.

Ở những khung hình khác, nữ ca sĩ lại xuất hiện với áo phao dày dặn, thong thả dạo bước quanh khu nghỉ dưỡng. Sự đối lập giữa hình ảnh kín đáo trong trang phục mùa đông và vẻ ngoài nóng bỏng khi diện bikini mang đến hai sắc thái hoàn toàn khác biệt.

Không cần đến bối cảnh được dàn dựng cầu kỳ, những khoảnh khắc đời thường của Hyomin giữa khung cảnh núi non hùng vĩ cũng đẹp chẳng kém một bộ ảnh thời trang.

Nữ ca sĩ còn hài hước nhắn nhủ: "Những người quen đang lên kế hoạch du lịch Dolomites, nếu muốn biết thông tin thì đưa tôi 500 won nhé".

Sau hơn một năm kết hôn, Hyomin vẫn thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, tận hưởng niềm vui từ những chuyến du lịch và duy trì các hoạt động nghệ thuật.

Hồi tháng 4/2025, thành viên T-ara chính thức tổ chức lễ cưới với người chồng làm việc trong lĩnh vực tài chính, hơn cô 10 tuổi và tốt nghiệp Đại học Quốc gia Seoul. Thời điểm đó, nữ ca sĩ từng trở thành tâm điểm chú ý nhờ những thiết kế váy cưới độc đáo, lộng lẫy.

Sau hơn một năm kết hôn, Hyomin vẫn thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường.

Sau khi lập gia đình, Hyomin không rời xa làng giải trí mà vẫn duy trì công việc ca hát, tham gia các chương trình truyền hình và tích cực tương tác với người hâm mộ thông qua mạng xã hội. Những hình ảnh mới nhất tại Italy tiếp tục cho thấy phong độ nhan sắc đáng ngưỡng mộ cùng phong cách sống năng động, thoải mái của thành viên T-ara sau khi bước sang một chương mới của cuộc đời.