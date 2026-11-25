Tóc Tiên vừa chia sẻ những khoảnh khắc đời thường trong chuyến nghỉ dưỡng tại Đà Lạt. Được biết, nữ ca sĩ dành thời gian nghỉ ngơi ở biệt thự riêng sau khi tham gia Eurovision Song Contest Asia tại Thái Lan. Đây là không gian quen thuộc từng xuất hiện trong nhiều hình ảnh của cô và chồng cũ Hoàng Touliver.

Sự xuất hiện của nữ ca sĩ phần nào giải đáp sự tò mò về hiện trạng cơ ngơi sau khi cuộc hôn nhân khép lại.

Tóc Tiên chia sẻ hình ảnh bên trong biệt thự ở Đà Lạt.

Biệt thự mang tên EKEHaus, từng được Tóc Tiên và Touliver đầu tư chăm chút để nghỉ ngơi và khai thác dịch vụ lưu trú. Theo bài viết trên Ngôi Sao năm 2020, cơ ngơi nằm trên đường Nam Hồ, thuộc khu vực ngoại ô yên tĩnh của Đà Lạt. Nữ ca sĩ xây dựng homestay với mong muốn đón những du khách có chung tình yêu dành cho thành phố này.

Không gian gây ấn tượng nhờ những mảng hình khối rõ nét, chất liệu gỗ kết hợp kính và tầm nhìn hướng ra thiên nhiên. Nội thất chủ yếu sử dụng gỗ, tạo cảm giác ấm áp. Cửa sổ tròn, ban công rộng cùng những ô kính lớn trở thành các góc chụp ảnh đặc trưng. Căn nhà còn có bể bơi trên sân thượng, từng được bạn bè của nữ ca sĩ yêu thích khi ghé thăm.

Không gian bên trong biệt thự được giữ gần như nguyện trạng.

EKEHaus mở cửa đón khách từ tháng 3/2020. Nơi đây cũng gắn với giai đoạn chuẩn bị hôn lễ của Tóc Tiên và Touliver, từng là điểm gặp gỡ của cặp đôi cùng những người bạn thân thiết. Bởi vậy, sau thông báo chia tay, tình trạng căn nhà tiếp tục nhận được sự quan tâm.

Trước đó tối 14/11, cô trình diễn ca khúc Em Tiên và giành vị trí thứ ba tại Eurovision Song Contest Asia 2026 ở Thái Lan. Cuộc thi mùa đầu tiên quy tụ đại diện từ 11 quốc gia trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Tóc Tiên không chia sẻ cụ thể về vấn đề tài sản sau hôn nhân tan vỡ.

Ngày 17/1/2026, Tóc Tiên xác nhận ly hôn Touliver sau hành trình 10 năm yêu và cưới. Cô cho biết quyết định được cả hai cân nhắc kỹ lưỡng, dựa trên sự tự nguyện, thấu hiểu và tôn trọng, không chịu tác động từ cá nhân hay yếu tố bên ngoài. Sau chia tay, họ giữ quan hệ bạn bè, đồng nghiệp.

Bên cạnh biệt thự Đà Lạt, căn nhà từng là tổ ấm của cặp đôi tại TP.HCM cũng vướng tin đồn rao bán. Báo chí từng ghi nhận một số môi giới đăng thông tin, hình ảnh căn biệt thự trên mạng xã hội. Tuy nhiên, các tin rao chưa đủ để khẳng định giao dịch đã hoàn tất hay tài sản được phân chia ra sao; đây vẫn là chuyện riêng chưa được Tóc Tiên và Touliver công bố cụ thể.