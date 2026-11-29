Ngày 29.11, tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC, Đông Anh, Hà Nội), Lễ hội Văn hóa Ẩm thực quốc tế Hà Nội 2026 bước vào ngày hoạt động cuối cùng với nhiều chương trình trải nghiệm, giao lưu văn hóa và giải trí dành cho công chúng.

Các đầu bếp Việt Nam và quốc tế tại Lễ hội Văn hóa Ẩm thực quốc tế Hà Nội 2026

Trong ngày cuối, lễ hội mở cửa từ 10h đến 23h. Bên cạnh các không gian ẩm thực, nhiều hoạt động tương tác được tổ chức, nổi bật là vòng chung kết Cosplay Catwalk/Talent Show, giao lưu và ký tặng dành cho cộng đồng cosplay.

Các em nhỏ có cơ hội trở thành những đầu bếp nhí, tự tay làm burger dưới sự hướng dẫn của đầu bếp chuyên nghiệp.

Bảy trò chơi tương tác với những thử thách về vị giác, kỹ năng sử dụng đũa, kiến thức BBQ, nhận diện gia vị và vận động cũng góp phần tạo không khí vui tươi cho lễ hội.

Các màn diễu hành Fire Parade, xiếc tung hứng dụng cụ bếp, trình diễn lửa và nhảy hip-hop tại khu vực BBQ, Kitchen Beat mang đến những sắc màu giải trí đường phố. Đặc biệt, vào 16h cùng ngày, chương trình âm nhạc FireBeat Global Concert được tổ chức với sự góp mặt của ca sĩ Đinh Mạnh Ninh, Blackroses Band cùng các tiết mục Cosplay Random Dance.

Diễn ra từ ngày 27 - 29.11, Lễ hội Văn hóa Ẩm thực quốc tế Hà Nội 2026 có quy mô khoảng 43.000m², quy tụ hơn 200 thương hiệu, giới thiệu khoảng 2.000 món ăn tại 5 phân khu. Sự kiện dự kiến đón khoảng 150.000 lượt khách, trở thành điểm hẹn giao lưu, khám phá văn hóa ẩm thực Việt Nam và thế giới.

Không gian giao lưu ẩm thực đa sắc màu tại Lễ hội Văn hóa Ẩm thực quốc tế Hà Nội 2026

Một trong những điểm nhấn của lễ hội là sự góp mặt của gần 30 đầu bếp đến từ 21 quốc gia và vùng lãnh thổ, trực tiếp trình diễn kỹ thuật chế biến, tẩm ướp nguyên liệu và kiểm soát nhiệt độ trên bếp nướng than hoa. Các món ăn đặc trưng như brisket Texas, picanha Brazil, asado Argentina, braai Nam Phi, porchetta và kebab Azerbaijan đưa thực khách đến với những phong vị ẩm thực khác nhau.

Đáng chú ý, sự hiện diện của đầu bếp Bobby Chinn mang đến một góc nhìn thú vị về hành trình quảng bá ẩm thực Việt Nam ra thế giới. Là đầu bếp mang quốc tịch New Zealand, người dẫn chương trình truyền hình và tác giả sách về ẩm thực, Bobby Chinn từng có nhiều năm sinh sống, kinh doanh tại Việt Nam. Năm 2014, ông được Bộ VHTTDL bổ nhiệm làm Đại sứ Du lịch Việt Nam tại châu Âu, nhiệm kỳ 2014 - 2017.

Chia sẻ về ẩm thực Việt Nam, Bobby Chinn cho rằng đây là một nền ẩm thực hiện đại được hoàn thiện qua hàng nghìn năm lịch sử. Ông đặc biệt ấn tượng với sự tươi ngon, thanh nhẹ, tốt cho sức khỏe và cách kết hợp tinh tế giữa các hương vị, màu sắc, kết cấu đối lập như nóng - lạnh, ngọt - chua.

“Tôi yêu thích từng món ăn Việt Nam, từ phở, bánh mì cho đến bánh cuốn... Dù vậy, tôi vẫn hơi tiếc vì những kỹ thuật nấu nướng độc đáo của người Việt chưa được thế giới biết đến nhiều”, ông chia sẻ.

Từ trải nghiệm làm việc tại San Francisco, Bobby Chinn nhận thấy giới đầu bếp quốc tế có thể dễ dàng kể tên những nguyên liệu đặc trưng của ẩm thực Nhật Bản, Hàn Quốc nhưng lại chưa có nhiều hiểu biết về món ăn Việt Nam.

Ngay cả khi tìm kiếm sách dạy nấu món Việt tại các hiệu sách, ông cũng nhận thấy nguồn tài liệu còn hạn chế. Điều đó trở thành một trong những lý do thôi thúc ông đến Việt Nam để tìm hiểu, học hỏi về nền ẩm thực này.

Không chỉ thưởng thức món ăn, du khách đến lễ hội còn có cơ hội giao lưu trực tiếp với các đầu bếp, tìm hiểu bí quyết lựa chọn nguyên liệu, sử dụng gia vị và kỹ thuật chế biến. Trong đó, phân khu “Vị Hà Nội” (Hanoi Heritage) giới thiệu những món ăn tiêu biểu làm nên danh tiếng ẩm thực đất kinh kỳ như phở, bún chả, chả cá, bánh cuốn và cà phê trứng.

Không gian "Toa Đồng Xuân" lấy cảm hứng từ phố chợ Hà Nội, kết hợp thưởng thức ẩm thực với nghệ thuật hát xẩm và nhạc acoustic, tạo nên dấu ấn văn hóa riêng của Thủ đô.

Đầu bếp - người dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng thế giới Bobby Chinn tại lễ hội

Theo ông Nguyễn Trần Quang, Phó Giám đốc Sở VHTTDL Hà Nội, ẩm thực là nguồn lực quan trọng để thành phố phát triển các sản phẩm du lịch, công nghiệp văn hóa, thương mại, dịch vụ và kinh tế đêm. Việc phát huy giá trị ẩm thực cũng là cách chuyển hóa tài nguyên văn hóa thành giá trị kinh tế, tạo thêm cơ hội phát triển cho cộng đồng và doanh nghiệp.

Ở góc độ giao lưu quốc tế, ông Don David, Chủ tịch khu vực châu Á - Đông Âu của Hiệp hội BBQ thế giới, đánh giá lễ hội là cơ hội để các đầu bếp trao đổi kỹ thuật, chia sẻ kinh nghiệm và tìm hiểu sâu hơn về ẩm thực Việt Nam. Việc duy trì các lễ hội ẩm thực thường niên sẽ góp phần quảng bá văn hóa, du lịch và tăng cường kết nối quốc tế.

Với thông điệp “Bừng vị năm châu - Chung nhịp toàn cầu”, Hanoi FireBeat World Festival 2026 không chỉ mang đến một không gian thưởng thức ẩm thực mà còn mở ra cơ hội để các nền văn hóa gặp gỡ, giao lưu và chia sẻ. Qua đó, góp phần khẳng định ẩm thực là một nguồn lực văn hóa giàu tiềm năng, có thể tạo thêm sức hấp dẫn cho du lịch và nâng cao vị thế của Hà Nội trên bản đồ điểm đến quốc tế.